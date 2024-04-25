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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2090209120922093
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:13

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет.

Це якраз не з розряду "дали парацетомол і сказали чекати поки саме пройде?". Особисто для мене дивно, що враховуючи, що приступи не вперше не зробили хоча б МРТ і курс лікування на кілька тижнів.

  rjkz написав:Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.
Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.
А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет.

Звісно, тому про обмеження прийому документів без військового, згідно із законом від 18 травня, принято було б зі значно меншими емоціями. А от те, що вони почали незаконними указами латати шпарини в своїх рішеннях - це зовсім інше.

Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.


Если знать природу прострела поясницы, то никаких курсов и МРТ не надо - это просто выкачивание денег и трата времени.
Между позвонками находится диск, в нем - ядро.
Когда выскакивает ядро диска из межпозвонкового пространства, то передавливает нервные окончания, которые там проходят совсем рядом, спинной мозг и его ответвления.
Это приводит к рефлекторному спазму/сокращению мышц поясницы и человека "перекашивает".
Последовательность действий такая - попасть к мануальному терапевту как можно быстрей. До этого принимать ибупрофен - снижает не только боль, но и снижает вспаление. Это потом будет влиять на скорость убывания боли.
Врач должен снять блок мышц, разогреть из и вправить ядро диска в межпозвоночное пространство. В первое время после этого, надо избегать активности, которая может вызвать повторный спазм мышц, рефлекторный, даже без выпадения диска.
Скорость ухода боли прямо пропорциональна тому, как быстро вы попали после прострела к врачу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:23

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности
вин-вин
не, не слышали?
закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...
тут все просто: трусы/крестик...


Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:28

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности
вин-вин
не, не слышали?
закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...
тут все просто: трусы/крестик...


Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.

"беженцы от войны" увы этого не понимают
им все ДОЛЖНЫ...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:36

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:права-обязанности
вин-вин
не, не слышали?
закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...
тут все просто: трусы/крестик...


Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.

"беженцы от войны" увы этого не понимают
им все ДОЛЖНЫ...


К этому надо относится как к объективной реальности.
Нравится это или не нравится.
Не Украина начала эту войну.
Если честно, то я не понимаю, почему его не ввели в 2014.
Война де факто началась тогда.
Боевые действия, оккупированная территория.
Я именно так и воспринимал. И не понимал энтузиазма "бетонооптимистов" на обвальной ветке.
rjkz
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  #<1 ... 2090209120922093
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