Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:напр. не тримати більше 10% в акціях однії галузі (напр. ІТ, чи ГОКи і т.д.), тримати в акціях, що дають дивіденти не менше 10% і не більше 20% і т.д. і т.п., тобто регулятор дає певні рамки, щоб обмежити ризики і зловживання
Вы так и не поняли, что я имею ввиду. Давайте сведем все правила фонда к держанию первых 3 (A, B, C) компании США по капитализации. Купили. Все хорошо. Но тут вдруг 4 (D) компания резко выросла и стала 1, а C резко подешевела. Теоретический индекс просто поменял названия компаний и даже показал рост. Но вот такую же процедуру фонд не может повторить, т.к. продавши подешевевшие акции C и купивши на них акции D, долларовый эквивалент будет меньше, чем до падения котировок C.
a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,D da, db - певна зміна, дельта
Тип: к-сть * ціна -> к-сть * нова ціна A: a * 100 -> a * 105 B: b * 100 -> b * 105 C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105) ------------ ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)
перебалансування: A (a -da) * 105 B (b -db) * 105 D d * 105 ----------- Маючи тепер 101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3 Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння. Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання.
Я став розуміти, що за публіка тут пише))) успішні люди)))) Трейлери, біржові спекулянти, круті ІТшники, власники нерухомості біля зупинок залізничного транспорту))) Грошей - кури не клюють. Правда, в якості хоббі - один живе на 50 доларів в місяць, а інший постійно і "безплатно" намагається розказати (з чужих слів), де краще в світі жити)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 кві, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Погано ви читали навіть Вікі, не те що спеціалізовану літературу. По-перше, варіантів побудови індексів ціла купа. По-друге, у ваших спрощеннях ви самі себе вводите в оману. Портфель це не набір Х акцій по 1шт. І ніхто не оперує кришталевою кулею щоб міняти структуру портфелю наперед. Сама суть індексу в тому, що спираються на факти, розраховують індекс і вносять корективи.
Фейслес, ви мене реально розсмішили ))) Мені було цікаво спостерігати, як ви пояснювали, пояснювали елементарні речі людині з низькою підготовкою. Невже ви не могли з 3-5, навіть з 10 повідомлень - оцінити рівень підготовки і грамотності людини? Зокрема, для вирішення складних абстрактних задач? Ви пам'ятаєте, що Ісус сказав про бісер і свиней? Чи вам стала подобатись педагогічна робота??? В сільську школу вчителем не хочете? Бронь від армії зразу дають. Подумайте!
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
Bigor нервово кусає лікті. Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"? Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)? Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння?
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
Bigor нервово кусає лікті. Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"? Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)? Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння?
Эм, всмысле? Это не вершина айсберга конечно, но для Европы это высокий уровень. Тут же не Америка с 200куе+/год. 70-100к/год зп тут уже почти максимум, чтобы прыгнуть выше надо каким-то директором быть.
Дюрі-бачі написав:Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій.
Да, спасибо, иначе фонд бы перестал быть ETF и стал бы активным (mutual) фондом, как я понимаю
flyman, спасибо за разяснение, все предельно ясно
flyman написав:тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання
Я правильно понимаю, что в вашем примере будет ETF = 101.(6)
Тогда как новый SP500 (или SP3) на табло будет показывать a * 105/3 + b * 105/3 + d * 105/3 = 105
flyman написав:Bigor нервово кусає лікті. Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"? Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)? Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння?
Эм, всмысле? Это не вершина айсберга конечно, но для Европы это высокий уровень. Тут же не Америка с 200куе+/год. 70-100к/год зп тут уже почти максимум, чтобы прыгнуть выше надо каким-то директором быть.
Я так розумію 15 тис це сплачені податки, а не доходи як подумав п.flyman