Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:56
Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:24
a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,D
da, db - певна зміна, дельта
Тип: к-сть * ціна -> к-сть * нова ціна
A: a * 100 -> a * 105
B: b * 100 -> b * 105
C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105)
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ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)
перебалансування:
A (a -da) * 105
B (b -db) * 105
D d * 105
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Маючи тепер
101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3
Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння.
Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання.
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