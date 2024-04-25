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#<1 ... 2092209320942095 Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:56 flyman моя основна думка: якщо нема доступу до інсайдів, то трейдинг ні до чого доброго не доведе: час потратиш, а заробиш ще менше, ніж просто тримати ETF

b3320413 написав: Как происходит ребалансировка? Как происходит ребалансировка?

Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій. моя основна думка: якщо нема доступу до інсайдів, то трейдинг ні до чого доброго не доведе: час потратиш, а заробиш ще менше, ніж просто тримати ETFЗавжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2951 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:24 b3320413 написав: flyman написав: напр. не тримати більше 10% в акціях однії галузі (напр. ІТ, чи ГОКи і т.д.),

тримати в акціях, що дають дивіденти не менше 10% і не більше 20% і т.д. і т.п.,

тобто регулятор дає певні рамки, щоб обмежити ризики і зловживання напр. не тримати більше 10% в акціях однії галузі (напр. ІТ, чи ГОКи і т.д.),тримати в акціях, що дають дивіденти не менше 10% і не більше 20% і т.д. і т.п.,тобто регулятор дає певні рамки, щоб обмежити ризики і зловживання

Вы так и не поняли, что я имею ввиду. Давайте сведем все правила фонда к держанию первых 3 (A, B, C) компании США по капитализации. Купили. Все хорошо. Но тут вдруг 4 (D) компания резко выросла и стала 1, а C резко подешевела. Теоретический индекс просто поменял названия компаний и даже показал рост. Но вот такую же процедуру фонд не может повторить, т.к. продавши подешевевшие акции C и купивши на них акции D, долларовый эквивалент будет меньше, чем до падения котировок C. Вы так и не поняли, что я имею ввиду. Давайте сведем все правила фонда к держанию первых 3 (A, B, C) компании США по капитализации. Купили. Все хорошо. Но тут вдруг 4 (D) компания резко выросла и стала 1, а C резко подешевела. Теоретический индекс просто поменял названия компаний и даже показал рост. Но вот такую же процедуру фонд не может повторить, т.к. продавши подешевевшие акции C и купивши на них акции D, долларовый эквивалент будет меньше, чем до падения котировок C.

a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,D

da, db - певна зміна, дельта



Тип: к-сть * ціна -> к-сть * нова ціна

A: a * 100 -> a * 105

B: b * 100 -> b * 105

C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105)

------------

ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)



перебалансування:

A (a -da) * 105

B (b -db) * 105

D d * 105

-----------

Маючи тепер

101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3

Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння.

Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання. a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,Dda, db - певна зміна, дельтаТип: к-сть * ціна -> к-сть * нова цінаA: a * 100 -> a * 105B: b * 100 -> b * 105C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105)------------ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)перебалансування:A (a -da) * 105B (b -db) * 105D d * 105-----------Маючи тепер101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння.Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання. flyman

Повідомлень: 34861 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2092209320942095 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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