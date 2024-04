Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2089209020912092> Додано: Чет 25 кві, 2024 16:26 akurt написав: Пане Faceless! На гілці іде важлива розмова учасників, навіщо випускати на форум оце одоробло?

Воно сере щодня, щодня його смердюче лайно видаляють.

Але навіщо вимазували руки? Який смисл? Пане! На гілці іде важлива розмова учасників, навіщо випускати на форум оце одоробло?Воно сере щодня, щодня його смердюче лайно видаляють.Але навіщо вимазували руки? Який смисл?

Люмпенізація учасників впевнено крокує форумом.

Люмпенізація учасників впевнено крокує форумом.
Навіть заможні власники надцяти центрових обʼєктів не взмозі втримати поліграф поліграфича в собі, кудлатий так і рветься на волю.

Denik написав: rjkz написав: Именно из-за этого знакомые-уже граждане США перестали возить гуманитарку в Украину, после того, как один из них с огромным трудом смог выехать, имея на руках паспорт гражданина СЩА.

Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів і довго хотіла за це у 2022 році у начмеда якийсь акт.

Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів і довго хотіла за це у 2022 році у начмеда якийсь акт.

Справа в тому, що адекватним еквівалентом служби одного військовозобов'язаного є кілька мільйонів гривень на рік. Тобто це 100 артилерійських снарядів або 100 дронів (не FPV) на рік. FPV певно від 200.

А волонтери організовують в кращому випадку ОДИН дрон, або коробку турнікетів або як знайомі однокласниці - шиють труси "для госпіталів" і думають, що цим вони "рятують життя" і мають суттєвий вплив на війну.

Хоча у порівннянні зі 140 доларами річних податків (на виконання зобов'язань поБудапештському меморандуму) - це дійсно виглядає як купа діяльності. Інша справа, що від неї ефект білянульовий, а не "рятування життів". Думка як в моєї інфантильної сестри. Вона дуже пишалася тим, що організувала кілька сотень турнікетів і довго хотіла за це у 2022 році у начмеда якийсь акт.Справа в тому, що адекватним еквівалентом служби одного військовозобов'язаного є кілька мільйонів гривень на рік. Тобто це 100 артилерійських снарядів або 100 дронів (не FPV) на рік. FPV певно від 200.А волонтери організовують в кращому випадку ОДИН дрон, або коробку турнікетів або як знайомі однокласниці - шиють труси "для госпіталів" і думають, що цим вони "рятують життя" і мають суттєвий вплив на війну.Хоча у порівннянні зі 140 доларами річних податків (на виконання зобов'язань поБудапештському меморандуму) - це дійсно виглядає як купа діяльності. Інша справа, що від неї ефект білянульовий, а не "рятування життів".



Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.

Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?

Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.

NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.

Госпитали США жертвуют огромные суммы.

Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.

Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.
Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?
Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.
NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.
Госпитали США жертвуют огромные суммы.
Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.
И только такие идиоты как ты могут это все обсырать.

Re: Еміграція, заробітчанство b3320413 написав: Выходит, что может быть такая ситуация. Есть компания А и есть фонд. Есть 1 человек, что купил акцию и 99 человек, что купили индекс фонда, который вмещает вторую акцию. Всего две акции. На следущий год акция выросла в 2 раза и 99 разом кинулись зификсировать прибыль, но т.к. покупателей на индекс фонда не нашлось, то он рухнул. Такая ситуация возможна или я что-то не учел?

В світі сферичних коней в вакуумі можливо. В реальному світі в портфелі фонду сотні акцій на сотні мільярдів доларів, і навіть суттєвий ріст одних акцій на індекс впливає незначним чином. Але так само і з падінням.

Якщо багато людей виявляє бажання щось продати, то їм доводиться робити дисконт, чим більше продають - тим більше дисконт. Це закон ринку, якщо не чули. Це робить менш цікавим продаж, а дисконт навпаки, робить більш цікавим купівлю індексу. Фонду як би взагалі пофіг, це ж не зобов'язання викупу, в нього є портфель з акціями, чого б йому банкрутувати. b3320413 написав: Если фонд обязывается хранить реальные акции на своем счету, то как он наперед знает какая акция вйдет с первой 500 компаний и продает ее и как он знаяет какая компания попадет в первую 500, что бы купить ее. Если он делает это постфактум, то он тогда может торговать в минус. "Кінчай синку торгувати, нема чим здачу давати".

Если же у него нет обязанности хранить акции, а просто декларирует, то он по сути является просто тотализатором-букмекером, где вместо спорт-событий названия компаний Если фонд обязывается хранить реальные акции на своем счету, то как он наперед знает какая акция вйдет с первой 500 компаний и продает ее и как он знаяет какая компания попадет в первую 500, что бы купить ее. Если он делает это постфактум, то он тогда может торговать в минус. "Кінчай синку торгувати, нема чим здачу давати".Если же у него нет обязанности хранить акции, а просто декларирует, то он по сути является просто тотализатором-букмекером, где вместо спорт-событий названия компаний

Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер.

В світі сферичних коней в вакуумі можливо. В реальному світі в портфелі фонду сотні акцій на сотні мільярдів доларів, і навіть суттєвий ріст одних акцій на індекс впливає незначним чином. Але так само і з падінням.
Якщо багато людей виявляє бажання щось продати, то їм доводиться робити дисконт, чим більше продають - тим більше дисконт. Це закон ринку, якщо не чули. Це робить менш цікавим продаж, а дисконт навпаки, робить більш цікавим купівлю індексу. Фонду як би взагалі пофіг, це ж не зобов'язання викупу, в нього є портфель з акціями, чого б йому банкрутувати.
Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер.
Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу.

akurt написав: На гілці іде важлива розмова учасників,

Ви впевнені в цьому?

Як би доступ був платним, і абоненти могли би отримувати значиму графічну чи цифрову інформацію - так!

На жаль, тут часто пишуть якісь спадкоємці пролетарського письменника Максима Горького, дописують роман "Жізнь Кліма Самгіна".

Все сюди тягнуть, всі плітки, всі недослухи, всі вигадки - і подають під соусом інсайду, архіважливої інформації.

Ви впевнені в цьому?
Як би доступ був платним, і абоненти могли би отримувати значиму графічну чи цифрову інформацію - так!
На жаль, тут часто пишуть якісь спадкоємці пролетарського письменника Максима Горького, дописують роман "Жізнь Кліма Самгіна".
Все сюди тягнуть, всі плітки, всі недослухи, всі вигадки - і подають під соусом інсайду, архіважливої інформації.
В реальності ж - тріск гілок у вогнищі і шум вітру в кущах.

cherchiltank написав: Дюрі-бачі написав: M-Audio написав: Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми

Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну...

Твій колега - лайно собаче

Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну... Саме так, вчора говорив з одним колегою, він запускає нову акцію в Чехії, мета якої - щоб народ перестав донатити на ЗСУ. Також на гроші, на які мали купити чергову партію дронів, найняли юридичну компанію, яка буде помагати оформляти документи біженця і в планах подати позов до ЄСПЛ на Україну...

Твій колега - лайно собаче Твій колега - лайно собаче



Ты-ж сам писал только этой ночью, что тебе вся эта "гуманитарка" по цимбалам.

Повідомлень: 16579 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 17:14 b3320413 написав: Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.



Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред Вложения этого 1.3М в акции заслуживает более глубокого анализа,на самом деле. Давайте попробуем проследить. Откуда у него взялся бы 1.3М ? При продаже акций! Если бы он их придержал (а он их по сути и придержал), то рынок его бы оставил в одних носках. А если бы он их продал, то куда бы он вложил? В акции. Какие акции? Американского фондового рынка. Но ведь он и так их имел на 1.3М, зачем их было продавать, а потом еще раз покупать? Что бы купить акции других компаний, диверсифицировать, защитится от падения. Но ведь такие как он работники и других компаний тоже получали эти акции и тоже их продавали, а не оставляли. Зачем? Что бы диверсифицировать. Это означает, что в внутри никто не доверяет акциям своих компаний, боится, что они могут упасть. А почему, они собственно могут упасть? Коньюктура рынка, которая скорее зависит от желания инвесторов вложить, чем от деятельности компании. Не секрет, что крупные фонды так же являются игроками рынка и, по сути, в ручном режиме могут управлять ценой. Выходит, что диверсификация акций, это как поставить на 1-12, 13-24, 25-36 и немного на ноль. То есть гарантировано со временем проиграть. А если выйграть, за счет других, то будь добр заплатить налоги.Еще раз. Есть 20 (S&P20-100-500) компаний. Работники ни одной не доверяют и... покупают акции других компаний, которым не доверяют. Не доверяю тебе, тебе и тебе, но на 1/3 я верю каждому. Бред



Я только начал интересоваться этим, но могу сказать, что есть консервативные стратегии для тех, кто боится потерать.

Есть индексы, mutual founds, СД. до 8% годовых спокойно можно иметь.

При более активном и рискованном 10-12.

Я только начал интересоваться этим, но могу сказать, що есть консервативные стратегии для тех, кто боится потерать.
Есть индексы, mutual founds, СД. до 8% годовых спокойно можно иметь.
При более активном и рискованном 10-12.
Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет.

Повідомлень: 16579 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 17:14 rjkz написав: американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.

Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?

Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.

NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.

Госпитали США жертвуют огромные суммы.

Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.

Николай
это все понятно и спасибо американцам за поддержку
про кто в чем воевал под Киевом в 22м могу рассказать гораздо больше но не суть вопроса
"обиделся" весь такой и стал против(по факту за рашу) вот в чем вопрос, на моменте нет полутонов, ты или с нами или против нас...
как говорили в моем детстве "на обиженных куй ложат"...

Николай

это все понятно и спасибо американцам за поддержку

про кто в чем воевал под Киевом в 22м могу рассказать гораздо больше но не суть вопроса



"обиделся" весь такой и стал против(по факту за рашу) вот в чем вопрос, на моменте нет полутонов, ты или с нами или против нас...

как говорили в моем детстве "на обиженных куй ложат"... Николайэто все понятно и спасибо американцам за поддержкупро кто в чем воевал под Киевом в 22м могу рассказать гораздо больше но не суть вопроса"обиделся" весь такой и стал против(по факту за рашу) вот в чем вопрос, на моменте нет полутонов, ты или с нами или против нас...как говорили в моем детстве "на обиженных куй ложат"... Прохожий Повідомлень: 13631 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1441 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 17:23 b3320413 написав: rjkz написав: Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде. Недвижимость в США - это такой фетиш, с которым надо очень осторожно обходиться, ибо купить и содержать - та еще задача. Порой выгодней жить в аренде.



Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.



Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.

А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.

Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты. Супер. Процетирую вас в контексте парня-программиса-1.3М.Вложения в жилую недвижимость в США и Ко. У меня сегодня вообще возникла мысль, что Киосаки со своим "самым богатым папой в Вавилоне" имеет много неплохих механизмов (которые все базируются на ссудном проценте, кстати) накопления капитала, но так же является бестелером (т.е. вбросом). Как зачем и почему? Потому что цель Киосаки склонить тех людей, которые имеют средства, но не хотят вкладывать в фондовый рынок, хотя бы вложиться в недвижимость. Где США уже приготовило ловушки и крючки, что бы подоить людей. Налогами, сборами и лицензированными риелторами.А еще разогнать рынок ипотеки. Пусть берут в иоптеку жилье под аренду. И в течении 20 лет платят не 2500 в мес, а чистыми 200-300, т.к. остальныю часть покрывают арендаторы. "Зато потом дом будет наш и выплачен за счет арендаторов". Ага, только не забывать о повышенной ипотечной ставки, налогах после продажи, рисками вакантности, неуплат и т.п.Разве все это не очевидно? И единственным спасением своего капилата здесь есть другой, новый лох, который возьмет на себя все затраты и твою прибыль. Но что если лоха не найдется? Значит им будешь ты.



Я читал только 2 книги Кийосаки, да и то лет 17 назад.

Но одного из его последователей смотрю на Ютубе, у него достаточно интересный механизм работы с недвигой, в НЙ не уверен, что он работает.

Но, знаю других блогеров, которые его испробовали.

Я читал только 2 книги Кийосаки, да и то лет 17 назад.
Но одного из его последователей смотрю на Ютубе, у него достаточно интересный механизм работы с недвигой, в НЙ не уверен, что он работает.
Но, знаю других блогеров, которые его испробовали.
Весьма интересно. И что немловажно, чувак обходит ту, навязанную "пересичным" систему доения на недвиге. Да, фактически, он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы.

flyman написав: пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEU
відповідаю, онлі ремоте,
як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова.

відповідаю, онлі ремоте,

як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова. пише Амазон що є вакансія в Берлін, ВЕ, DEUвідповідаю, онлі ремоте,як бачить акурт, про скільки там в годину навіть не йде мова.



Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?



Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?

IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.

IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатывать от 250 000 до 350 000 долларов в год, а в некоторых случаях и больше.

IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как машинное обучение или кибербезопасность, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получают свыше 500 000 долларов в год.

Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?

IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.

IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата в 500 000 долларов может не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.

Да хватит этих цифр. Они ничего не значат. Эти люди как батрачили, так и продолжают. Они не есть хозяева жизни. А подобных диалогов можна хоть тысячу опубликовать, что это изменит?
Виктор: Привет, парни! Я слышал, что здесь в Калифорнии IT-специалисты зарабатывают немало. У вас есть информация о зарплатах в этой области?
IT специалист 1: Привет, Виктор! Да, зарплаты здесь могут быть довольно высокими, особенно в технических специальностях, таких как разработка программного обеспечения и анализ данных. Но, конечно, многое зависит от уровня опыта, специализации и компании.
IT специалист 2: Правильно. Например, сеньор-инженеры в крупных технологических компаниях могут зарабатывать от 250 000 до 350 000 долларов в год, а в некоторых случаях и больше.
IT специалист 3: Да, и если у вас есть экспертиза в специфических областях, таких как машинное обучение или кибербезопасность, то ваша зарплата может быть еще выше. Я слышал о специалистах, которые получают свыше 500 000 долларов в год.
Виктор: Вот это да! Это просто поразительно. Но, вероятно, для этого нужно иметь очень высокие навыки и опыт, верно?
IT специалист 1: Точно. Обычно такие зарплаты получают те, кто имеет не только техническое мастерство, но и способность решать сложные задачи и принимать стратегические решения для бизнеса.
IT специалист 2: Кроме того, важно помнить, что Калифорния известна своими высокими жизненными расходами, так что зарплата в 500 000 долларов может не казаться такой огромной, учитывая стоимость жизни здесь.
Виктор: Спасибо вам за разъяснения! Кажется, здесь действительно много возможностей для развития карьеры и заработка.



Тут надо уточнить, что дорогая жизнь в Калифорнии - это Силикон Вейли и ЛА.

В Сакраменто, столице штата, жизнь вполне себе недорогая.

Причем, бОльшая часть этих "дорогих" расходов - недвижимость и то, без чего вполне можно обойтись - рестораны и кафе.

Смотрел блогершу из ЛА, так продукты в супермаркете на уровне, а на многое что ниже НЙ.

Тут надо уточнить, что дорогая жизнь в Калифорнии - это Силикон Вейли и ЛА.
В Сакраменто, столице штата, жизнь вполне себе недорогая.
Причем, бОльшая часть этих "дорогих" расходов

Повідомлень: 16579 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5210 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 17:44 b3320413 написав: Faceless написав: Ні. Індекс сам по собі. Інакше щороку всі індекси перетворювалися б на гарбуз. Його структура динамічна, але цінний папір той самий Ні. Індекс сам по собі. Інакше щороку всі індекси перетворювалися б на гарбуз. Його структура динамічна, але цінний папір той самий



А как устроен этот механизм? Скажем есть две компании A и B, есть их акции на бирже, есть индекс S&P2. Через год компания A не изменилась, а B обанкротилась и на ее место пришла третья C, с точно такой же стоимостью. Если держать по одной акции A и B, то капитал уменьшиться на цену B. Но если купить индекс A&B, то на следущий год он не изменится, просто станет A&C. Но как?

Если индекс отвлечен от компаний, то тогда такой случай: есть три человека, вместо покупки акций напрямую, они покупают индекс. Акции взлетели, соответственно индекс вырос, три человека решили продать индекс. Кто оплатит разницу этим трем людям, если индекс не намертво привязан к акциям? А как устроен этот механизм? Скажем есть две компании A и B, есть их акции на бирже, есть индекс S&P2. Через год компания A не изменилась, а B обанкротилась и на ее место пришла третья C, с точно такой же стоимостью. Если держать по одной акции A и B, то капитал уменьшиться на цену B. Но если купить индекс A&B, то на следущий год он не изменится, просто станет A&C. Но как?Если индекс отвлечен от компаний, то тогда такой случай: есть три человека, вместо покупки акций напрямую, они покупают индекс. Акции взлетели, соответственно индекс вырос, три человека решили продать индекс. Кто оплатит разницу этим трем людям, если индекс не намертво привязан к акциям?



Там прикол именно в том, что компаний 500 и падение одной компенсируется ростом других.

Именно поэтому это не очень доходная стратегия, но практически безрисковая.

Кроме того, индекс может расти, но может и снижаться, а в ноль он упадет при условии банкротства всех 500 компаний, определяющих основную часть экономики США. Там прикол именно в том, что компаний 500 и падение одной компенсируется ростом других.Именно поэтому это не очень доходная стратегия, но практически безрисковая.Кроме того, индекс может расти, но может и снижаться, а в ноль он упадет при условии банкротства всех 500 компаний, определяющих основную часть экономики США. rjkz

