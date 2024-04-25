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#<1 ... 2090209120922093> Додано: Чет 25 кві, 2024 17:52 rjkz написав: M-Audio написав: rjkz написав: В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. В США украинский паспорт практически не нужен. Я даже не могу сходу сказать для чего он нужен кроме как для обращения в посольство или консульство Украины. Вообще странное заявление. А визу украинцам куда вклеивают? Для путешествий можно оформить специальный документ США, который работает как паспорт США за пределами США. Что, вот просто можно приехать в США (кстати, как границу пересекать без паспорта?) и получить документ США для поездок по миру? Или вы о беженцах говорите? Так сейчас и в Европе, и в США, и в Канаде эти программы сворачиваются. То есть, чтобы оставаться в стране, нужно обзавестись каким-либо другим основанием для этого. И пути, по сути, всего два -- или подаваться на "настоящее" беженство, или получать визу. Первый вариант пока, вроде, никем не опробован, и неизвестно к чему приведёт, а для второго -- таки нужен хоть какой-то действующий паспорт. Фактически, это мотивация к скорейшему получению гражданства других стран. Вот это правда, но этот путь не очень быстрый, а пока -- нужен действующий паспорт. Хотя позиция Украины вполне оправдана. Не знаю, чем она оправдана, если смотреть с точки зрения конечного результата. Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми. При этом спустили в унитаз свои же заявления, что им позарез как нужно актуализировать данные, чтобы государство "понимало", где и сколько его потенциальных призывников. Ясно, что актуализировать за границей теперь точно никто ничего не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Зачем это сделано? Вообще странное заявление. А визу украинцам куда вклеивают?Что, вот просто можно приехать в США (кстати, как границу пересекать без паспорта?) и получить документ США для поездок по миру? Или вы о беженцах говорите? Так сейчас и в Европе, и в США, и в Канаде эти программы сворачиваются. То есть, чтобы оставаться в стране, нужно обзавестись каким-либо другим основанием для этого. И пути, по сути, всего два -- или подаваться на "настоящее" беженство, или получать визу. Первый вариант пока, вроде, никем не опробован, и неизвестно к чему приведёт, а для второго -- таки нужен хоть какой-то действующий паспорт.Вот это правда, но этот путь не очень быстрый, а пока -- нужен действующий паспорт.Не знаю, чем она оправдана, если смотреть с точки зрения конечного результата. Думаю, абсолютное большинство сейчас сделают всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от украинского паспорта. В процессе прыгания через обруч будут ежедневно вспоминать украинскую власть, причём словами отнюдь не ласковыми. При этом спустили в унитаз свои же заявления, что им позарез как нужно актуализировать данные, чтобы государство "понимало", где и сколько его потенциальных призывников. Ясно, что актуализировать за границей теперь точно никто ничего не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Зачем это сделано?



Первый въезд в страну, да, по загранпаспорту Украины.

Турвиза вклеивается в загранпаспорт и с ней человек попадает на территорию США.

На территории США действуют и другие документы, которых более чем достаточно для жизни и работы. И паспорт ни украинский ни американский не нужны. Кроме как выезда за пределы США. Причем, если у человека есть любой сильный документ, но нет паспорта, то можно получить суррогат паспорта, для путешествий.

Гринкарта, фактически, это тоже виза. Это пластиковая карта. Права - тоже пластиковая карта. Что-бы было понятно, по приезду, я сдал ПДД в местном ДМВ и получил Лернер Пермит, удостоверение, которое позволяет либо брать уроки вождения либо сдавать роуд тест. Это такой-же сильнейший стейт фото айди как права. Водить автомобиль, кроме как для учебной езды или сдачи экзамена нельзя, но как удостоверение личности он ничем не уступает правам. Отличается еще сроком действия. Меньше чем у прав. Кроме того, можно получить и права в том-же ДМВ без права вождения - ни ПДД ни роуд тест сдавать не надо. Срок действия - 10 лет.

Право на работу - тоже сильный стейт фотоайди.

Многие вопросы не высокого официального уровня можно решить с NYC id, это был первый фото айти который мы получили. Пришли, показали паспорта, договор аренды, нас сфоткали и через 2 недели по почте получили. Это документ резидента города НЙ.

Для многих вопросов можно предъявить членский билет из библиотеки, студенческий документ или удостоверение школьника.

В довольно редких случаях, то есть очень официальных, имеет значение просрочен или нет документ. По просроченным правам нельзя ездить. Но личность подтвердить можно. Нет проблем если просрочен паспорт гражданина США, нет проблемы если его вообще нет. Это надо только для поездки за границу.

Кстати, американские права в некоторых штатах можно получить по турвизе и украинскому паспорту. В НЙ вроде нельзя.

Для работы надо иметь или гражданство США или гринкарту или разрешение на работу.

Самый важный документ в США - ССН. Он без фотографии. И даже не пластиковый - маленький, как визитная карточка, кусочек плотной бумаги. Первый въезд в страну, да, по загранпаспорту Украины.Турвиза вклеивается в загранпаспорт и с ней человек попадает на территорию США.На территории США действуют и другие документы, которых более чем достаточно для жизни и работы. И паспорт ни украинский ни американский не нужны. Кроме как выезда за пределы США. Причем, если у человека есть любой сильный документ, но нет паспорта, то можно получить суррогат паспорта, для путешествий.Гринкарта, фактически, это тоже виза. Это пластиковая карта. Права - тоже пластиковая карта. Что-бы было понятно, по приезду, я сдал ПДД в местном ДМВ и получил Лернер Пермит, удостоверение, которое позволяет либо брать уроки вождения либо сдавать роуд тест. Это такой-же сильнейший стейт фото айди как права. Водить автомобиль, кроме как для учебной езды или сдачи экзамена нельзя, но как удостоверение личности он ничем не уступает правам. Отличается еще сроком действия. Меньше чем у прав. Кроме того, можно получить и права в том-же ДМВ без права вождения - ни ПДД ни роуд тест сдавать не надо. Срок действия - 10 лет.Право на работу - тоже сильный стейт фотоайди.Многие вопросы не высокого официального уровня можно решить с NYC id, это был первый фото айти который мы получили. Пришли, показали паспорта, договор аренды, нас сфоткали и через 2 недели по почте получили. Это документ резидента города НЙ.Для многих вопросов можно предъявить членский билет из библиотеки, студенческий документ или удостоверение школьника.В довольно редких случаях, то есть очень официальных, имеет значение просрочен или нет документ. По просроченным правам нельзя ездить. Но личность подтвердить можно. Нет проблем если просрочен паспорт гражданина США, нет проблемы если его вообще нет. Это надо только для поездки за границу.Кстати, американские права в некоторых штатах можно получить по турвизе и украинскому паспорту. В НЙ вроде нельзя.Для работы надо иметь или гражданство США или гринкарту или разрешение на работу.Самый важный документ в США - ССН. Он без фотографии. И даже не пластиковый - маленький, как визитная карточка, кусочек плотной бумаги.



Кстати, и не обязательно, чтобы выза была вклеена в паспорт.

У меня одна виза в США была в уже просроченном паспорте.

Он был уже не действительным. Можно было или предъявить 2 паспорта на паспортном конроле в США или, мне предложили, вырезать страницу из старого паспорта с визой и предъявлять ее отдельно. Кстати, и не обязательно, чтобы выза была вклеена в паспорт.У меня одна виза в США была в уже просроченном паспорте.Он был уже не действительным. Можно было или предъявить 2 паспорта на паспортном конроле в США или, мне предложили, вырезать страницу из старого паспорта с визой и предъявлять ее отдельно. rjkz

Повідомлень: 16585 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 17:55 rjkz написав: смотрю на Ютубе, у него достаточно интересный механизм работы с недвигой, в НЙ не уверен, что он работает.

Но, знаю других блогеров, которые его испробовали.

Весьма интересно. И что немловажно, чувак обходит ту, навязанную "пересичным" систему доения на недвиге. Да, фактически, он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы. смотрю на Ютубе, у него достаточно интересный механизм работы с недвигой, в НЙ не уверен, что он работает.Но, знаю других блогеров, которые его испробовали.Весьма интересно. И что немловажно, чувак обходит ту, навязанную "пересичным" систему доения на недвиге. Да, фактически, он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы.



"Підколодний сом" (с) Альберт? "Підколодний сом" (с) Альберт? finuser521

Повідомлень: 80 З нами з: 29.06.22 Подякував: 19 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:06 Прохожий написав: rjkz написав: американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.

Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?

Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.

NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.

Госпитали США жертвуют огромные суммы.

Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.

. американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.Госпитали США жертвуют огромные суммы.Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.

Николай

это все понятно и спасибо американцам за поддержку

про кто в чем воевал под Киевом в 22м могу рассказать гораздо больше но не суть вопроса



"обиделся" весь такой и стал против(по факту за рашу) вот в чем вопрос, на моменте нет полутонов, ты или с нами или против нас...

как говорили в моем детстве "на обиженных куй ложат"... Николайэто все понятно и спасибо американцам за поддержкупро кто в чем воевал под Киевом в 22м могу рассказать гораздо больше но не суть вопроса"обиделся" весь такой и стал против(по факту за рашу) вот в чем вопрос, на моменте нет полутонов, ты или с нами или против нас...как говорили в моем детстве "на обиженных куй ложат"...



Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.

Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.

А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет.

Понятное дело, что не все находящиеся за пределами Украины могут/хотят оказаться на передовой. Те, я слышал цифру 80 тысяч, кто мог и хотел, сделали это в начале войны. Но для остальных есть возможность помогать иными доступными способами. В конце концов, не все М18-60 в Украине воюют и не все окажутся на фронте. Да даже тем, кто с начала войны в ЗСУ, не всем пришлось быть на нуле.

Вон, по легенде Деник, якобы в ЗСУ, но я сомневаюсь, что в блиндаже больше нечем заняться как выкладывать посты на форуме и постить таблички о школьном образовании (что очевидно ему очень близко, скоро экзамены, конец учебного года). Я со своим другом могу общаться очень редко. Я ему напишу в ватсапп, вижу что он только через несколько дней просмотрел. Когда у него есть возможность - звонит. Иногда разговор заканчивается, ввиду понятных событий, преждевременно. Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет.Понятное дело, что не все находящиеся за пределами Украины могут/хотят оказаться на передовой. Те, я слышал цифру 80 тысяч, кто мог и хотел, сделали это в начале войны. Но для остальных есть возможность помогать иными доступными способами. В конце концов, не все М18-60 в Украине воюют и не все окажутся на фронте. Да даже тем, кто с начала войны в ЗСУ, не всем пришлось быть на нуле.Вон, по легенде Деник, якобы в ЗСУ, но я сомневаюсь, что в блиндаже больше нечем заняться как выкладывать посты на форуме и постить таблички о школьном образовании (что очевидно ему очень близко, скоро экзамены, конец учебного года). Я со своим другом могу общаться очень редко. Я ему напишу в ватсапп, вижу что он только через несколько дней просмотрел. Когда у него есть возможность - звонит. Иногда разговор заканчивается, ввиду понятных событий, преждевременно. rjkz

Повідомлень: 16585 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:10 finuser521 написав: rjkz написав: смотрю на Ютубе, у него достаточно интересный механизм работы с недвигой, в НЙ не уверен, что он работает.

Но, знаю других блогеров, которые его испробовали.

Весьма интересно. И что немловажно, чувак обходит ту, навязанную "пересичным" систему доения на недвиге. Да, фактически, он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы. смотрю на Ютубе, у него достаточно интересный механизм работы с недвигой, в НЙ не уверен, что он работает.Но, знаю других блогеров, которые его испробовали.Весьма интересно. И что немловажно, чувак обходит ту, навязанную "пересичным" систему доения на недвиге. Да, фактически, он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы.



"Підколодний сом" (с) Альберт? "Підколодний сом" (с) Альберт?



Он, Азимов.

Почему "Пидколодный сом"? Он, Азимов.Почему "Пидколодный сом"? rjkz

Повідомлень: 16585 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:22 Re: Еміграція, заробітчанство

Позавчера у меня "стрельнула" поясница.

День доработал на обезбаливающем.

Вчера отпросился к врачу. Хиропрактор. По нашему - мануальный терапевт.

Жена позвонила позавчера и ближайший аппойтмент был на вчера на утро.

Это уже был не первый раз, что у меня такое происходит, поэтому я знал что будет.

Отпросился на полтора часа с работы, приехал в офис, мою страховку он не берет.

Заплатил 50 (пятдесят) долларов кредиткой (еще получу кэшбек небольшой).

Сначала доктор положил мне на спину массажную машину, она размяла и прогрела мышцы, потом нанес замораживающий гель, потом вправил ядро диска.

Потом "Встань и иди".

Заморозка действовала весь день, и я доработал его до конца, немного приходилось прикладывать усилия при хотьбе, так как заморозка действовала на нервные окончания и ниже места применения (типа эпидуралки, рожавшие женщины поймут ))

На сегодня взял больничный, лежу, строчу на форуме. Больничный оплачивается в полном объеме.

Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет.

Пока меня массировала машина, доктор вел прием в еще 2-х кабинетах.

В приемной - небольшая очередь. Первый прием 100 долларов, для тех, кто не в первый раз - 50. Немного о "дорогой медицине" в США и о том,что надо ждать месяцами приема.Позавчера у меня "стрельнула" поясница.День доработал на обезбаливающем.Вчера отпросился к врачу. Хиропрактор. По нашему - мануальный терапевт.Жена позвонила позавчера и ближайший аппойтмент был на вчера на утро.Это уже был не первый раз, что у меня такое происходит, поэтому я знал что будет.Отпросился на полтора часа с работы, приехал в офис, мою страховку он не берет.Заплатил 50 (пятдесят) долларов кредиткой (еще получу кэшбек небольшой).Сначала доктор положил мне на спину массажную машину, она размяла и прогрела мышцы, потом нанес замораживающий гель, потом вправил ядро диска.Потом "Встань и иди".Заморозка действовала весь день, и я доработал его до конца, немного приходилось прикладывать усилия при хотьбе, так как заморозка действовала на нервные окончания и ниже места применения (типа эпидуралки, рожавшие женщины поймут))На сегодня взял больничный, лежу, строчу на форуме. Больничный оплачивается в полном объеме.Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет.Пока меня массировала машина, доктор вел прием в еще 2-х кабинетах.В приемной - небольшая очередь. Первый прием 100 долларов, для тех, кто не в первый раз - 50. rjkz

Повідомлень: 16585 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:35 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/ukr ... sche-welle rjkz

Повідомлень: 16585 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет. Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет.

Це якраз не з розряду "дали парацетомол і сказали чекати поки саме пройде?". Особисто для мене дивно, що враховуючи, що приступи не вперше не зробили хоча б МРТ і курс лікування на кілька тижнів.



rjkz написав: Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.

Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.

А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет. Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет.

Звісно, тому про обмеження прийому документів без військового, згідно із законом від 18 травня, принято було б зі значно меншими емоціями. А от те, що вони почали незаконними указами латати шпарини в своїх рішеннях - це зовсім інше.



Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Це якраз не з розряду "дали парацетомол і сказали чекати поки саме пройде?". Особисто для мене дивно, що враховуючи, що приступи не вперше не зробили хоча б МРТ і курс лікування на кілька тижнів.Звісно, тому про обмеження прийому документів без військового, згідно із законом від 18 травня, принято було б зі значно меншими емоціями. А от те, що вони почали незаконними указами латати шпарини в своїх рішеннях - це зовсім інше.Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 25 кві, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2947 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:45 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер.

Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу. Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер.Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу.



Именно, что я не понимаю суть. Но принципиальным вопросом является: имеют ли фонды в наличии акции и отвечает ли стоимость индекса фонда к его акциям?

Эти аналитики, что ежедневно стараются держать акции 500 компаний могут разалить фонд и его индек не правильной торговлей, даже при растущем рынке. Хотя, если там аналитики безупречны и никогда не ошибаются, тогда можно быть спокойным))

Если же фонды не имеют акций 1:1 поступивших к ним денег от людей, что вкладывали в индекс, то они продают воздух.



rjkz написав: Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет

"Повезет" ? Значит можно свести к игре в казино. И, я так понимаю, если повезет, то за чей-то счет))

Тот, кому не повезло - вопросов нет. А вот кому повезло, будь добр заплати налог. Как я понимаю, возможно где-то ошибаюсь



rjkz написав: он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы

Я смотрел его по вашей ссылке. Он не плохо приподнимает завесу. Правда, я еще не успел прочитать, что он предлагает в своем креативном инвестировании, но если он намахивает банки, а не людей, то он красавчик. Но только важно, что именно банки, а не последуйщих покупателей недвиги! Именно, что я не понимаю суть. Но принципиальным вопросом является: имеют ли фонды в наличии акции и отвечает ли стоимость индекса фонда к его акциям?Эти аналитики, что ежедневно стараются держать акции 500 компаний могут разалить фонд и его индек не правильной торговлей, даже при растущем рынке. Хотя, если там аналитики безупречны и никогда не ошибаются, тогда можно быть спокойным))Если же фонды не имеют акций 1:1 поступивших к ним денег от людей, что вкладывали в индекс, то они продают воздух."Повезет" ? Значит можно свести к игре в казино. И, я так понимаю, если повезет, то за чей-то счет))Тот, кому не повезло - вопросов нет. А вот кому повезло, будь добр заплати налог. Как я понимаю, возможно где-то ошибаюсьЯ смотрел его по вашей ссылке. Он не плохо приподнимает завесу. Правда, я еще не успел прочитать, что он предлагает в своем креативном инвестировании, но если он намахивает банки, а не людей, то он красавчик. Но только важно, что именно банки, а не последуйщих покупателей недвиги! b3320413 Повідомлень: 220 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:58 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Враховуючи як безцеремонно влада, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности

вин-вин

не, не слышали?

закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...

тут все просто: трусы/крестик... права-обязанностивин-винне, не слышали?закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...тут все просто: трусы/крестик... Прохожий Повідомлень: 13635 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1441 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:13 Прохожий написав: Дюрі-бачі написав: Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Враховуючи як безцеремонно влада, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности

вин-вин

не, не слышали?

закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...

тут все просто: трусы/крестик... права-обязанностивин-винне, не слышали?закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...тут все просто: трусы/крестик...

Щось так багато "правильних патріотів" повилазило. То як брати хабарі - то тобі закон не забороняв? А Дюрі-Берчі має їхати з закордону захищати твої активи? "Законник" ти наш. Щось так багато "правильних патріотів" повилазило. То як брати хабарі - то тобі закон не забороняв? А Дюрі-Берчі має їхати з закордону захищати твої активи? "Законник" ти наш. BIGor

Повідомлень: 8887 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1331 раз. Подякували: 1731 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2090209120922093> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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