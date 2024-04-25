Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали.
Понимаете, на заре рынка, пока хидро-сделаных было меньше 5-10%, а в идеале 1-2%, тогда так работало. Но когда таких более 90%, а остальные 10% просто еще не сняли очки, то компании становятся заложниками "квартальных отчетов" и начинается игра с числами. Они может и где-то в внутри бы и не хотели врать, но вот ставки высоки, а еще ипотека+ВУЗ для двух детишек... Можно немного и подхимичить. Тем более не черную, а на светло-серой линии закона, почти не подкопаться
rjkz написав:купить многие и это ведет к росту цены
Да, а потом к переоцененности актива и перегретости рынка и надуванию очередного пузыря.
rjkz, я не домахиваюсь к вам, считайте, что мы играем в шахматы и обсуждаем ходы, критикуем их
rjkz написав:И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали
Можете в нього потім спитати результати років за 10, і порівняти з індексом. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація.
rjkz написав:Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя. Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли? Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких. NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине. Госпитали США жертвуют огромные суммы. Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды. И только такие идиоты как ты могут это все обсырать.
Дуже інфантильно. Щодо турнікетів та патчів треба знати статистику травм. По факту турнікети можуть бути застосовані в кількох відсотках ситуацій. Врятували може сотні життів. Павербанки - всі докупили в квітні 2022 дефіциту з тих пір немає. Вормери +. Але вони не лише в США виробляються. Берці - дають Талани. Мені дуже подобаються зимові. Таланів є як прихильники так і не любителі. Кросівки носити ніхто не забороняв. Тактична натільна білизна - є ЗСУшний дуже непоганий комплект термобілизни. Квадратиками такий. Дуже багатьом він подобається. Ще є "фліска" - куртка ККУ. Їх всі носять до дірок. Зручна штука.
rjkz написав:И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали
Можете в нього потім спитати результати років за 10, і порівняти з індексом. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація.
Где-то встречал, что непрофессиональные трейдеры имеют до 10% годовых. Гуру инвестироввания, Уоренн Баффет, имеет 12%. И только американские сенаторы и конгрессмены "работают" с 20+%%
Faceless написав:З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.
Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.
чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.
відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни
У варшавському гуглі дають частково акціями, але податок потрібно сплачувати, тільки якщо продаш у розмірі 20%. З зарплати вищі ставки.
rjkz написав:Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя. Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли? Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких. NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине. Госпитали США жертвуют огромные суммы. Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды. И только такие идиоты как ты могут это все обсырать.
Дуже інфантильно. Щодо турнікетів та патчів треба знати статистику травм. По факту турнікети можуть бути застосовані в кількох відсотках ситуацій. Врятували може сотні життів. Павербанки - всі докупили в квітні 2022 дефіциту з тих пір немає. Вормери +. Але вони не лише в США виробляються. Берці - дають Талани. Мені дуже подобаються зимові. Таланів є як прихильники так і не любителі. Кросівки носити ніхто не забороняв. Тактична натільна білизна - є ЗСУшний дуже непоганий комплект термобілизни. Квадратиками такий. Дуже багатьом він подобається. Ще є "фліска" - куртка ККУ. Їх всі носять до дірок. Зручна штука.
По турникетам и патчам мы отправляем в конкретную бригаду. Там есть человек, если будет не надо - скажет. Пауэрбанки отправлял в начале войны. Потом спрашивал, говорят - есть. Берцы есть разные. Что такое Таланы - не знаю, зато для очень жаркой погоды американские военные, воевавшие в Ираке и АФганистане, рекомендуют выбирать такое: https://tacticalgear.com/shop-all-military-boots?bid=35 Там-же на сайте можно много чего найти полезного. По видео, которые относились к началу войны, очень многие наши были в https://tacticalgear.com/shop-all-military-boots?bid=38
rjkz написав:Где-то встречал, что непрофессиональные трейдеры имеют до 10% годовых. Гуру инвестироввания, Уоренн Баффет, имеет 12%. И только американские сенаторы и конгрессмены "работают" с 20+%%
Знайшов статтю. Якщо коротко, то в плюс торгують 20%, і 80% в мінус, але 19% в плюсі тільки тому, що мало трейдили і вийшли після зриву "джек-поту" і тільки 1% стабільно переграє ринок. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2013.05.006
Дюрі-бачі написав:Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація.
Так чомусь завжди буває, що найбільш прибуткова діяльність - та, за яку можна потрапити до в'язниці. А якщо хтось не потрапляє, це означає тільки те, що більша частина надприбутків використовується для захисту від такого сценарію.