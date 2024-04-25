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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23
akurt написав: b3320413 написав:
Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."
Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще
Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!
Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.
Со слезами на глазах, но платят.
Пытаются найти «обходные каналы».
Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.
Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.
Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.
Там был разговор примерно такой:
- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.
- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»
- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.
- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)
Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.
Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.
Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.
Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.
Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:
«Думать головой, а не ногой».
Но тут всех убеждают в обратном.
И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)
Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.
И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.
P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).
Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.
Подлости в смысле.
Но такова уж судьба этого форума….
Здесь годами выращивают Франтов. Годами!
И это справедливо: тупость должна быть нищей.
пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU
відповідаю, онлі ремоте,
як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:38
Faceless написав:
Я вище дав посилання на приклад
Думал о видео о том программисте, что попал на налоги. Ситуация крайне не приятная, но вот это действительно редкий случай.
Куда более частый случай, это такие как он, батрачащие за 200-300-400 тыс. в США в погоне за мечтой. Что же за мечта?
Он так и говорил, что заработает 1.3М и сможет больше теоретически не работать, но я продолжу его мысли. Не работать в напряг и не бояться быть сокращенным, а работать в кайф и творить, жить где захочет. Цель вполне здравая, так должно быть у всех людей. Но давайте подумаем, как бы он реализовал пасивный доход? Скорее всего "диверсифицировал" в акции-шмакции-фонды и часть в крипту. Может быть взял бы ипотеку под сдачу в аренду. Первое время все было бы хорошо. Но потом ипотечные платежи-страховки-взносы начали бы расти, а вот арендатор мог бы и съехать. Здесь бы он первый раз попал. С криптой даже обсуждать нечего. С акциями тоже, что-то упадет, то что вырастит при продаже на налоги попадет, что-то сыграет "в ноль", но я специльно взял в скобки, т.к. инфляция этот ноль опустит ниже (в мире финансов может быть ниже нуля и по Цельсию, и по Фаренгейту и даже по Кельвину). Те акции, что котируются, дивидентов не приносят, за некоторым исключением. В конечном итоге что бы он просто тратил деньги или через "финансовые институты", выйдет +/- одно и тоже. Просто голова будет забита лишним, пока он будет на багамах отдыхать на шезлонге. Ну, или если умный и слушает что здесь говорят, то в шезлогне на самом большом побережье Средизамного моря догадайтесь в каком городе.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:40
Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.
Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:43
rjkz написав:
Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде.
Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.
Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.
А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.
Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:49
flyman написав:
пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU
відповідаю, онлі ремоте,
як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова.
Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?
Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?
IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.
IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатывать от 250 000 до 350 000 долларов
в год, а в некоторых случаях и больше.
IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как машинное обучение или кибербезопасность
, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получают свыше 500 000 долларов
в год.
Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?
IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.
IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата в 500 000 долларов
может не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.
Виктор: Спасибо вам за разъяснения! Кажется, здесь действительно много возможностей для развития карьеры и заработка.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:16
b3320413 написав:
Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.
Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред
є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс, та й не паряться, якщо буде глобальна Ж то вона буде глобально
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:29
flyman написав:
забув дописати "думайте головом а не ногом", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять
Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)
flyman написав:
є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс
А можно подробнее. S&P500 каждый год обновляется. Если в 2020 купил индекс (кстати, у кого он покупается?), то я так понимаю, это часть акций каждой компании из S&P500 за конкретный год. И в 2024 это будут компании SP500-2020, но не SP500-2024, верно?
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Додано: Чет 25 кві, 2024 13:25
b3320413 написав: flyman написав:
забув дописати "думайте головом а не ногом", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять
Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)
flyman написав:
є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс
А можно подробнее. S&P500 каждый год обновляется. Если в 2020 купил индекс (кстати, у кого он покупается?), то я так понимаю, это часть акций каждой компании из S&P500 за конкретный год. И в 2024 это будут компании SP500-2020, но не SP500-2024, верно?
будуть ті що в кошику індексу, тобто тобі не потрібно сидіти і самому менеджити портфель, список компаній і пропорції акцій рок від року трохи різняться. Купується на біржі, або через брокерів/дилерів та інших посередників.
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