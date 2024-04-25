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#<1 ... 2091209220932094> Додано: Чет 25 кві, 2024 20:10 rjkz написав: И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали. И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали.

Понимаете, на заре рынка, пока хидро-сделаных было меньше 5-10%, а в идеале 1-2%, тогда так работало. Но когда таких более 90%, а остальные 10% просто еще не сняли очки, то компании становятся заложниками "квартальных отчетов" и начинается игра с числами. Они может и где-то в внутри бы и не хотели врать, но вот ставки высоки, а еще ипотека+ВУЗ для двух детишек... Можно немного и подхимичить. Тем более не черную, а на светло-серой линии закона, почти не подкопаться



rjkz написав: купить многие и это ведет к росту цены купить многие и это ведет к росту цены

Да, а потом к переоцененности актива и перегретости рынка и надуванию очередного пузыря.



rjkz, я не домахиваюсь к вам, считайте, что мы играем в шахматы и обсуждаем ходы, критикуем их Понимаете, на заре рынка, пока хидро-сделаных было меньше 5-10%, а в идеале 1-2%, тогда так работало. Но когда таких более 90%, а остальные 10% просто еще не сняли очки, то компании становятся заложниками "квартальных отчетов" и начинается игра с числами. Они может и где-то в внутри бы и не хотели врать, но вот ставки высоки, а еще ипотека+ВУЗ для двух детишек... Можно немного и подхимичить. Тем более не черную, а на светло-серой линии закона, почти не подкопатьсяДа, а потом к переоцененности актива и перегретости рынка и надуванию очередного пузыря.rjkz, я не домахиваюсь к вам, считайте, что мы играем в шахматы и обсуждаем ходы, критикуем их b3320413 Повідомлень: 225 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 20:15 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали

Можете в нього потім спитати результати років за 10, і порівняти з індексом. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація. Можете в нього потім спитати результати років за 10, і порівняти з індексом. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2950 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 20:25 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" Дюрі-бачі

Повідомлень: 2950 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 20:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.

Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?

Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.

NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.

Госпитали США жертвуют огромные суммы.

Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.

И только такие идиоты как ты могут это все обсырать. Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.Госпитали США жертвуют огромные суммы.Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.И только такие идиоты как ты могут это все обсырать.

Дуже інфантильно.

Щодо турнікетів та патчів треба знати статистику травм. По факту турнікети можуть бути застосовані в кількох відсотках ситуацій. Врятували може сотні життів. Павербанки - всі докупили в квітні 2022 дефіциту з тих пір немає.

Вормери +. Але вони не лише в США виробляються.

Берці - дають Талани. Мені дуже подобаються зимові. Таланів є як прихильники так і не любителі. Кросівки носити ніхто не забороняв.

Тактична натільна білизна - є ЗСУшний дуже непоганий комплект термобілизни. Квадратиками такий. Дуже багатьом він подобається. Ще є "фліска" - куртка ККУ. Їх всі носять до дірок. Зручна штука. Дуже інфантильно.Щодо турнікетів та патчів треба знати статистику травм. По факту турнікети можуть бути застосовані в кількох відсотках ситуацій. Врятували може сотні життів. Павербанки - всі докупили в квітні 2022 дефіциту з тих пір немає.Вормери +. Але вони не лише в США виробляються.Берці - дають Талани. Мені дуже подобаються зимові. Таланів є як прихильники так і не любителі. Кросівки носити ніхто не забороняв.Тактична натільна білизна - є ЗСУшний дуже непоганий комплект термобілизни. Квадратиками такий. Дуже багатьом він подобається. Ще є "фліска" - куртка ККУ. Їх всі носять до дірок. Зручна штука. Denik Повідомлень: 3120 З нами з: 23.02.09 Подякував: 638 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 21:23 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали

Можете в нього потім спитати результати років за 10, і порівняти з індексом. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація. Можете в нього потім спитати результати років за 10, і порівняти з індексом. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація.



Где-то встречал, что непрофессиональные трейдеры имеют до 10% годовых.

Гуру инвестироввания, Уоренн Баффет, имеет 12%.

И только американские сенаторы и конгрессмены "работают" с 20+%%

Где-то встречал, что непрофессиональные трейдеры имеют до 10% годовых.Гуру инвестироввания, Уоренн Баффет, имеет 12%.И только американские сенаторы и конгрессмены "работают" с 20+%% rjkz

Повідомлень: 16589 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 21:33 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою. З податками можуть бути цікаві пригоди. Наприклад, отримали ви бонуси, акціями своєї компанії. Нехай на момент отримання їх ціна висока. По сумі річного доходу ви перестрибуєте на іншу податкову ставку (бо вона прогресивна). Але ж це акції, не кеш. Проходить якийсь час, акції різко впали в ціні. Але нараховані податки, по вищій ставці і на більшу суму нікуди не ділися, і у вас виникає серйозний борг перед податковою.

Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення. Податкові зобов'язання повинні виникати лише після продажу цих акцій. Хоч податкові органи можуть мати інше бачення.

чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.



відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни чомусь ніхто не каже про такий момент. якщо бонуси виплачуються акції, то людина має сплатити податок за отримані акції - дохід в неї виникає в момент отримання акцій.відповідно при здешевшанні акцій у людини виникає збиток, який теж має враховуватися - але це треба вже дивитися законодавство конкретної країни

У варшавському гуглі дають частково акціями, але податок потрібно сплачувати, тільки якщо продаш у розмірі 20%. З зарплати вищі ставки. У варшавському гуглі дають частково акціями, але податок потрібно сплачувати, тільки якщо продаш у розмірі 20%. З зарплати вищі ставки. Ой+

Повідомлень: 6637 З нами з: 19.04.12 Подякував: 101 раз. Подякували: 1020 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 21:36 Denik написав: rjkz написав: Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.

Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?

Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.

NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.

Госпитали США жертвуют огромные суммы.

Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.

И только такие идиоты как ты могут это все обсырать. Чувак, американские турникеты, патчи и пр позволяют спасти раненых на поле боя.Коробка стоит порядка 100 долларов, десятки или сотни тысяч украинцев и не украинцев отправляют эти коробки из США в Украину. Сколько тысяч жизней они спасли?Кроме этого отправляют много чего менее необходимого, но что нужно - пауэрбэнки, берцы (хорошие берцы стоят 200-400 долларов), банально тактическое нательное белье, которое быстро сохнет и не воняет от пота. Вормеры для рук и ног (такие вкладыши, которые после распаковки до 12 часов выделяют тепло, вкладываются в перчатки и берцы). Мой друг в марте 2022 оборонял Киев в лыжной куртке, джинсах и кроссовках. В окопе, под дождем. У всех было воспаление легких.NYPD в самом начале большой войны собрали среди сотрудников 4 млн долларов на помощь Украине. Украинская диаспора МТА собирает большие суммы, но старается отправлять в натуральном виде, зная как щиро разворовывается все в Украине.Госпитали США жертвуют огромные суммы.Во многих магазинах стоят коробки синежелтого цвета, чтобы люди могли сделать пожертвования и на кассах QRкоды.И только такие идиоты как ты могут это все обсырать.

Дуже інфантильно.

Щодо турнікетів та патчів треба знати статистику травм. По факту турнікети можуть бути застосовані в кількох відсотках ситуацій. Врятували може сотні життів. Павербанки - всі докупили в квітні 2022 дефіциту з тих пір немає.

Вормери +. Але вони не лише в США виробляються.

Берці - дають Талани. Мені дуже подобаються зимові. Таланів є як прихильники так і не любителі. Кросівки носити ніхто не забороняв.

Тактична натільна білизна - є ЗСУшний дуже непоганий комплект термобілизни. Квадратиками такий. Дуже багатьом він подобається. Ще є "фліска" - куртка ККУ. Їх всі носять до дірок. Зручна штука. Дуже інфантильно.Щодо турнікетів та патчів треба знати статистику травм. По факту турнікети можуть бути застосовані в кількох відсотках ситуацій. Врятували може сотні життів. Павербанки - всі докупили в квітні 2022 дефіциту з тих пір немає.Вормери +. Але вони не лише в США виробляються.Берці - дають Талани. Мені дуже подобаються зимові. Таланів є як прихильники так і не любителі. Кросівки носити ніхто не забороняв.Тактична натільна білизна - є ЗСУшний дуже непоганий комплект термобілизни. Квадратиками такий. Дуже багатьом він подобається. Ще є "фліска" - куртка ККУ. Їх всі носять до дірок. Зручна штука.



По турникетам и патчам мы отправляем в конкретную бригаду.

Там есть человек, если будет не надо - скажет.

Пауэрбанки отправлял в начале войны. Потом спрашивал, говорят - есть.

Берцы есть разные. Что такое Таланы - не знаю, зато для очень жаркой погоды

американские военные, воевавшие в Ираке и АФганистане, рекомендуют выбирать такое:

https://tacticalgear.com/shop-all-military-boots?bid=35

Там-же на сайте можно много чего найти полезного.

По видео, которые относились к началу войны, очень многие наши были в

https://tacticalgear.com/shop-all-military-boots?bid=38 По турникетам и патчам мы отправляем в конкретную бригаду.Там есть человек, если будет не надо - скажет.Пауэрбанки отправлял в начале войны. Потом спрашивал, говорят - есть.Берцы есть разные. Что такое Таланы - не знаю, зато для очень жаркой погодыамериканские военные, воевавшие в Ираке и АФганистане, рекомендуют выбирать такое:Там-же на сайте можно много чего найти полезного.По видео, которые относились к началу войны, очень многие наши были в rjkz

Повідомлень: 16589 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8340 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 22:01 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Где-то встречал, что непрофессиональные трейдеры имеют до 10% годовых.

Гуру инвестироввания, Уоренн Баффет, имеет 12%.

И только американские сенаторы и конгрессмены "работают" с 20+%% Где-то встречал, что непрофессиональные трейдеры имеют до 10% годовых.Гуру инвестироввания, Уоренн Баффет, имеет 12%.И только американские сенаторы и конгрессмены "работают" с 20+%%

Знайшов статтю. Якщо коротко, то в плюс торгують 20%, і 80% в мінус, але 19% в плюсі тільки тому, що мало трейдили і вийшли після зриву "джек-поту"

і тільки 1% стабільно переграє ринок.

https://doi.org/10.1016/j.finmar.2013.05.006 Знайшов статтю. Якщо коротко, то в плюс торгують 20%, і 80% в мінус, але 19% в плюсі тільки тому, що мало трейдили і вийшли після зриву "джек-поту"і тільки 1% стабільно переграє ринок. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2950 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 22:03 Дюрі-бачі написав: Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація. Читав кілька наукових статтей і в них тільки 2-5% трейдерів перемагали індекс на горизонті 10 років. Тому ИМХО торгувати варто тільки тоді, коли є інсайдерська інформація. Так чомусь завжди буває, що найбільш прибуткова діяльність - та, за яку можна потрапити до в'язниці. А якщо хтось не потрапляє, це означає тільки те, що більша частина надприбутків використовується для захисту від такого сценарію. Так чомусь завжди буває, що найбільш прибуткова діяльність - та, за яку можна потрапити до в'язниці. А якщо хтось не потрапляє, це означає тільки те, що більша частина надприбутків використовується для захисту від такого сценарію. M-Audio Повідомлень: 2892 З нами з: 23.03.11 Подякував: 566 раз. Подякували: 400 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2024 23:10 akurt написав: P.S. Есть много важной СВЕЖЕЙ информации о том, что иногда происходит с нашими в США или даже в братской Польше - все в эти дни и все непросто, но давать информацию не хочется, так как за углом с ведром дерьма и вываркой гноя дежурит "сладкая парочка" ударенных пустым мешком из-за угла.

Ну а мне и не нужно, чтобы кто-то получал важные сведения, которые помогут жить или принимать решение. Есть много важной СВЕЖЕЙ информации о том, что иногда происходит с нашими в США или даже в братской Польше - все в эти дни и все непросто, но давать информацию не хочется, так как за углом с ведром дерьма и вываркой гноя дежурит "сладкая парочка" ударенных пустым мешком из-за угла.Ну а мне и не нужно, чтобы кто-то получал важные сведения, которые помогут жить или принимать решение.

не будь брехлом й хамлом - ніхто тебе чіпати не буде.



ти вже скільки повідомлень мене оббріхуєш? а коли тебе посилаєш, то ти типу не чуєш, нічого не відповідаєш?



ще раз - все, що ти про мене написав брехня, що після цього з тобою робити? "понять и простить" - форумний блазень? роки вже наче такі, що маєш вміти тримати себе в руках.



ще раз - не чіпай інших, й до твоїх розповідей про пригоди ніхто не буде чіплятися - розважайся. й не надто переоцінюй цінность своїх повідомлень - бо коли доходимо до цих, щось все не підтверджується. не будь брехлом й хамлом - ніхто тебе чіпати не буде.ти вже скільки повідомлень мене оббріхуєш? а коли тебе посилаєш, то ти типу не чуєш, нічого не відповідаєш?ще раз - все, що ти про мене написав брехня, що після цього з тобою робити? "понять и простить" - форумний блазень? роки вже наче такі, що маєш вміти тримати себе в руках.ще раз - не чіпай інших, й до твоїх розповідей про пригоди ніхто не буде чіплятися - розважайся. й не надто переоцінюй цінность своїх повідомлень - бо коли доходимо до цих, щось все не підтверджується. Shaman

Повідомлень: 5959 З нами з: 29.09.19 Подякував: 575 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2091209220932094> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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