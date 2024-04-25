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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2090209120922093> Додано: Чет 25 кві, 2024 18:45 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер.

Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу. Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер.Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу.



Именно, что я не понимаю суть. Но принципиальным вопросом является: имеют ли фонды в наличии акции и отвечает ли стоимость индекса фонда к его акциям?

Эти аналитики, что ежедневно стараются держать акции 500 компаний могут разалить фонд и его индек не правильной торговлей, даже при растущем рынке. Хотя, если там аналитики безупречны и никогда не ошибаются, тогда можно быть спокойным))

Если же фонды не имеют акций 1:1 поступивших к ним денег от людей, что вкладывали в индекс, то они продают воздух.



rjkz написав: Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет

"Повезет" ? Значит можно свести к игре в казино. И, я так понимаю, если повезет, то за чей-то счет))

Тот, кому не повезло - вопросов нет. А вот кому повезло, будь добр заплати налог. Как я понимаю, возможно где-то ошибаюсь



rjkz написав: он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы

Я смотрел его по вашей ссылке. Он не плохо приподнимает завесу. Правда, я еще не успел прочитать, что он предлагает в своем креативном инвестировании, но если он намахивает банки, а не людей, то он красавчик. Но только важно, что именно банки, а не последуйщих покупателей недвиги! Именно, что я не понимаю суть. Но принципиальным вопросом является: имеют ли фонды в наличии акции и отвечает ли стоимость индекса фонда к его акциям?Эти аналитики, что ежедневно стараются держать акции 500 компаний могут разалить фонд и его индек не правильной торговлей, даже при растущем рынке. Хотя, если там аналитики безупречны и никогда не ошибаются, тогда можно быть спокойным))Если же фонды не имеют акций 1:1 поступивших к ним денег от людей, что вкладывали в индекс, то они продают воздух."Повезет" ? Значит можно свести к игре в казино. И, я так понимаю, если повезет, то за чей-то счет))Тот, кому не повезло - вопросов нет. А вот кому повезло, будь добр заплати налог. Как я понимаю, возможно где-то ошибаюсьЯ смотрел его по вашей ссылке. Он не плохо приподнимает завесу. Правда, я еще не успел прочитать, что он предлагает в своем креативном инвестировании, но если он намахивает банки, а не людей, то он красавчик. Но только важно, что именно банки, а не последуйщих покупателей недвиги! b3320413 Повідомлень: 223 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 18:58 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Враховуючи як безцеремонно влада, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности

вин-вин

не, не слышали?

закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...

тут все просто: трусы/крестик... права-обязанностивин-винне, не слышали?закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...тут все просто: трусы/крестик... Прохожий Заблокований Повідомлень: 13624 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1441 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:13 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет. Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет.

Це якраз не з розряду "дали парацетомол і сказали чекати поки саме пройде?". Особисто для мене дивно, що враховуючи, що приступи не вперше не зробили хоча б МРТ і курс лікування на кілька тижнів.



rjkz написав: Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.

Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.

А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет. Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело.Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии.А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет.

Звісно, тому про обмеження прийому документів без військового, згідно із законом від 18 травня, принято було б зі значно меншими емоціями. А от те, що вони почали незаконними указами латати шпарини в своїх рішеннях - це зовсім інше.



Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Це якраз не з розряду "дали парацетомол і сказали чекати поки саме пройде?". Особисто для мене дивно, що враховуючи, що приступи не вперше не зробили хоча б МРТ і курс лікування на кілька тижнів.Звісно, тому про обмеження прийому документів без військового, згідно із законом від 18 травня, принято було б зі значно меншими емоціями. А от те, що вони почали незаконними указами латати шпарини в своїх рішеннях - це зовсім інше.Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.



Если знать природу прострела поясницы, то никаких курсов и МРТ не надо - это просто выкачивание денег и трата времени.

Между позвонками находится диск, в нем - ядро.

Когда выскакивает ядро диска из межпозвонкового пространства, то передавливает нервные окончания, которые там проходят совсем рядом, спинной мозг и его ответвления.

Это приводит к рефлекторному спазму/сокращению мышц поясницы и человека "перекашивает".

Последовательность действий такая - попасть к мануальному терапевту как можно быстрей. До этого принимать ибупрофен - снижает не только боль, но и снижает вспаление. Это потом будет влиять на скорость убывания боли.

Врач должен снять блок мышц, разогреть из и вправить ядро диска в межпозвоночное пространство. В первое время после этого, надо избегать активности, которая может вызвать повторный спазм мышц, рефлекторный, даже без выпадения диска.

Скорость ухода боли прямо пропорциональна тому, как быстро вы попали после прострела к врачу. Если знать природу прострела поясницы, то никаких курсов и МРТ не надо - это просто выкачивание денег и трата времени.Между позвонками находится диск, в нем - ядро.Когда выскакивает ядро диска из межпозвонкового пространства, то передавливает нервные окончания, которые там проходят совсем рядом, спинной мозг и его ответвления.Это приводит к рефлекторному спазму/сокращению мышц поясницы и человека "перекашивает".Последовательность действий такая - попасть к мануальному терапевту как можно быстрей. До этого принимать ибупрофен - снижает не только боль, но и снижает вспаление. Это потом будет влиять на скорость убывания боли.Врач должен снять блок мышц, разогреть из и вправить ядро диска в межпозвоночное пространство. В первое время после этого, надо избегать активности, которая может вызвать повторный спазм мышц, рефлекторный, даже без выпадения диска.Скорость ухода боли прямо пропорциональна тому, как быстро вы попали после прострела к врачу. rjkz

Повідомлень: 16587 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:23 Прохожий написав: Дюрі-бачі написав: Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Враховуючи як безцеремонно влада, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности

вин-вин

не, не слышали?

закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...

тут все просто: трусы/крестик... права-обязанностивин-винне, не слышали?закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...тут все просто: трусы/крестик...



Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав. Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав. rjkz

Повідомлень: 16587 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:28 rjkz написав: Прохожий написав: Дюрі-бачі написав: Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках. Враховуючи як безцеремонно влада, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.

права-обязанности

вин-вин

не, не слышали?

закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...

тут все просто: трусы/крестик... права-обязанностивин-винне, не слышали?закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...тут все просто: трусы/крестик...



Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав. Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.

"беженцы от войны" увы этого не понимают

им все ДОЛЖНЫ... "беженцы от войны" увы этого не понимаютим все ДОЛЖНЫ... Прохожий Заблокований Повідомлень: 13624 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1441 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:36 Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав: права-обязанности

вин-вин

не, не слышали?

закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...

тут все просто: трусы/крестик... права-обязанностивин-винне, не слышали?закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя...тут все просто: трусы/крестик...



Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав. Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.

"беженцы от войны" увы этого не понимают

им все ДОЛЖНЫ... "беженцы от войны" увы этого не понимаютим все ДОЛЖНЫ...



К этому надо относится как к объективной реальности.

Нравится это или не нравится.

Не Украина начала эту войну.

Если честно, то я не понимаю, почему его не ввели в 2014.

Война де факто началась тогда.

Боевые действия, оккупированная территория.

Я именно так и воспринимал. И не понимал энтузиазма "бетонооптимистов" на обвальной ветке. К этому надо относится как к объективной реальности.Нравится это или не нравится.Не Украина начала эту войну.Если честно, то я не понимаю, почему его не ввели в 2014.Война де факто началась тогда.Боевые действия, оккупированная территория.Я именно так и воспринимал. И не понимал энтузиазма "бетонооптимистов" на обвальной ветке. rjkz

Повідомлень: 16587 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:40 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: По суті там є всі відповіді По суті там є всі відповіді

Почитал.

Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling.

То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо)

На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом.

Верно?

Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходит не очень-то редко

https://capitalizator.ua/investing/chy- ... y-etf.html

А здесь парень советует в какие фонды вкладывать:

https://www.youtube.com/watch?v=1OYUZjLH980 Почитал.Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling.То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо)На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом.Верно?Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходит не очень-то редкоА здесь парень советует в какие фонды вкладывать: b3320413 Повідомлень: 223 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:45 b3320413 написав: Faceless написав: По суті там є всі відповіді По суті там є всі відповіді

Почитал.

Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling.

То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо)

На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом.

Верно?

Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходит

https://capitalizator.ua/investing/chy- ... y-etf.html

А здесь парень советует в какие фонды вкладывать:

https://www.youtube.com/watch?v=1OYUZjLH980 Почитал.Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling.То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо)На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом.Верно?Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходитА здесь парень советует в какие фонды вкладывать:



Мучуал фонды имеют многодесятилетний опыт такого рода деятельности, доверяя им средства, человек дает в управление инвестрору на условиях участия в прибыли от такой деятельности.

Поэтому и фонд и инвестор заинтересованы, чтобы управление было эффективным и неубыточным.

Стратегии - это удел профессионалов.

Среди наиболее рейтинговых в США - Фиделити и Шваб. Мучуал фонды имеют многодесятилетний опыт такого рода деятельности, доверяя им средства, человек дает в управление инвестрору на условиях участия в прибыли от такой деятельности.Поэтому и фонд и инвестор заинтересованы, чтобы управление было эффективным и неубыточным.Стратегии - это удел профессионалов.Среди наиболее рейтинговых в США - Фиделити и Шваб. rjkz

Повідомлень: 16587 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 19:56 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Mutual fund Mutual fund

На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям.

Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?



Поэтому и фонд и инвестор заинтересованы, чтобы управление было эффективным и неубыточным

Добавлю уточнение. В мире без откатов, политических указок, сговоров, желанием сильным риском по больше заработать. А если вдруг сильный риск чужими (вашими, дорогие вкладчики) в погоне за максимальными комиссионными не оправдал себя, то можна показать пункт договора: "4.1. Ну не шмогла (и развести руками)."

https://www.dv.ee/mnenija/2009/10/06/nu ... ne-shmogla На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям.Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?Добавлю уточнение. В мире без откатов, политических указок, сговоров, желанием сильным риском по больше заработать. А если вдруг сильный риск чужими (вашими, дорогие вкладчики) в погоне за максимальными комиссионными не оправдал себя, то можна показать пункт договора: "4.1. Ну не шмогла (и развести руками)." b3320413 Повідомлень: 223 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 20:05 b3320413 написав: rjkz написав: Mutual fund Mutual fund

На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям.

Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно? На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям.Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?



В целом, да.

Но не совсем.

Кроме активной торговли, есть часть просто активы, которые надо "держать", есть акции с дивидендами.

В общем, они распределяют риски между более и менее рисковыми активами в бОльшей степени, чем занимаются активным трейдингом.

Насчет казино - кто-то выиграл, значит кто-то обязательно проиграл - не верно.

Это не казино. Если купил акции небольшого бизнеса и через год он показал хорошие резулттаты, то его акции хотят купить многие и это ведет к росту цены.

Не вижу тут проигравших.

И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали. В целом, да.Но не совсем.Кроме активной торговли, есть часть просто активы, которые надо "держать", есть акции с дивидендами.В общем, они распределяют риски между более и менее рисковыми активами в бОльшей степени, чем занимаются активным трейдингом.Насчет казино - кто-то выиграл, значит кто-то обязательно проиграл - не верно.Это не казино. Если купил акции небольшого бизнеса и через год он показал хорошие резулттаты, то его акции хотят купить многие и это ведет к росту цены.Не вижу тут проигравших.И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали. rjkz

Повідомлень: 16587 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2090209120922093> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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