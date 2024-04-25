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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 11:40
Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.
Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:43
rjkz написав:
Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде.
Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.
Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.
А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.
Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:49
flyman написав:
пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU
відповідаю, онлі ремоте,
як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова.
Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?
Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?
IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.
IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатывать от 250 000 до 350 000 долларов
в год, а в некоторых случаях и больше.
IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как машинное обучение или кибербезопасность
, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получают свыше 500 000 долларов
в год.
Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?
IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.
IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата в 500 000 долларов
может не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.
Виктор: Спасибо вам за разъяснения! Кажется, здесь действительно много возможностей для развития карьеры и заработка.
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