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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2085208620872088 Додано: Чет 25 кві, 2024 09:24 antey1969 написав: airmax78 написав: Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

Ну ок, выедут из Польши в более адекватные страны. ЕС большой Ну ок, выедут из Польши в более адекватные страны. ЕС большой



Хай ідуть - як цигане на бричках) Хай ідуть - як цигане на бричках) cherchiltank

Повідомлень: 1408 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 09:24 rjkz написав: Прохожий написав: rjkz написав: В Киеве ничего не продавал, сейчас буду пробовать, если еще не позно. В Киеве ничего не продавал, сейчас буду пробовать, если еще не позно.

если по доверенности(а как иначе) то готовьтесь к -50% от реальных сделок

не шутка)

в спокойные годы было -25-30...

АППСлюкс?)

маякните в личку есличё))) если по доверенности(а как иначе) то готовьтесь к -50% от реальных сделокне шутка)в спокойные годы было -25-30...АППСлюкс?)маякните в личку есличё)))



Пока не решил что именно. По факту сообщу.

Разговаривал со своим риелтором, да дисконт возможно и будет, но с его слов не о таких цифрах речь.

Он периодически делает такие сделки, очень много народу в европах пытается продать и даже продают. Он мне другую проблему нарисовал, сейчас ее надо найти пути решения иначе смысла не будет.

Есть один вариант, чисто ситуативный, продать по доверенности, но не как по доверенности. Но это уже "многоходовка" будет и не от меня одного зависит.

Кстати, "есличё" пишется "есичЁ" (ТМ Биг) . Пока не решил что именно. По факту сообщу.Разговаривал со своим риелтором, да дисконт возможно и будет, но с его слов не о таких цифрах речь.Он периодически делает такие сделки, очень много народу в европах пытается продать и даже продают. Он мне другую проблему нарисовал, сейчас ее надо найти пути решения иначе смысла не будет.Есть один вариант, чисто ситуативный, продать по доверенности, но не как по доверенности. Но это уже "многоходовка" будет и не от меня одного зависит.Кстати, "есличё" пишется "есичЁ" (ТМ Биг)

вернетеся за 10 років в Київ, будете жити на американську спочатку соцпомщь, а потім пенсію , не бачу смисл продавити сама тепер вернетеся за 10 років в Київ, будете жити на американську спочатку соцпомщь, а потім пенсію , не бачу смисл продавити сама тепер flyman

Повідомлень: 34846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 09:31 Ой+ написав: cherchiltank написав: rjkz написав: Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.

Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат. Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос.Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.

Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)

Скоро почнуть палити прострочені українські заграни) Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам)Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)

Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню.

Трохи історії як виживали євреїв:



Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв.

Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі.

За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х роківКомуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв.Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі.За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності.

Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cgrjdnmj7gzo Польща - одна з небагатьох європейських країн, яка досі формально не врегулювала статус українських біженців на довгостроковий період, продовживши його лише до 30 червня 2024 року.

А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:



Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ...

Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту.

https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально.Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ...Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту. Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню.Трохи історії як виживали євреїв:Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:

рейтинги... вибори ... кандидати рейтинги... вибори ... кандидати flyman

Повідомлень: 34846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 09:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА. Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА.

Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів і довго хотіла за це у 2022 році у начмеда якийсь акт.

Справа в тому, що адекватним еквівалентом служби одного військовозобов'язаного є кілька мільйонів гривень на рік. Тобто це 100 артилерійських снарядів або 100 дронів (не FPV) на рік. FPV певно від 200.

А волонтери організовують в кращому випадку ОДИН дрон, або коробку турнікетів або як знайомі однокласниці - шиють труси "для госпіталів" і думають, що цим вони "рятують життя" і мають суттєвий вплив на війну.

Хоча у порівннянні зі 140 доларами річних податків (на виконання зобов'язань поБудапештському меморандуму) - це дійсно виглядає як купа діяльності. Інша справа, що від неї ефект білянульовий, а не "рятування життів". Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів і довго хотіла за це у 2022 році у начмеда якийсь акт.Справа в тому, що адекватним еквівалентом служби одного військовозобов'язаного є кілька мільйонів гривень на рік. Тобто це 100 артилерійських снарядів або 100 дронів (не FPV) на рік. FPV певно від 200.А волонтери організовують в кращому випадку ОДИН дрон, або коробку турнікетів або як знайомі однокласниці - шиють труси "для госпіталів" і думають, що цим вони "рятують життя" і мають суттєвий вплив на війну.Хоча у порівннянні зі 140 доларами річних податків (на виконання зобов'язань поБудапештському меморандуму) - це дійсно виглядає як купа діяльності. Інша справа, що від неї ефект білянульовий, а не "рятування життів". Denik Повідомлень: 3115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 09:53 Denik написав: rjkz написав: Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА. Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА.

Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів . Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів .

https://biz.nv.ua/economics/denezhnaya- ... 12054.html

Тут не про вашу сестру конечно, но если бы простые люди не "шили трусы" давали бы не простые люди миллиарды? Тут не про вашу сестру конечно, но если бы простые люди не "шили трусы" давали бы не простые люди миллиарды? Востаннє редагувалось lejko_vit в Чет 25 кві, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз. lejko_vit

Повідомлень: 147 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 09:53 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми

Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну... Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 25 кві, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2946 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 10:00 Re: Еміграція, заробітчанство В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.



Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...



видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.



а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта? BeneFuckTor Повідомлень: 73 З нами з: 21.11.19 Подякував: 220 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 10:24 BeneFuckTor написав: В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.



Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...



видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.



а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта? В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?

Головне 5 років протриматися хоч на пляжі хоч окупасом в криївці, а там і ВПП і громадянство. А якщо яку місцеву молодичку охмуриш (згідно рекомендацій акурта) на офіційний шлюб, то вважай еміграція вдалась. Головне 5 років протриматися хоч на пляжі хоч окупасом в криївці, а там і ВПП і громадянство. А якщо яку місцеву молодичку охмуриш (згідно рекомендацій акурта) на офіційний шлюб, то вважай еміграція вдалась. flyman

Повідомлень: 34846 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2085208620872088 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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