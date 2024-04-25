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#<1 ... 2087208820892090 Додано: Чет 25 кві, 2024 11:40 Re: Еміграція, заробітчанство Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.



Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред b3320413 Повідомлень: 214 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде. Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде.



Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.



Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.

А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.

Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты. Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты. b3320413 Повідомлень: 214 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:49 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU

відповідаю, онлі ремоте,

як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова. пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEUвідповідаю, онлі ремоте,як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова.



Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?



Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?

IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.

IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатывать от 250 000 до 350 000 долларов в год, а в некоторых случаях и больше.

IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как машинное обучение или кибербезопасность, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получают свыше 500 000 долларов в год.

Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?

IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.

IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата в 500 000 долларов может не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.

Виктор: Спасибо вам за разъяснения! Кажется, здесь действительно много возможностей для развития карьеры и заработка. Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатыватьв год, а в некоторых случаях и больше.IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получаютв год.Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата вможет не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.Виктор: Спасибо вам за разъяснения! Кажется, здесь действительно много возможностей для развития карьеры и заработка. b3320413 Повідомлень: 214 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2087208820892090 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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