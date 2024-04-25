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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2088208920902091
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:26

  akurt написав:Пане Faceless! На гілці іде важлива розмова учасників, навіщо випускати на форум оце одоробло?
Воно сере щодня, щодня його смердюче лайно видаляють.
Але навіщо вимазували руки? Який смисл?

Люмпенізація учасників впевнено крокує форумом.
Навіть заможні власники надцяти центрових обʼєктів не взмозі втримати поліграф поліграфича в собі, кудлатий так і рветься на волю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 16:33

  gonchik74 написав:
  akurt написав:Пане Faceless! На гілці іде важлива розмова учасників, навіщо випускати на форум оце одоробло?
Воно сере щодня, щодня його смердюче лайно видаляють.
Але навіщо вимазували руки? Який смисл?

Люмпенізація учасників впевнено крокує форумом.
Навіть заможні власники надцяти центрових обʼєктів не взмозі втримати поліграф поліграфича в собі, кудлатий так і рветься на волю.

Очевидно,він рветься з Туреччини в пампаси, в Америку і Канаду, де зарплати високі, а йогурт дешевий.
Де можна лаштуватись ІТшником в Силіконову долину і рубати бабло, як латиноси своїми мачете рубають банани))))
Де дешеві хороші якісні квартири, де вигідні депозити - і все то знає один нарцисичний панок, який труситься від ненависті до людей, від диких заздрощів, але вдає з себе такого доброзичливця(((( :mrgreen:
Frant
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  #<1 ... 2088208920902091
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