Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:В Киеве ничего не продавал, сейчас буду пробовать, если еще не позно.
если по доверенности(а как иначе) то готовьтесь к -50% от реальных сделок не шутка) в спокойные годы было -25-30... АППСлюкс?) маякните в личку есличё)))
Пока не решил что именно. По факту сообщу. Разговаривал со своим риелтором, да дисконт возможно и будет, но с его слов не о таких цифрах речь. Он периодически делает такие сделки, очень много народу в европах пытается продать и даже продают. Он мне другую проблему нарисовал, сейчас ее надо найти пути решения иначе смысла не будет. Есть один вариант, чисто ситуативный, продать по доверенности, но не как по доверенности. Но это уже "многоходовка" будет и не от меня одного зависит. Кстати, "есличё" пишется "есичЁ" (ТМ Биг) .
вернетеся за 10 років в Київ, будете жити на американську спочатку соцпомщь, а потім пенсію , не бачу смисл продавити сама тепер
rjkz написав:Не думаю, что министр ОБОРОНЫ как-то в состоянии решить этот вопрос. Но если начнется охота по всем странам ЕС, то интересно будет посмотреть на результат.
Похєр на результат але пердаки закордонних ухилянтів палають по всім соцмережам) Скоро почнуть палити прострочені українські заграни)
Думка переляканого урядовця це ще далеко не закон. Хоча в РП досить сильні позиції націонал-патріотів які з задоволенням би раді якомусь такому рішенню. Трохи історії як виживали євреїв:
Президент Польщі Анджей Дуда вибачився перед тисячами євреїв, які були змушені залишити країну наприкінці 1960-х років Комуністичний режим тоді почав антисемітську кампанію, звинувативши в організації заворушень євреїв. Євреї були оголошені Гомулкою "п'ятою колоною". Їх виключали з партії, звільняли з роботи й змушували виїхати з Польщі. За оцінками істориків, тоді з Польської Народної Республіки (ПНР) виїхало біля 13 тис. осіб єврейської національності. https://espreso.tv/news/2018/03/08/duda ... tys_lyudey
Зараз такі вислови та ще інші моменти призведуть до посилення перетікання українських мігрантів з РП в інші країни.
А щодо ситуації з консульськими послугами, то згоден з Фурсою:
Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально. Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. ... Причому зараз свідомо не йдеться про внесок людей, які перебуваючи за кордоном і відчуваючи докори сумління, почуття провини, можуть активно донатити. І робити це більше, ніж ті, хто перебуває в цей час в Україні подалі від фронту. https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html
rjkz написав:Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА.
Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів і довго хотіла за це у 2022 році у начмеда якийсь акт. Справа в тому, що адекватним еквівалентом служби одного військовозобов'язаного є кілька мільйонів гривень на рік. Тобто це 100 артилерійських снарядів або 100 дронів (не FPV) на рік. FPV певно від 200. А волонтери організовують в кращому випадку ОДИН дрон, або коробку турнікетів або як знайомі однокласниці - шиють труси "для госпіталів" і думають, що цим вони "рятують життя" і мають суттєвий вплив на війну. Хоча у порівннянні зі 140 доларами річних податків (на виконання зобов'язань поБудапештському меморандуму) - це дійсно виглядає як купа діяльності. Інша справа, що від неї ефект білянульовий, а не "рятування життів".
M-Audio написав:Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми
Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 25 кві, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.
Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...
видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.
а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?
BeneFuckTor написав:В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.
Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...
видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.
а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?
Головне 5 років протриматися хоч на пляжі хоч окупасом в криївці, а там і ВПП і громадянство. А якщо яку місцеву молодичку охмуриш (згідно рекомендацій акурта) на офіційний шлюб, то вважай еміграція вдалась.
Дюрі-бачі написав:Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, я
Насправді все дуже просто. Обмеження прав і свобод під час воєнного стану описані в Конституції. https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... 0%BD%D1%83 Там нічого зі звичного гарантується. Тобто було б справедливим замість закордонного паспорту видавати посвідчення особи ухилянта (від військового обов'язку) з обмеженнями, що він не має право перетинати кордони за міжнародними договорами, не має права здійснювати операції з нерухомістю, оформлювати довіреності на розпорядження майном, посвідчення ухилянта не дає прав на працевлаштування і договори про уникнення подвійного оподаткування. А от право звертатися до судів - лишається.