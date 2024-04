Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2087208820892090> Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23 akurt написав: b3320413 написав: Faceless написав: Детальніше отут, може я дещо спростив: вказам часовe мітку на affirm: https://www.youtube.com/watch?v=cUKzgy3UhwM&t=827s



Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."

Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще Что тут сказать. Зато "он видит на что идут налоги, на дороги, на медикер и т.п."Но даже если бы он заработал 1М, то система бы любезно его поимела еще

Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!



Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.

Со слезами на глазах, но платят.

Пытаются найти «обходные каналы».

Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.

Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.



Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.

Там был разговор примерно такой:

- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.

- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»

- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.

- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)



Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.

Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.

Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.

Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.

Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:

«Думать головой, а не ногой».

Но тут всех убеждают в обратном.

И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)

Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.

И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.



P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).

Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.

Подлости в смысле.

Но такова уж судьба этого форума….

Здесь годами выращивают Франтов. Годами!

И это справедливо: тупость должна быть нищей. Мне очень неприятно, что вы, b322… неожиданно стали - извините, но правда - женской гигиенической прокладкой у Франта, но я за справедливость: все, написанное вами выше - правда. Верно написали. Отлично!Наши люди в США стонут, но платят 40% от заработанного.Со слезами на глазах, но платят.Пытаются найти «обходные каналы».Самое смешное, что обходной канал лучше всего работает через многострадальную Украину.Больше рассказать не могу: вы себя скомпрометировали сотрудничеством с отбросами общества.Вот не поверите: я сегодня вернулся через Мюнхен в Анталию, где живу с 2017 года, и вспоминаю мой диспут с нашими украинцами в Силиконовой долине с 10 по 13 апреля.Там был разговор примерно такой:- мы на основной работе зарабатываем примерно 400 000$ в год. Реально чистыми на руки получаем 10 000$. Но и тратим 10 000 в месяц.- ясно, что такая нестыковка заставляет делать НЕ то, что вы лично упомянули на предыдущей странице: «Думать надо ногой, а не головой, а наоборот…»- я их реально убеждал, что если государство - не важно какого названия - позволяет им зарабатывать 400 000$ в год, то надо любить это государство и платить 40% в качестве налогов.- НЕ СОГЛАШАЛИСЬ (!)Вот не поверите: слава Богу, они реально не читают нагромождение гноя и инсинуаций на этой ветке от жителей хрущовок и панелек на этом форуме.Потому развивают бизнес, в который завязаны ребята из Украины.Простыми и словами: наши украинцы, которые работают в США, и которые реально зарабатывают 400 000$, и которые реально с этих 400 000$ в год платят реальные налоги, придумывают еще кое -что (я не имею права разглашать, ибо вы лично продадите информацию нищебродам Франту и Шаману, в одну телегу дерьма с которыми вы лично - поверьте, к моему удивлению - неожиданно впрягались) и это еще кое-что приносит КАЖДОМУ еще по 400 000$ в год.Вот с этих 400 000$ отдавать 40% уже жалко.Ибо ребята занимались тем, чего не хватает этой ветке:«Думать головой, а не ногой».Но тут всех убеждают в обратном.И тут лучше всего идет и помогает анализ цвета моих трусов (сейчас после душа одел боксеры в зелено/ белую клетку, это уточнение для Франта, который раз в 4 дня просит меня пристать в личке фото трусов и не только, а я - злодей - все де видят, как извращенец бесится - отказываюсь, отчего - как все знают - он очень злится…)Последнее - думать ногой, а не головой - получается просто отлично.И лично я в этом вижу позитив: концентрация Франтов и Шаманов растет с каждым днем и тогда легко спрогнозировать, что будет дальше.P.S. Я не ошибся - я никогда не ошибаюсь в цифрах - наши ФОПы получают по 400 000$ в год, с источником происхождения: США, с очень небольшими вложениями (не плутать с реальної - я думаю - оплатой flyman за 20$ в час. Прикольно, что ни один из них не хоронит деньги на ОВГЗ, как flyman).Главное то, чего нет абсолютно на этой ветке: надежность и отсутствие подлячества.Подлости в смысле.Но такова уж судьба этого форума….Здесь годами выращивают Франтов. Годами!И это справедливо: тупость должна быть нищей.

пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU

відповідаю, онлі ремоте,

як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова. пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEUвідповідаю, онлі ремоте,як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова. flyman

Повідомлень: 34849 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:38 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Я вище дав посилання на приклад



Думал о видео о том программисте, что попал на налоги. Ситуация крайне не приятная, но вот это действительно редкий случай.

Куда более частый случай, это такие как он, батрачащие за 200-300-400 тыс. в США в погоне за мечтой. Что же за мечта?

Он так и говорил, что заработает 1.3М и сможет больше теоретически не работать, но я продолжу его мысли. Не работать в напряг и не бояться быть сокращенным, а работать в кайф и творить, жить где захочет. Цель вполне здравая, так должно быть у всех людей. Но давайте подумаем, как бы он реализовал пасивный доход? Скорее всего "диверсифицировал" в акции-шмакции-фонды и часть в крипту. Может быть взял бы ипотеку под сдачу в аренду. Первое время все было бы хорошо. Но потом ипотечные платежи-страховки-взносы начали бы расти, а вот арендатор мог бы и съехать. Здесь бы он первый раз попал. С криптой даже обсуждать нечего. С акциями тоже, что-то упадет, то что вырастит при продаже на налоги попадет, что-то сыграет "в ноль", но я специльно взял в скобки, т.к. инфляция этот ноль опустит ниже (в мире финансов может быть ниже нуля и по Цельсию, и по Фаренгейту и даже по Кельвину). Те акции, что котируются, дивидентов не приносят, за некоторым исключением. В конечном итоге что бы он просто тратил деньги или через "финансовые институты", выйдет +/- одно и тоже. Просто голова будет забита лишним, пока он будет на багамах отдыхать на шезлонге. Ну, или если умный и слушает что здесь говорят, то в шезлогне на самом большом побережье Средизамного моря догадайтесь в каком городе. Думал о видео о том программисте, что попал на налоги. Ситуация крайне не приятная, но вот это действительно редкий случай.Куда более частый случай, это такие как он, батрачащие за 200-300-400 тыс. в США в погоне за мечтой. Что же за мечта?Он так и говорил, что заработает 1.3М и сможет больше теоретически не работать, но я продолжу его мысли. Не работать в напряг и не бояться быть сокращенным, а работать в кайф и творить, жить где захочет. Цель вполне здравая, так должно быть у всех людей. Но давайте подумаем, как бы он реализовал пасивный доход? Скорее всего "диверсифицировал" в акции-шмакции-фонды и часть в крипту. Может быть взял бы ипотеку под сдачу в аренду. Первое время все было бы хорошо. Но потом ипотечные платежи-страховки-взносы начали бы расти, а вот арендатор мог бы и съехать. Здесь бы он первый раз попал. С криптой даже обсуждать нечего. С акциями тоже, что-то упадет, то что вырастит при продаже на налоги попадет, что-то сыграет "в ноль", но я специльно взял в скобки, т.к. инфляция этот ноль опустит ниже (в мире финансов может быть ниже нуля и по Цельсию, и по Фаренгейту и даже по Кельвину). Те акции, что котируются, дивидентов не приносят, за некоторым исключением. В конечном итоге что бы он просто тратил деньги или через "финансовые институты", выйдет +/- одно и тоже. Просто голова будет забита лишним, пока он будет на багамах отдыхать на шезлонге. Ну, или если умный и слушает что здесь говорят, то в шезлогне на самом большом побережье Средизамного моря догадайтесь в каком городе. b3320413 Повідомлень: 216 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:40 Re: Еміграція, заробітчанство Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.



Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред b3320413 Повідомлень: 216 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде. Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде.



Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.



Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.

А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.

Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты. Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты. b3320413 Повідомлень: 216 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 11:49 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU

відповідаю, онлі ремоте,

як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова. пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEUвідповідаю, онлі ремоте,як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова.



Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?



Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?

IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.

IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатывать от 250 000 до 350 000 долларов в год, а в некоторых случаях и больше.

IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как машинное обучение или кибербезопасность, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получают свыше 500 000 долларов в год.

Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?

IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.

IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата в 500 000 долларов может не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.

Виктор: Спасибо вам за разъяснения! Кажется, здесь действительно много возможностей для развития карьеры и заработка. Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатыватьв год, а в некоторых случаях и больше.IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получаютв год.Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата вможет не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.Виктор: Спасибо вам за разъяснения! Кажется, здесь действительно много возможностей для развития карьеры и заработка. b3320413 Повідомлень: 216 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 12:16 b3320413 написав: Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.



Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред

є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс, та й не паряться, якщо буде глобальна Ж то вона буде глобально є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс, та й не паряться, якщо буде глобальна Ж то вона буде глобально flyman

Повідомлень: 34849 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 12:29 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: забув дописати "думайте головом а не ногом", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять



Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)



flyman написав: є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс



А можно подробнее. S&P500 каждый год обновляется. Если в 2020 купил индекс (кстати, у кого он покупается?), то я так понимаю, это часть акций каждой компании из S&P500 за конкретный год. И в 2024 это будут компании SP500-2020, но не SP500-2024, верно? Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)А можно подробнее. S&P500 каждый год обновляется. Если в 2020 купил индекс (кстати, у кого он покупается?), то я так понимаю, это часть акций каждой компании из S&P500 за конкретный год. И в 2024 это будут компании SP500-2020, но не SP500-2024, верно? b3320413 Повідомлень: 216 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 13:25 b3320413 написав: flyman написав: забув дописати "думайте головом а не ногом", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять забув дописати "думайте головом а не ногом", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять



Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)



flyman написав: є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс є ризик емітента, є галузевий ризик, є країни, а так вклалися в індекс



А можно подробнее. S&P500 каждый год обновляется. Если в 2020 купил индекс (кстати, у кого он покупается?), то я так понимаю, это часть акций каждой компании из S&P500 за конкретный год. И в 2024 это будут компании SP500-2020, но не SP500-2024, верно? Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)А можно подробнее. S&P500 каждый год обновляется. Если в 2020 купил индекс (кстати, у кого он покупается?), то я так понимаю, это часть акций каждой компании из S&P500 за конкретный год. И в 2024 это будут компании SP500-2020, но не SP500-2024, верно?

будуть ті що в кошику індексу, тобто тобі не потрібно сидіти і самому менеджити портфель, список компаній і пропорції акцій рок від року трохи різняться. Купується на біржі, або через брокерів/дилерів та інших посередників. будуть ті що в кошику індексу, тобто тобі не потрібно сидіти і самому менеджити портфель, список компаній і пропорції акцій рок від року трохи різняться. Купується на біржі, або через брокерів/дилерів та інших посередників. flyman

Повідомлень: 34849 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 13:50 flyman написав: будуть ті що в кошику індексу, тобто тобі не потрібно сидіти і самому менеджити портфель, список компаній і пропорції акцій рок від року трохи різняться. Купується на біржі, або через брокерів/дилерів та інших посередників.



1. Если первые 500 компаний в 2024 обанкротятся, а их место займут новые 500 компаний в 2025 с такой же стоимостью, то индекс SP500 не измениться, но те кто купили в 2024 останутся ни с чем, верно?

2. На бирже покупается часть акций напрямую или часть фонда, который владеет акциями? Если второе, то, думаю, понятно, что этот посредник может кинуть или повтыкать палок в колеса. Например, кидануть держателей частей фонда путем банкротства. Это можно тихо обыграть, что бы в прессе ничего не появилось (есть примеры), либо наоборот шуму навести. 1. Если первые 500 компаний в 2024 обанкротятся, а их место займут новые 500 компаний в 2025 с такой же стоимостью, то индекс SP500 не измениться, но те кто купили в 2024 останутся ни с чем, верно?2. На бирже покупается часть акций напрямую или часть фонда, который владеет акциями? Если второе, то, думаю, понятно, что этот посредник может кинуть или повтыкать палок в колеса. Например, кидануть держателей частей фонда путем банкротства. Это можно тихо обыграть, что бы в прессе ничего не появилось (есть примеры), либо наоборот шуму навести. b3320413 Повідомлень: 216 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 14:04 Еміграція, заробітчанство b3320413 написав: flyman написав: будуть ті що в кошику індексу, тобто тобі не потрібно сидіти і самому менеджити портфель, список компаній і пропорції акцій рок від року трохи різняться. Купується на біржі, або через брокерів/дилерів та інших посередників. будуть ті що в кошику індексу, тобто тобі не потрібно сидіти і самому менеджити портфель, список компаній і пропорції акцій рок від року трохи різняться. Купується на біржі, або через брокерів/дилерів та інших посередників.



1. Если первые 500 компаний в 2024 обанкротятся, а их место займут новые 500 компаний в 2025 с такой же стоимостью, то индекс SP500 не измениться, но те кто купили в 2024 останутся ни с чем, верно?

Ні. Індекс сам по собі. Інакше щороку всі індекси перетворювалися б на гарбуз. Його структура динамічна, але цінний папір той самий Faceless Модератор Повідомлень: 34796 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7974 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата

