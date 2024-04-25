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rjkz написав:И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали.
Понимаете, на заре рынка, пока хидро-сделаных было меньше 5-10%, а в идеале 1-2%, тогда так работало. Но когда таких более 90%, а остальные 10% просто еще не сняли очки, то компании становятся заложниками "квартальных отчетов" и начинается игра с числами. Они может и где-то в внутри бы и не хотели врать, но вот ставки высоки, а еще ипотека+ВУЗ для двух детишек... Можно немного и подхимичить. Тем более не черную, а на светло-серой линии закона, почти не подкопаться
rjkz написав:купить многие и это ведет к росту цены
Да, а потом к переоцененности актива и перегретости рынка и надуванию очередного пузыря.
rjkz, я не домахиваюсь к вам, считайте, что мы играем в шахматы и обсуждаем ходы, критикуем их
rjkz написав:И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали
Можете в нього потім спитати результати років за 10, і порівняти з індексом. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація.
rjkz написав:Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя. Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли? Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких. NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине. Госпитали США жертвуют огромные суммы. Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды. И только такие идиоты как ты могут это все обсырать.
Дуже інфантильно. Щодо турнікетів та патчів треба знати статистику травм. По факту турнікети можуть бути застосовані в кількох відсотках ситуацій. Врятували може сотні життів. Павербанки - всі докупили в квітні 2022 дефіциту з тих пір немає. Вормери +. Але вони не лише в США виробляються. Берці - дають Талани. Мені дуже подобаються зимові. Таланів є як прихильники так і не любителі. Кросівки носити ніхто не забороняв. Тактична натільна білизна - є ЗСУшний дуже непоганий комплект термобілизни. Квадратиками такий. Дуже багатьом він подобається. Ще є "фліска" - куртка ККУ. Їх всі носять до дірок. Зручна штука.