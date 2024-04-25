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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2090209120922093>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер.
Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу.


Именно, что я не понимаю суть. Но принципиальным вопросом является: имеют ли фонды в наличии акции и отвечает ли стоимость индекса фонда к его акциям?
Эти аналитики, что ежедневно стараются держать акции 500 компаний могут разалить фонд и его индек не правильной торговлей, даже при растущем рынке. Хотя, если там аналитики безупречны и никогда не ошибаются, тогда можно быть спокойным))
Если же фонды не имеют акций 1:1 поступивших к ним денег от людей, что вкладывали в индекс, то они продают воздух.

  rjkz написав:Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет

"Повезет" ? Значит можно свести к игре в казино. И, я так понимаю, если повезет, то за чей-то счет))
Тот, кому не повезло - вопросов нет. А вот кому повезло, будь добр заплати налог. Как я понимаю, возможно где-то ошибаюсь

  rjkz написав:он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы

Я смотрел его по вашей ссылке. Он не плохо приподнимает завесу. Правда, я еще не успел прочитать, что он предлагает в своем креативном инвестировании, но если он намахивает банки, а не людей, то он красавчик. Но только важно, что именно банки, а не последуйщих покупателей недвиги!
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности
вин-вин
не, не слышали?
закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...
тут все просто: трусы/крестик...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:13

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет.

Це якраз не з розряду "дали парацетомол і сказали чекати поки саме пройде?". Особисто для мене дивно, що враховуючи, що приступи не вперше не зробили хоча б МРТ і курс лікування на кілька тижнів.

  rjkz написав:Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.
Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.
А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет.

Звісно, тому про обмеження прийому документів без військового, згідно із законом від 18 травня, принято було б зі значно меншими емоціями. А от те, що вони почали незаконними указами латати шпарини в своїх рішеннях - це зовсім інше.

Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.


Если знать природу прострела поясницы, то никаких курсов и МРТ не надо - это просто выкачивание денег и трата времени.
Между позвонками находится диск, в нем - ядро.
Когда выскакивает ядро диска из межпозвонкового пространства, то передавливает нервные окончания, которые там проходят совсем рядом, спинной мозг и его ответвления.
Это приводит к рефлекторному спазму/сокращению мышц поясницы и человека "перекашивает".
Последовательность действий такая - попасть к мануальному терапевту как можно быстрей. До этого принимать ибупрофен - снижает не только боль, но и снижает вспаление. Это потом будет влиять на скорость убывания боли.
Врач должен снять блок мышц, разогреть из и вправить ядро диска в межпозвоночное пространство. В первое время после этого, надо избегать активности, которая может вызвать повторный спазм мышц, рефлекторный, даже без выпадения диска.
Скорость ухода боли прямо пропорциональна тому, как быстро вы попали после прострела к врачу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:23

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности
вин-вин
не, не слышали?
закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...
тут все просто: трусы/крестик...


Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:28

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности
вин-вин
не, не слышали?
закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...
тут все просто: трусы/крестик...


Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.

"беженцы от войны" увы этого не понимают
им все ДОЛЖНЫ...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:36

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:права-обязанности
вин-вин
не, не слышали?
закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...
тут все просто: трусы/крестик...


Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.

"беженцы от войны" увы этого не понимают
им все ДОЛЖНЫ...


К этому надо относится как к объективной реальности.
Нравится это или не нравится.
Не Украина начала эту войну.
Если честно, то я не понимаю, почему его не ввели в 2014.
Война де факто началась тогда.
Боевые действия, оккупированная территория.
Я именно так и воспринимал. И не понимал энтузиазма "бетонооптимистов" на обвальной ветке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:По суті там є всі відповіді

Почитал.
Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling.
То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо)
На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом.
Верно?
Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходит не очень-то редко
https://capitalizator.ua/investing/chy- ... y-etf.html
А здесь парень советует в какие фонды вкладывать:
https://www.youtube.com/watch?v=1OYUZjLH980
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:45

  b3320413 написав:
  Faceless написав:По суті там є всі відповіді

Почитал.
Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling.
То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо)
На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом.
Верно?
Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходит
https://capitalizator.ua/investing/chy- ... y-etf.html
А здесь парень советует в какие фонды вкладывать:
https://www.youtube.com/watch?v=1OYUZjLH980


Мучуал фонды имеют многодесятилетний опыт такого рода деятельности, доверяя им средства, человек дает в управление инвестрору на условиях участия в прибыли от такой деятельности.
Поэтому и фонд и инвестор заинтересованы, чтобы управление было эффективным и неубыточным.
Стратегии - это удел профессионалов.
Среди наиболее рейтинговых в США - Фиделити и Шваб.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Mutual fund

На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям.
Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?

Поэтому и фонд и инвестор заинтересованы, чтобы управление было эффективным и неубыточным

Добавлю уточнение. В мире без откатов, политических указок, сговоров, желанием сильным риском по больше заработать. А если вдруг сильный риск чужими (вашими, дорогие вкладчики) в погоне за максимальными комиссионными не оправдал себя, то можна показать пункт договора: "4.1. Ну не шмогла (и развести руками)."
https://www.dv.ee/mnenija/2009/10/06/nu ... ne-shmogla
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:05

  b3320413 написав:
  rjkz написав:Mutual fund

На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям.
Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?


В целом, да.
Но не совсем.
Кроме активной торговли, есть часть просто активы, которые надо "держать", есть акции с дивидендами.
В общем, они распределяют риски между более и менее рисковыми активами в бОльшей степени, чем занимаются активным трейдингом.
Насчет казино - кто-то выиграл, значит кто-то обязательно проиграл - не верно.
Это не казино. Если купил акции небольшого бизнеса и через год он показал хорошие резулттаты, то его акции хотят купить многие и это ведет к росту цены.
Не вижу тут проигравших.
И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали.
rjkz
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  #<1 ... 2090209120922093>
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