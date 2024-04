Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2088208920902091> Додано: Чет 25 кві, 2024 15:01 b3320413 написав: flyman написав: забув дописати "думайте головом а не ногом", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять забув дописати "", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять

Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)

Но вот удивили реально.

Надо же: бывают на Земном шаре порядочные люди...



х х х



Как видите, я приводил абсолютно верные цифры зарплат наших парней в США.

При всем при этом все же не все просто: высокие зарплаты @спонукають@ жить на "высоком" уровне или относительно высоком. То есть активно тратить деньги.

Когда считают, то можно и прослезиться и реально начать думать головОМ, а не ногОМ.

Как верно заметил flyman.



Например, я уже вернулся из США, но в голове еще памятен разговор с нашим человеком в Силиконовой долине: "Я получаю чистыми 10 000 в месяц на руки. И трачу 10 000 долларов в месяц."



Начинает чухати потилицю - куда деваются деньги.

Авто и расходы на еду НЕ есть главной статьей расходов.



Как оказалось: аренда квартиры+доплата за всякие "плюшки" в этой квартире.

Там получается так: квартира в центре города - 2800 долларов.

Но сверху идут доплаты: то за парковку, то за содержание собачки, то еще за что то - и выходят на сумму примерно в 3 500+ долларов за месяц.

При этом говорят что фактически преимуществами квартиры в новом доме в самом центре Силиконовой долины фактически и не пользуются.

Вот еще 4 месяца поживут - и хотя снять что-то не в центре, чтобы было типа частного дома и чтобы как минимум на 1 000 было дешевле.



P.S. Есть много важной СВЕЖЕЙ информации о том, что иногда происходит с нашими в США или даже в братской Польше - все в эти дни и все непросто, но давать информацию не хочется, так как за углом с ведром дерьма и вываркой гноя дежурит "сладкая парочка" ударенных пустым мешком из-за угла.

А как устроен этот механизм? Скажем есть две компании A и B, есть их акции на бирже, есть индекс S&P2. Через год компания A не изменилась, а B обанкротилась и на ее место пришла третья C, с точно такой же стоимостью. Если держать по одной акции A и B, то капитал уменьшиться на цену B. Но если купить индекс A&B, то на следущий год он не изменится, просто станет A&C. Но как?

А как устроен этот механизм? Скажем есть две компании A и B, есть их акции на бирже, есть индекс S&P2. Через год компания A не изменилась, а B обанкротилась и на ее место пришла третья C, с точно такой же стоимостью. Если держать по одной акции A и B, то капитал уменьшиться на цену B. Но если купить индекс A&B, то на следущий год он не изменится, просто станет A&C. Но как?

Если индекс отвлечен от компаний, то тогда такой случай: есть три человека, вместо покупки акций напрямую, они покупают индекс. Акции взлетели, соответственно индекс вырос, три человека решили продать индекс. Кто оплатит разницу этим трем людям, если индекс не намертво привязан к акциям? А как устроен этот механизм? Скажем есть две компании A и B, есть их акции на бирже, есть индекс S&P2. Через год компания A не изменилась, а B обанкротилась и на ее место пришла третья C, с точно такой же стоимостью. Если держать по одной акции A и B, то капитал уменьшиться на цену B. Но если купить индекс A&B, то на следущий год он не изменится, просто станет A&C. Но как?Если индекс отвлечен от компаний, то тогда такой случай: есть три человека, вместо покупки акций напрямую, они покупают индекс. Акции взлетели, соответственно индекс вырос, три человека решили продать индекс. Кто оплатит разницу этим трем людям, если индекс не намертво привязан к акциям?

https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_management

По суті там є всі відповіді.

Грубо кажучи: купуючи "індекс" (точніше, інвестуючи у індексний фонд) ви отримаєте зобов'язання цього фонду, який в свою чергу свій портфель підтримує відповідно до певного індексу. Ви не є власником акцій, що входять в індекс, але ви можете розраховувати, що є власником частини портфелю, що сформований на базі індексу. Ваш цінний папір ("індекс") росте не сам по собі, а як наслідок росту портфеля фонду. Якщо ви його продаєте, "різницю" оплатить покупець, ось і все. По суті там є всі відповіді.Грубо кажучи: купуючи "індекс" (точніше, інвестуючи у індексний фонд) ви отримаєте зобов'язання цього фонду, який в свою чергу свій портфель підтримує відповідно до певного індексу. Ви не є власником акцій, що входять в індекс, але ви можете розраховувати, що є власником частини портфелю, що сформований на базі індексу. Ваш цінний папір ("індекс") росте не сам по собі, а як наслідок росту портфеля фонду. Якщо ви його продаєте, "різницю" оплатить покупець, ось і все. Faceless

Выходит, что может быть такая ситуация. Есть компания А и есть фонд. Есть 1 человек, что купил акцию и 99 человек, что купили индекс фонда, который вмещает вторую акцию. Всего две акции. На следущий год акция выросла в 2 раза и 99 разом кинулись зификсировать прибыль, но т.к. покупателей на индекс фонда не нашлось, то он рухнул. Такая ситуация возможна или я что-то не учел?



Faceless написав: По суті там є всі відповіді По суті там є всі відповіді



Я внимательно перечитаю статью

Пока у меня такой вопрос, но прежде чем его задавать, я попытаюсь найти ответ в статье. Просто напишу, что буду искать.



Если фонд обязывается хранить реальные акции на своем счету, то как он наперед знает какая акция вйдет с первой 500 компаний и продает ее и как он знаяет какая компания попадет в первую 500, что бы купить ее. Если он делает это постфактум, то он тогда может торговать в минус. "Кінчай синку торгувати, нема чим здачу давати".

Ні. Знайдеться третій який викупить акція з дисконтом в 5 відсотків. Ні. Знайдеться третій який викупить акція з дисконтом в 5 відсотків. Denik Повідомлень: 3118 З нами з: 23.02.09 Подякував: 638 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 15:52 Denik написав: Ні. Знайдеться третій який викупить акція з дисконтом в 5 відсотків. Ні. Знайдеться третій який викупить акція з дисконтом в 5 відсотків.



Какую акцию он выкупит, я не понял? Акции у холдеров, никто их не трогает. Просто 99 кинулись обналичить право на индекс, индекс который соответствует выросшей акции. Парадокс, капитализация предприятия выросла, от этого и стоимость акции. А вот индекс и фонд - нет.



Ага, кажется я понял. Если держатели индекса его продают, то фонд для расплаты с держателями может продать акцию на рынке, верно? Какую акцию он выкупит, я не понял? Акции у холдеров, никто их не трогает. Просто 99 кинулись обналичить право на индекс, индекс который соответствует выросшей акции. Парадокс, капитализация предприятия выросла, от этого и стоимость акции. А вот индекс и фонд - нет.Ага, кажется я понял. Если держатели индекса его продают, то фонд для расплаты с держателями может продать акцию на рынке, верно? b3320413 Повідомлень: 219 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 15:58 akurt написав: b3320413 написав: flyman написав: забув дописати "думайте головом а не ногом", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять забув дописати "", і про зятя тестя треба було згадати, який любить взять

Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)

Та ладно, мне немного стыдно стало, обидел вчера Акурта) Задел немного) Я ж не со зла, хотел пошутить)

Но вот удивили реально.

Надо же: бывают на Земном шаре порядочные люди...



Как видите, я приводил абсолютно верные цифры зарплат наших парней в США.

При всем при этом все же не все просто: высокие зарплаты @спонукають@ жить на "высоком" уровне или относительно высоком. То есть активно тратить деньги.

Когда считают, то можно и прослезиться и реально начать думать головОМ, а не ногОМ.

Как верно заметил flyman.





M-Audio написав: rjkz написав: В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Вообще странное заявление. А визу украинцам куда вклеивают? Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США. Что, вот просто можно приехать в США (кстати, как границу пересекать без паспорта?) и получить документ США для поездок по миру? Или вы о беженцах говорите? Так сейчас и в Европе, и в США, и в Канаде эти программы сворачиваются. То есть, чтобы оставаться в стране, нужно обзавестись каким-либо другим основанием для этого. И пути, по сути, всего два -- или подаваться на "настоящее" беженство, или получать визу. Первый вариант пока, вроде, никем не опробован, и неизвестно к чему приведёт, а для второго -- таки нужен хоть какой-то действующий паспорт. Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран. Вот это правда, но этот путь не очень быстрый, а пока -- нужен действующий паспорт. Хотя позиция Украины вполне оправдана. Не знаю, чем она оправдана, если смотреть с точки зрения конечного результата. Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми. При этом спустили в унитаз свои же заявления, что им позарез как нужно актуализировать данные, чтобы государство "понимало", где и сколько его потенциальных призывников. Ясно, что актуализировать за границей теперь точно никто ничего не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Зачем это сделано? Вообще странное заявление. А визу украинцам куда вклеивают?Что, вот просто можно приехать в США (кстати, как границу пересекать без паспорта?) и получить документ США для поездок по миру? Или вы о беженцах говорите? Так сейчас и в Европе, и в США, и в Канаде эти программы сворачиваются. То есть, чтобы оставаться в стране, нужно обзавестись каким-либо другим основанием для этого. И пути, по сути, всего два -- или подаваться на "настоящее" беженство, или получать визу. Первый вариант пока, вроде, никем не опробован, и неизвестно к чему приведёт, а для второго -- таки нужен хоть какой-то действующий паспорт.Вот это правда, но этот путь не очень быстрый, а пока -- нужен действующий паспорт.Не знаю, чем она оправдана, если смотреть с точки зрения конечного результата. Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми. При этом спустили в унитаз свои же заявления, что им позарез как нужно актуализировать данные, чтобы государство "понимало", где и сколько его потенциальных призывников. Ясно, что актуализировать за границей теперь точно никто ничего не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Зачем это сделано?



Первый въезд в страну, да, по загранпаспорту Украины.

Турвиза вклеивается в загранпаспорт и с ней человек попадает на территорию США.

На территории США действуют и другие документы, которых более чем достаточно для жизни и работы. И паспорт ни украинский ни американский не нужны. Кроме как выезда за пределы США. Причем, если у человека есть любой сильный документ, но нет паспорта, то можно получить суррогат паспорта, для путешествий.

Гринкарта, фактически, это тоже виза. Это пластиковая карта. Права - тоже пластиковая карта. Что-бы было понятно, по приезду, я сдал ПДД в местном ДМВ и получил Лернер Пермит, удостоверение, которое позволяет либо брать уроки вождения либо сдавать роуд тест. Это такой-же сильнейший стейт фото айди как права. Водить автомобиль, кроме как для учебной езды или сдачи экзамена нельзя, но как удостоверение личности он ничем не уступает правам. Отличается еще сроком действия. Меньше чем у прав. Кроме того, можно получить и права в том-же ДМВ без права вождения - ни ПДД ни роуд тест сдавать не надо. Срок действия - 10 лет.

Право на работу - тоже сильный стейт фотоайди.

Многие вопросы не высокого официального уровня можно решить с NYC id, это был первый фото айти который мы получили. Пришли, показали паспорта, договор аренды, нас сфоткали и через 2 недели по почте получили. Это документ резидента города НЙ.

Для многих вопросов можно предъявить членский билет из библиотеки, студенческий документ или удостоверение школьника.

В довольно редких случаях, то есть очень официальных, имеет значение просрочен или нет документ. По просроченным правам нельзя ездить. Но личность подтвердить можно. Нет проблем если просрочен паспорт гражданина США, нет проблемы если его вообще нет. Это надо только для поездки за границу.

Кстати, американские права в некоторых штатах можно получить по турвизе и украинскому паспорту. В НЙ вроде нельзя.

Для работы надо иметь или гражданство США или гринкарту или разрешение на работу.

Первый въезд в страну, да, по загранпаспорту Украины.
Турвиза вклеивается в загранпаспорт и с ней человек попадает на территорию США.
На территории США действуют и другие документы, которых более чем достаточно для жизни и работы. И паспорт ни украинский ни американский не нужны. Кроме как выезда за пределы США. Причем, если у человека есть любой сильный документ, но нет паспорта, то можно получить суррогат паспорта, для путешествий.
Гринкарта, фактически, это тоже виза. Это пластиковая карта. Права - тоже пластиковая карта. Что-бы было понятно, по приезду, я сдал ПДД в местном ДМВ и получил Лернер Пермит, удостоверение, которое позволяет либо брать уроки вождения либо сдавать роуд тест. Это такой-же сильнейший стейт фото айди как права. Водить автомобиль, кроме как для учебной езды или сдачи экзамена нельзя, но как удостоверение личности он ничем не уступает правам. Отличается еще сроком действия. Меньше чем у прав. Кроме того, можно получить и права в том-же ДМВ без права вождения - ни ПДД ни роуд тест сдавать не надо. Срок действия - 10 лет.
Право на работу - тоже сильный стейт фотоайди.
Многие вопросы не высокого официального уровня можно решить с NYC id, это был первый фото айти который мы получили. Пришли, показали паспорта, договор аренды, нас сфоткали и через 2 недели по почте получили. Это документ резидента города НЙ.
Для многих вопросов можно предъявить членский билет из библиотеки, студенческий документ или удостоверение школьника.
В довольно редких случаях, то есть очень официальных, имеет значение просрочен или нет документ. По просроченным правам нельзя ездить. Но личность подтвердить можно. Нет проблем если просрочен паспорт гражданина США, нет проблемы если его вообще нет. Это надо только для поездки за границу.
Кстати, американские права в некоторых штатах можно получить по турвизе и украинскому паспорту. В НЙ вроде нельзя.
Для работы надо иметь или гражданство США или гринкарту или разрешение на работу.
Самый важный документ в США - ССН. Он без фотографии. И даже не пластиковый - маленький, как визитная карточка, кусочек плотной бумаги.

Звучить як серіал на нетфліксі Екстермінатор проти мишей.Звучить як серіал на нетфліксі



На самом деле, очень нужная в НЙ профессия и хороший экстерминейтор дорогого стоит. Я жил в билдинге где ПОЧТИ не было тараканов и мышей. Но это было ПОЧТИ.

И когда сидим, ужинаем и мимо нас мышь под диван - мерзкое зрелище.

Поставил ловушку и ночью она попалась и пищала.

Кочевник написав: rjkz написав: Faceless написав: Екстермінатор проти мишей.
Звучить як серіал на нетфліксі Екстермінатор проти мишей.Звучить як серіал на нетфліксі

На самом деле, очень нужная в НЙ профессия и хороший экстерминейтор дорогого стоит. Я жил в билдинге где ПОЧТИ не было тараканов и мышей. Но это было ПОЧТИ.
И когда сидим, ужинаем и мимо нас мышь под диван - мерзкое зрелище.
Поставил ловушку и ночью она попалась и пищала.
Сейчас живу в билдинге, где СОВСЕМ нет тараканов, мышей и прочей нечисти.

В НЙ в норамальных локациях дома начинаются сейчас где-то от млн.

Квартиры от 250 куе.

Проживание в хаусе - это масса гемора, в квартире их минимум.

Треба жити в хаусі, а не в білдінгу.

В НЙ в норамальных локациях дома начинаются сейчас где-то от млн.
Квартиры от 250 куе.
Проживание в хаусе - это масса гемора, в квартире их минимум.
Как говорится, лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным.

