Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На сколько я понял, S&P500 это просто абстрактный маркер, его реальная имплементация является etf - это пассивный фонд, который просто следит за тем, что бы его портфель был сбалансирован согласно стратегии. Он является открытым и предсказуемым по отношению к акциям. Взаимный или mutual фонд - это фонд с активной торговлей, которую он ведет согласно своей стратегии, которая может быть и закрытой. Верно?
В целом, да. Но не совсем. Кроме активной торговли, есть часть просто активы, которые надо "держать", есть акции с дивидендами. В общем, они распределяют риски между более и менее рисковыми активами в бОльшей степени, чем занимаются активным трейдингом. Насчет казино - кто-то выиграл, значит кто-то обязательно проиграл - не верно. Это не казино. Если купил акции небольшого бизнеса и через год он показал хорошие резулттаты, то его акции хотят купить многие и это ведет к росту цены. Не вижу тут проигравших. И это не совсем наобум. Мой знакомый читает отчеты, анализирует рынок, и с пониманием покупает и продает. Так что это не ставки на рулетке, как Вы описали.
я вже писав, ще раз нагадаю. коли акції продаються з коефіцієнтом більше 10 до річного прибутку - це вже умовність.
як не аналізуй, вартість Facebook на поточний момент не має економічного обгрунтування, лише очікування
Faceless написав:Ви взагалі не зрозуміли суть. Який нахрін букмекер. Ніхто не знає наперед що куди входить. Індекси і їх склад розраховуються щоденно, щоденно й управляюбчі активами фонду докладають зусиль, щоб портфель фонду відповідав структурі індексу.
Именно, что я не понимаю суть. Но принципиальным вопросом является: имеют ли фонды в наличии акции и отвечает ли стоимость индекса фонда к его акциям? Эти аналитики, что ежедневно стараются держать акции 500 компаний могут разалить фонд и его индек не правильной торговлей, даже при растущем рынке. Хотя, если там аналитики безупречны и никогда не ошибаются, тогда можно быть спокойным)) Если же фонды не имеют акций 1:1 поступивших к ним денег от людей, что вкладывали в индекс, то они продают воздух.
rjkz написав:Если заниматься уже трейдингом, то как повезет...или не повезет
"Повезет" ? Значит можно свести к игре в казино. И, я так понимаю, если повезет, то за чей-то счет)) Тот, кому не повезло - вопросов нет. А вот кому повезло, будь добр заплати налог. Как я понимаю, возможно где-то ошибаюсь
rjkz написав:он пользуется тем, что люди попадают в сложную ситуацию, но в итоге страдают оот его схемы только банки, которые остаются в стороне. Ну, может еще риелторы
Я смотрел его по вашей ссылке. Он не плохо приподнимает завесу. Правда, я еще не успел прочитать, что он предлагает в своем креативном инвестировании, но если он намахивает банки, а не людей, то он красавчик. Но только важно, что именно банки, а не последуйщих покупателей недвиги!
Перебалансування індексу. Представте що у вас індекстний фонд трьохвалютний. 1/3 грн. 1/3 usd 1/eur в рівних частинах на 1.1.24
проходить квартал, дивитеся кроскурси, вирішуєте, що замість євро буде PLN щось продаєте, щось докупляєте, щоб було на 1.4.24 рівними частинами
пройде ще квартал, на 1.6.24 знову перебалансовуєте і т.д. і т.п.
rjkz написав:Где-то встречал, что непрофессиональные трейдеры имеют до 10% годовых. Гуру инвестироввания, Уоренн Баффет, имеет 12%. И только американские сенаторы и конгрессмены "работают" с 20+%%
Знайшов статтю. Якщо коротко, то в плюс торгують 20%, і 80% в мінус, але 19% в плюсі тільки тому, що мало трейдили і вийшли після зриву "джек-поту" і тільки 1% стабільно переграє ринок. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2013.05.006
не треба змішувати трейдерів (спекулянтів що купують дешево сьогодні щоб завтра продати дорого) і холдерів, які "купили і забули"
перегравати ринок на 1..2% має зміст, якщо в тебе під управлінням декілька мільйонів, тоді і 1% це додаткових 10К з кожного мільона. На 5млн вже додатковий дохід 50К (до податку), тобто тоді твоя робота з "вивчення та аналізу бух. та фінзвітності" що дає цей 1% починає мати зміст (якщо це не хоббі) пропорційно потраченому часу
Востаннє редагувалось flyman в Чет 25 кві, 2024 23:32, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:По турникетам и патчам мы отправляем в конкретную бригаду. Там есть человек, если будет не надо - скажет. Пауэрбанки отправлял в начале войны. Потом спрашивал, говорят - есть. Берцы есть разные. Что такое Таланы - не знаю, зато для очень жаркой погоды американские военные, воевавшие в Ираке и АФганистане, рекомендуют выбирать такое: https://tacticalgear.com/shop-all-military-boots?bid=35 Там-же на сайте можно много чего найти полезного. По видео, которые относились к началу войны, очень многие наши были в https://tacticalgear.com/shop-all-military-boots?bid=38
Чим ця війна схожа на ті 2? Там розстріляли 50 млн артилерійських снарядів? Збили сотні літаків та гелікоптерів? Тисячі великих БПЛА? Відстріляли десятки дисяч зенітних ракет? Топили воєнні кораблі більше 10 тис. тон? Найефективніші підрозділи 2022 року на джипі приїжджали на 0 або навіть -, розгортали Старлінка, випускали дрона і передавили картинку іншим які привозили гармату М777 зі снарядами Ескалібур. В машині зручніше в кросівках з базару Вознесенська чи Баштанки гривень за 800...
Да, это именно и есть ключевым моментом подгонки реального SP500 к абстрактному SP500. Но когда и как перебалансировку делать? До (прогноз) или после изменений на рынке?
Есть акции компаний A-100, B-100, C-100 и индекс SP3. Портфель стоит 300. Потом третья обвалилась до 50, C-50, а новая четвертая как раз выросла с D-70 до D-100. Новый SP3 состоит из A-100, B-100, D-100. Цена индекса как и была 300. Но всем ясно, что если продать C-50, то купить D-100 не хватит денег. Это если постфактум балансировать. А если продать C-100 и купить D-70, то можна еще и выручить 30 и сохранить портфель за 300. Но понятно, что наперед предугадать не получится.
flyman написав:Представте що у вас індекстний фонд трьохвалютний
Супер. 100USD, 90EUR, 3600UAH или 300USD в эквиваленте 1. Ребалансировка постфактум. Злотый вырос с 420PLN до 400PLN за 100USD, а гривна упала с 3600UAH до 4000UAH за 100USD. EUR и USD не трогаем, а гривну продаем уже за 90USD и покупаем 360PLN. В итоге 100USD, 90EUR, 360PLN или 290USD в эквиваленте. 2. Ребалансировка до. Откудато у нас инфо, что PLN вырастет, а грн упадет. Меняем 3600UAH на 100USD и покупаем за них 420PLN. Потом курс меняется. В итоге 100USD, 90EUR, 420PLN или 305USD в эквиваленте.
Да, это именно и есть ключевым моментом подгонки реального SP500 к абстрактному SP500. Но когда и как перебалансировку делать? До (прогноз) или после изменений на рынке?
Есть акции компаний A-100, B-100, C-100 и индекс SP3. Портфель стоит 300. Потом третья обвалилась до 50, C-50, а новая четвертая как раз выросла с D-70 до D-100. Новый SP3 состоит из A-100, B-100, D-100. Цена индекса как и была 300. Но всем ясно, что если продать C-50, то купить D-100 не хватит денег. Это если постфактум балансировать. А если продать C-100 и купить D-70, то можна еще и выручить 30 и сохранить портфель за 300. Но понятно, что наперед предугадать не получится.
flyman написав:Представте що у вас індекстний фонд трьохвалютний
Супер. 100USD, 90EUR, 3600UAH или 300USD в эквиваленте 1. Ребалансировка постфактум. Злотый вырос с 420PLN до 400PLN за 100USD, а гривна упала с 3600UAH до 4000UAH за 100USD. EUR и USD не трогаем, а гривну продаем уже за 90USD и покупаем 360PLN. В итоге 100USD, 90EUR, 360PLN или 290USD в эквиваленте. 2. Ребалансировка до. Откудато у нас инфо, что PLN вырастет, а грн упадет. Меняем 3600UAH на 100USD и покупаем за них 420PLN. Потом курс меняется. В итоге 100USD, 90EUR, 420PLN или 305USD в эквиваленте.
Как происходит ребалансировка?
1. Є нормативні документи, скажімо комісії з цінних паперів, чи як її там. 2. Внутрішня нормативка по структурі індексного фонду, яка базується на п.1.
щодо прикладу з валютами, має бути стороння шкала цінності кожної валюти, напр. в золоті (бананах, яйцях ...), акції ж не перераховуються відносно ціни однієї з них, скажімо AAPL
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 кві, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:1. Є нормативні документи, скажімо комісії з цінних паперів, чи як її там. 2. Внутрішня нормативка по структурі індексного фонду, яка базується на п.1.
Не совсем вас понял. Есть внутренний документ, согласно которого ведет свою работу фонд. Документ гласит: держать портфель акций из первых 3-100-500 компаний США по капитализации. Но т.к. капитализация не постоянна, то как происходит обмен акций тех компаний, что дешевеют и выбывают из первых 500, на акции которые дорожают и попадают в 500? Ведь если постфактум, то это всегда в убыль!
flyman написав:щодо прикладу з валютами, має бути стороння шкала цінності кожної валюти, напр. в золоті (бананах, яйцях ...), акції ж не перераховуються відносно ціни однієї з них, скажімо AAPL
Ну блин, добавьте к моему примеру цену 100 грамм золота = 100 USD. Тогда начальный капитал будет 100USD, 90EUR, 3600UAH или 300 грамм золота Ну и так далее 1. 100USD, 90EUR, 360PLN или 290 грамм 2. 100USD, 90EUR, 420PLN или 305 грамм
Востаннє редагувалось b3320413 в П'ят 26 кві, 2024 00:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:1. Є нормативні документи, скажімо комісії з цінних паперів, чи як її там. 2. Внутрішня нормативка по структурі індексного фонду, яка базується на п.1.
Не совсем вас понял. Есть внутренний документ, согласно которого ведет свою работу фонд. Документ гласит: держать портфель акций из первых 3-100-500 компаний США по капитализации. Но т.к. капитализация не постоянна, то как происходит обмен акций тех компаний, что дешевеют и выбывают из первых 500, на акции которые попадают? Ведь если постфактум, то это всегда в убыль!
напр. не тримати більше 10% в акціях однії галузі (напр. ІТ, чи ГОКи і т.д.), тримати в акціях, що дають дивіденти не менше 10% і не більше 20% і т.д. і т.п., тобто регулятор дає певні рамки, щоб обмежити ризики і зловживання.