Люмпенізація учасників впевнено крокує форумом.
Навіть заможні власники надцяти центрових обʼєктів не взмозі втримати поліграф поліграфича в собі, кудлатий так і рветься на волю.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 16:26
Люмпенізація учасників впевнено крокує форумом.
Навіть заможні власники надцяти центрових обʼєктів не взмозі втримати поліграф поліграфича в собі, кудлатий так і рветься на волю.
Додано: Чет 25 кві, 2024 16:33
Очевидно,він рветься з Туреччини в пампаси, в Америку і Канаду, де зарплати високі, а йогурт дешевий.
Де можна лаштуватись ІТшником в Силіконову долину і рубати бабло, як латиноси своїми мачете рубають банани))))
Де дешеві хороші якісні квартири, де вигідні депозити - і все то знає один нарцисичний панок, який труситься від ненависті до людей, від диких заздрощів, але вдає з себе такого доброзичливця((((
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