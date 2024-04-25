Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2087208820892090> Додано: Чет 25 кві, 2024 10:32 BeneFuckTor написав: В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.



Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...



видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.



а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта? В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?

Поплач ще



Четвертые сутки пылают станицы,

По Польше гуляет большая война.

Не падайте духом, пловец за границу

Поешьте пироги, попейте вина.

А где то гуляют в Анталье туристы ,

И теплое море смотрит им вслед.

А тут не пускают здоровых балбесов

В здание с надписью - дп «документ») Поплач щеЧетвертые сутки пылают станицы,По Польше гуляет большая война.Не падайте духом, пловец за границуПоешьте пироги, попейте вина.А где то гуляют в Анталье туристы ,И теплое море смотрит им вслед.А тут не пускают здоровых балбесовВ здание с надписью - дп «документ») cherchiltank

Заблокований Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:11 BeneFuckTor написав: В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.



Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...



видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.



а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта? В нашій країні клани на зкони. Якийсь листок від якогось зама і паспорти не видаємо, зе молодець, ото наголосували і накерували.Питаю серйозно, шо робить коли паспорт закінчиться, є варіанти переїхати да в туж росію, там можна легалізуватися? Звичайно маю надію що введуть якісь закони що можна і з просрочиними жити, але все ж таки...видача паспорта по 3міс, показала що про такі речу потрібно думати далеко наперед. Якщо до цього всього я був готовий оновити дані, і у вападку електронної повістки нехотів але морально був готовий явитися десь на 90%, то зараз готовий тупо в іспанію жити бомжом на пляжі.а хто з іспанії, якщо я там якусь хату займу в селі якомусь то теж не можуть виселити, якщо немає паспорта?

Німеччина видає тимчасові паспорти, Польща також білорусам, але українцям щось новий міністр Туска обіцяє не давати. Є багато країн, де живуть нелегали/сирійці/мароканці - українці теж будуть. Німеччина видає тимчасові паспорти, Польща також білорусам, але українцям щось новий міністр Туска обіцяє не давати. Є багато країн, де живуть нелегали/сирійці/мароканці - українці теж будуть. BIGor

Повідомлень: 8888 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:13 cherchiltank написав: BeneFuckTor написав: cherchiltank



ти голосун, тут ситуація проста, як говорив зе 'вільний народе' тому захочу поплачу, захочу тебе заріжу, з судимістю не призивають як що що.

І виїхав я офіційно, стою на ТКО офіційно і ні з того нісього став порушником, а ти мені вірші російською пишеш, я поки туди не переїхав, але з таким беззконням я про це подумаю, і не тільки я.



скидуй свої дані мені в лс, ти ж не боїшся що я прийду з ножем? ти голосун, тут ситуація проста, як говорив зе 'вільний народе' тому захочу поплачу, захочу тебе заріжу, з судимістю не призивають як що що.І виїхав я офіційно, стою на ТКО офіційно і ні з того нісього став порушником, а ти мені вірші російською пишеш, я поки туди не переїхав, але з таким беззконням я про це подумаю, і не тільки я.скидуй свої дані мені в лс, ти ж не боїшся що я прийду з ножем?

Для тих хто виїхав законно консульські послуги обмежувати не будуть) Для тих хто виїхав законно консульські послуги обмежувати не будуть)

Ну я виїхав законно, як вони це перевірять, якщо печатку в паспорті ставить тільки приймаюча сторона? Якщо що, загран в мене до 2034 року. Ну я виїхав законно, як вони це перевірять, якщо печатку в паспорті ставить тільки приймаюча сторона? Якщо що, загран в мене до 2034 року. BIGor

Повідомлень: 8888 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:15 Gastarbaiter написав: Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть? Замовляв паспорт у лютому. Вже готовий, але до Польщі не так і не надіслали. Цікаво, гроші хоч повернуть?

Думаю, що ні, ДП документ - це кажуть лише посередник. Думаю, що ні, ДП документ - це кажуть лише посередник. BIGor

Повідомлень: 8888 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:17 Bolt написав: airmax78 написав: Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш



«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр. Згадую як з мене тут глузували: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

Ну да. Там уже трускавки собирать не кому, а так не будет кому на стройках и тп работах работать.😏 Ну да. Там уже трускавки собирать не кому, а так не будет кому на стройках и тп работах работать.😏

Так, щось трохи підсліпуватий міністр І до речі, де мої походи в ресторани і готелі? Так, щось трохи підсліпуватий міністрІ до речі, де мої походи в ресторани і готелі? BIGor

Повідомлень: 8888 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:20 Re: Еміграція, заробітчанство : "Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

Проте ці вимоги не стосуються українських чоловіків (18-60 рр.), які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.) cherchiltank

Заблокований Повідомлень: 1411 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23 akurt написав: b3320413 написав: Faceless написав: Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm:



Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."

Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще

Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!



Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.

Со слезами на глазах, но платят.

Пытаются найти «обходные каналы».

Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.

Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.



Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.

Там был разговор примерно такой:

- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.

- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»

- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.

- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)



Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.

Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.

Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.

Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.

Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:

«Думать головой, а не ногой».

Но тут всех убеждают в обратном.

И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)

Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.

И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.



P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).

Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.

Подлости в смысле.

Но такова уж судьба этого форума….

Здесь годами выращивают Франтов. Годами!

И это справедливо: тупость должна быть нищей. Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.Со слезами на глазах, но платят.Пытаются найти «обходные каналы».Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.Там был разговор примерно такой:- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:«Думать головой, а не ногой».Но тут всех убеждают в обратном.И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.Подлости в смысле.Но такова уж судьба этого форума….Здесь годами выращивают Франтов. Годами!И это справедливо: тупость должна быть нищей.

пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU

відповідаю, онлі ремоте,

як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова. пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEUвідповідаю, онлі ремоте,як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова. flyman

Повідомлень: 34854 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:24 Дюрі-бачі написав: M-Audio написав: Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми

Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну... Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну...

Ну так, вже емігрантам і заробітчанам не до донатів. Ну так, вже емігрантам і заробітчанам не до донатів. BIGor

Повідомлень: 8888 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:25 cherchiltank



Що ми чекаємо від країни якщо народ все влаштовує, у росіян більше прав чим особисто В ТЕБЕ!



Що ти мені пишеш, я вихід знайду, будеш ти задоволений цим чи ні це твоя проблема! Суть не в цьому, а в першому.





якісь бумажки з під столу, без законів, без актів, без нічого, ще в якій країні таке є? Пані флер? BeneFuckTor Повідомлень: 74 З нами з: 21.11.19 Подякував: 220 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:38 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Я вище дав посилання на приклад Я вище дав посилання на приклад



Думал о видео о том программисте, что попал на налоги. Ситуация крайне не приятная, но вот это действительно редкий случай.

Куда более частый случай, это такие как он, батрачащие за 200-300-400 тыс. в США в погоне за мечтой. Что же за мечта?

Он так и говорил, что заработает 1.3М и сможет больше теоретически не работать, но я продолжу его мысли. Не работать в напряг и не бояться быть сокращенным, а работать в кайф и творить, жить где захочет. Цель вполне здравая, так должно быть у всех людей. Но давайте подумаем, как бы он реализовал пасивный доход? Скорее всего "диверсифицировал" в акции-шмакции-фонды и часть в крипту. Может быть взял бы ипотеку под сдачу в аренду. Первое время все было бы хорошо. Но потом ипотечные платежи-страховки-взносы начали бы расти, а вот арендатор мог бы и съехать. Здесь бы он первый раз попал. С криптой даже обсуждать нечего. С акциями тоже, что-то упадет, то что вырастит при продаже на налоги попадет, что-то сыграет "в ноль", но я специльно взял в скобки, т.к. инфляция этот ноль опустит ниже (в мире финансов может быть ниже нуля и по Цельсию, и по Фаренгейту и даже по Кельвину). Те акции, что котируются, дивидентов не приносят, за некоторым исключением. В конечном итоге что бы он просто тратил деньги или через "финансовые институты", выйдет +/- одно и тоже. Просто голова будет забита лишним, пока он будет на багамах отдыхать на шезлонге. Ну, или если умный и слушает что здесь говорят, то в шезлогне на самом большом побережье Средизамного моря догадайтесь в каком городе. Думал о видео о том программисте, что попал на налоги. Ситуация крайне не приятная, но вот это действительно редкий случай.Куда более частый случай, это такие как он, батрачащие за 200-300-400 тыс. в США в погоне за мечтой. Что же за мечта?Он так и говорил, что заработает 1.3М и сможет больше теоретически не работать, но я продолжу его мысли. Не работать в напряг и не бояться быть сокращенным, а работать в кайф и творить, жить где захочет. Цель вполне здравая, так должно быть у всех людей. Но давайте подумаем, как бы он реализовал пасивный доход? Скорее всего "диверсифицировал" в акции-шмакции-фонды и часть в крипту. Может быть взял бы ипотеку под сдачу в аренду. Первое время все было бы хорошо. Но потом ипотечные платежи-страховки-взносы начали бы расти, а вот арендатор мог бы и съехать. Здесь бы он первый раз попал. С криптой даже обсуждать нечего. С акциями тоже, что-то упадет, то что вырастит при продаже на налоги попадет, что-то сыграет "в ноль", но я специльно взял в скобки, т.к. инфляция этот ноль опустит ниже (в мире финансов может быть ниже нуля и по Цельсию, и по Фаренгейту и даже по Кельвину). Те акции, что котируются, дивидентов не приносят, за некоторым исключением. В конечном итоге что бы он просто тратил деньги или через "финансовые институты", выйдет +/- одно и тоже. Просто голова будет забита лишним, пока он будет на багамах отдыхать на шезлонге. Ну, или если умный и слушает что здесь говорят, то в шезлогне на самом большом побережье Средизамного моря догадайтесь в каком городе. b3320413 Повідомлень: 214 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2087208820892090> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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