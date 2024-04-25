Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер. Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу.
Именно, что я не понимаю суть. Но принципиальным вопросом является: имеют ли фонды в наличии акции и отвечает ли стоимость индекса фонда к его акциям? Эти аналитики, что ежедневно стараются держать акции 500 компаний могут разалить фонд и его индек не правильной торговлей, даже при растущем рынке. Хотя, если там аналитики безупречны и никогда не ошибаются, тогда можно быть спокойным)) Если же фонды не имеют акций 1:1 поступивших к ним денег от людей, что вкладывали в индекс, то они продают воздух.
rjkz написав:Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет
"Повезет" ? Значит можно свести к игре в казино. И, я так понимаю, если повезет, то за чей-то счет)) Тот, кому не повезло - вопросов нет. А вот кому повезло, будь добр заплати налог. Как я понимаю, возможно где-то ошибаюсь
rjkz написав:он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы
Я смотрел его по вашей ссылке. Он не плохо приподнимает завесу. Правда, я еще не успел прочитать, что он предлагает в своем креативном инвестировании, но если он намахивает банки, а не людей, то он красавчик. Но только важно, что именно банки, а не последуйщих покупателей недвиги!
Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.
права-обязанности вин-вин не, не слышали? закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя... тут все просто: трусы/крестик...
rjkz написав:Заморозка прошла, хожу прямо, но поясница побаливает. Надеюсь до понедельника пройдет.
Це якраз не з розряду "дали парацетомол і сказали чекати поки саме пройде?". Особисто для мене дивно, що враховуючи, що приступи не вперше не зробили хоча б МРТ і курс лікування на кілька тижнів.
rjkz написав:Обижаться на вооюющую за выживание страну - последнее дело. Тем более, что сам факт военного положения подразумевает ограничение гражданских прав. Это прописано в Конституции и не только Украины, но и многих стран с устоявшимися традициями демократии. А уж становиться на сторону врага - это...даже слов нет.
Звісно, тому про обмеження прийому документів без військового, згідно із законом від 18 травня, принято було б зі значно меншими емоціями. А от те, що вони почали незаконними указами латати шпарини в своїх рішеннях - це зовсім інше.
Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.
Если знать природу прострела поясницы, то никаких курсов и МРТ не надо - это просто выкачивание денег и трата времени. Между позвонками находится диск, в нем - ядро. Когда выскакивает ядро диска из межпозвонкового пространства, то передавливает нервные окончания, которые там проходят совсем рядом, спинной мозг и его ответвления. Это приводит к рефлекторному спазму/сокращению мышц поясницы и человека "перекашивает". Последовательность действий такая - попасть к мануальному терапевту как можно быстрей. До этого принимать ибупрофен - снижает не только боль, но и снижает вспаление. Это потом будет влиять на скорость убывания боли. Врач должен снять блок мышц, разогреть из и вправить ядро диска в межпозвоночное пространство. В первое время после этого, надо избегать активности, которая может вызвать повторный спазм мышц, рефлекторный, даже без выпадения диска. Скорость ухода боли прямо пропорциональна тому, как быстро вы попали после прострела к врачу.
Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.
права-обязанности вин-вин не, не слышали? закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя... тут все просто: трусы/крестик...
Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.
Дюрі-бачі написав:Враховуючи як безцеремонно влада обмежує права, то не дивно буде якщо приймуть закон про заморозку рахунків "ухилянтів" через місяць, а потім якийсь зам міністра видасть указ не видавати готівку в банках.
права-обязанности вин-вин не, не слышали? закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя... тут все просто: трусы/крестик...
Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.
"беженцы от войны" увы этого не понимают им все ДОЛЖНЫ...
Прохожий написав:права-обязанности вин-вин не, не слышали? закон выполнять не буду потому что он плохой, но СВОИ ПРАВА знаю и нарушать их низззяяя... тут все просто: трусы/крестик...
Сам факт введения военного положения подразумевает ограничение прав.
"беженцы от войны" увы этого не понимают им все ДОЛЖНЫ...
К этому надо относится как к объективной реальности. Нравится это или не нравится. Не Украина начала эту войну. Если честно, то я не понимаю, почему его не ввели в 2014. Война де факто началась тогда. Боевые действия, оккупированная территория. Я именно так и воспринимал. И не понимал энтузиазма "бетонооптимистов" на обвальной ветке.
Почитал. Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling. То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо) На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом. Верно? Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходит не очень-то редко https://capitalizator.ua/investing/chy- ... y-etf.html А здесь парень советует в какие фонды вкладывать: https://www.youtube.com/watch?v=1OYUZjLH980
Почитал. Ответом на мой вопрос является: Full replication и Stratified sampling. То, что фонды имеют на своем балансе акции - уже хорошо) На сколько я понял, когда есть изменения на рынке, то фонд может не соответствовать распределению и должен произвести ребалансировку (re-balanced). Так же он должен быть открытым и прозрачным в этом. Верно? Здесь автор утверждает, что фонд может накрыться и такое происходит https://capitalizator.ua/investing/chy- ... y-etf.html А здесь парень советует в какие фонды вкладывать: https://www.youtube.com/watch?v=1OYUZjLH980
Мучуал фонды имеют многодесятилетний опыт такого рода деятельности, доверяя им средства, человек дает в управление инвестрору на условиях участия в прибыли от такой деятельности. Поэтому и фонд и инвестор заинтересованы, чтобы управление было эффективным и неубыточным. Стратегии - это удел профессионалов. Среди наиболее рейтинговых в США - Фиделити и Шваб.
На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям. Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?
Поэтому и фонд и инвестор заинтересованы, чтобы управление было эффективным и неубыточным
Добавлю уточнение. В мире без откатов, политических указок, сговоров, желанием сильным риском по больше заработать. А если вдруг сильный риск чужими (вашими, дорогие вкладчики) в погоне за максимальными комиссионными не оправдал себя, то можна показать пункт договора: "4.1. Ну не шмогла (и развести руками)." https://www.dv.ee/mnenija/2009/10/06/nu ... ne-shmogla
На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям. Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?
В целом, да. Но не совсем. Кроме активной торговли, есть часть просто активы, которые надо "держать", есть акции с дивидендами. В общем, они распределяют риски между более и менее рисковыми активами в бОльшей степени, чем занимаются активным трейдингом. Насчет казино - кто-то выиграл, значит кто-то обязательно проиграл - не верно. Это не казино. Если купил акции небольшого бизнеса и через год он показал хорошие резулттаты, то его акции хотят купить многие и это ведет к росту цены. Не вижу тут проигравших. И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали.