#<1 ... 2092209320942095 Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:56 flyman моя основна думка: якщо нема доступу до інсайдів, то трейдинг ні до чого доброго не доведе: час потратиш, а заробиш ще менше, ніж просто тримати ETF

b3320413 написав: Как происходит ребалансировка? Как происходит ребалансировка?

Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій.

Повідомлень: 2951 З нами з: 29.07.22 Подякував: 529 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:24 b3320413 написав: flyman написав: напр. не тримати більше 10% в акціях однії галузі (напр. ІТ, чи ГОКи і т.д.),

тримати в акціях, що дають дивіденти не менше 10% і не більше 20% і т.д. і т.п.,

тобто регулятор дає певні рамки, щоб обмежити ризики і зловживання

Вы так и не поняли, что я имею ввиду. Давайте сведем все правила фонда к держанию первых 3 (A, B, C) компании США по капитализации. Купили. Все хорошо. Но тут вдруг 4 (D) компания резко выросла и стала 1, а C резко подешевела. Теоретический индекс просто поменял названия компаний и даже показал рост. Но вот такую же процедуру фонд не может повторить, т.к. продавши подешевевшие акции C и купивши на них акции D, долларовый эквивалент будет меньше, чем до падения котировок C. Вы так и не поняли, что я имею ввиду. Давайте сведем все правила фонда к держанию первых 3 (A, B, C) компании США по капитализации. Купили. Все хорошо. Но тут вдруг 4 (D) компания резко выросла и стала 1, а C резко подешевела. Теоретический индекс просто поменял названия компаний и даже показал рост. Но вот такую же процедуру фонд не может повторить, т.к. продавши подешевевшие акции C и купивши на них акции D, долларовый эквивалент будет меньше, чем до падения котировок C.

a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,D

da, db - певна зміна, дельта



Тип: к-сть * ціна -> к-сть * нова ціна

A: a * 100 -> a * 105

B: b * 100 -> b * 105

C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105)

------------

ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)



перебалансування:

A (a -da) * 105

B (b -db) * 105

D d * 105

-----------

Маючи тепер

101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3

Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння.

Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання. flyman

Повідомлень: 34860 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:49

Повідомлень: 34860 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:49 Я став розуміти, що за публіка тут пише))) успішні люди))))

Трейлери, біржові спекулянти, круті ІТшники, власники нерухомості біля зупинок залізничного транспорту))) Грошей - кури не клюють.

Правда, в якості хоббі - один живе на 50 доларів в місяць, а інший постійно і "безплатно" намагається розказати (з чужих слів), де краще в світі жити))) Востаннє редагувалось Frant в П'ят 26 кві, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз. Frant

Faceless написав: Погано ви читали навіть Вікі, не те що спеціалізовану літературу. По-перше, варіантів побудови індексів ціла купа. По-друге, у ваших спрощеннях ви самі себе вводите в оману. Портфель це не набір Х акцій по 1шт. І ніхто не оперує кришталевою кулею щоб міняти структуру портфелю наперед. Сама суть індексу в тому, що спираються на факти, розраховують індекс і вносять корективи.

Фейслес, ви мене реально розсмішили )))

Мені було цікаво спостерігати, як ви пояснювали, пояснювали елементарні речі людині з низькою підготовкою.

Невже ви не могли з 3-5, навіть з 10 повідомлень - оцінити рівень підготовки і грамотності людини? Зокрема, для вирішення складних абстрактних задач?

Ви пам'ятаєте, що Ісус сказав про бісер і свиней?

Чи вам стала подобатись педагогічна робота??? В сільську школу вчителем не хочете? Бронь від армії зразу дають. Подумайте! Frant

Повідомлень: 23847 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1671 раз. Подякували: 2540 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:10

Дюрі-бачі написав: А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации. slonomag Повідомлень: 501 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:36

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации. Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.

Bigor нервово кусає лікті.

Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"?

Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)?

Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння? flyman

Повідомлень: 34860 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:52

Повідомлень: 34860 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:52 flyman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів"

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации. Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.

Bigor нервово кусає лікті.

Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"?

Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)?

Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння? Bigor нервово кусає лікті.Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"?Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)?Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння?

Эм, всмысле? Это не вершина айсберга конечно, но для Европы это высокий уровень. Тут же не Америка с 200куе+/год. 70-100к/год зп тут уже почти максимум, чтобы прыгнуть выше надо каким-то директором быть. slonomag Повідомлень: 501 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:00 Re: Еміграція, заробітчанство

Да, спасибо, иначе фонд бы перестал быть ETF и стал бы активным (mutual) фондом, как я понимаю



flyman, спасибо за разяснение, все предельно ясно



flyman написав: тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання



Я правильно понимаю, что в вашем примере будет

ETF = 101.(6)



Тогда как новый SP500 (или SP3) на табло будет показывать

a * 105/3 + b * 105/3 + d * 105/3 = 105



Верно? b3320413 Повідомлень: 227 З нами з: 13.08.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:33

Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"?

Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)?

Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння? Bigor нервово кусає лікті.Можна поцікавитися, це підробіток в Макдональдсі прибиральником, чи джуніор ІТшник в місцевих "Рога та ратиці"?Чи це вершина айсбергу щоб показати іспанській міграційній службі, що не зовсім бомж, хоч шерсті жменя, а решта десь в крипті(ФОП-офшорі)?Чи вам ще муніципалітет доплачує бачачи таке зубожіння?

Эм, всмысле? Это не вершина айсберга конечно, но для Европы это высокий уровень. Тут же не Америка с 200куе+/год. 70-100к/год зп тут уже почти максимум, чтобы прыгнуть выше надо каким-то директором быть. Эм, всмысле? Это не вершина айсберга конечно, но для Европы это высокий уровень. Тут же не Америка с 200куе+/год. 70-100к/год зп тут уже почти максимум, чтобы прыгнуть выше надо каким-то директором быть.

Я так розумію 15 тис це сплачені податки, а не доходи як подумав п.flyman Ой+

Повідомлень: 6639 З нами з: 19.04.12 Подякував: 101 раз. Подякували: 1020 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:35

Повідомлень: 6639 З нами з: 19.04.12 Подякував: 101 раз. Подякували: 1020 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:35

https://m.censor.net/ua/news/3486394/sh ... erezi_tysy

