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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2092209320942095
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:56

flyman моя основна думка: якщо нема доступу до інсайдів, то трейдинг ні до чого доброго не доведе: час потратиш, а заробиш ще менше, ніж просто тримати ETF
  b3320413 написав:Как происходит ребалансировка?

Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:24

  b3320413 написав:
  flyman написав:напр. не тримати більше 10% в акціях однії галузі (напр. ІТ, чи ГОКи і т.д.),
тримати в акціях, що дають дивіденти не менше 10% і не більше 20% і т.д. і т.п.,
тобто регулятор дає певні рамки, щоб обмежити ризики і зловживання

Вы так и не поняли, что я имею ввиду. Давайте сведем все правила фонда к держанию первых 3 (A, B, C) компании США по капитализации. Купили. Все хорошо. Но тут вдруг 4 (D) компания резко выросла и стала 1, а C резко подешевела. Теоретический индекс просто поменял названия компаний и даже показал рост. Но вот такую же процедуру фонд не может повторить, т.к. продавши подешевевшие акции C и купивши на них акции D, долларовый эквивалент будет меньше, чем до падения котировок C.

a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,D
da, db - певна зміна, дельта

Тип: к-сть * ціна -> к-сть * нова ціна
A: a * 100 -> a * 105
B: b * 100 -> b * 105
C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105)
------------
ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)

перебалансування:
A (a -da) * 105
B (b -db) * 105
D d * 105
-----------
Маючи тепер
101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3
Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння.
Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання.
flyman
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  #<1 ... 2092209320942095
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