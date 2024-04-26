Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:56
Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:24
a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,D
da, db - певна зміна, дельта
Тип: к-сть * ціна -> к-сть * нова ціна
A: a * 100 -> a * 105
B: b * 100 -> b * 105
C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105)
------------
ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)
перебалансування:
A (a -da) * 105
B (b -db) * 105
D d * 105
-----------
Маючи тепер
101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3
Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння.
Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:10
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Да, спасибо, иначе фонд бы перестал быть ETF и стал бы активным (mutual) фондом, как я понимаю
flyman, спасибо за разяснение, все предельно ясно
Я правильно понимаю, что в вашем примере будет
ETF = 101.(6)
Тогда как новый SP500 (или SP3) на табло будет показывать
a * 105/3 + b * 105/3 + d * 105/3 = 105
Верно?
Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:35
Чутка потеплело и тут же стартовали массовые заплывы через Тису.
Пы. Сы. Думаю, ещё немного так пойдёт и мы будем брать весь пьедестал на чемпионатах мира по триатлону. 😎
Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:46
На этом и играть. Если видите, что акцию включат в индекс при следующем пересмотре, то покупать, пока фонды не начали перебалансировку. Если видите, что кто-то из индекса падает - продавать.
Для меня тоже было непонятно: почему не покупают привлекательные акции на просадке рынке или почему не продают перекупленное гуано до выхода отчёта. А потом дошло. Так в прошлом году сделал х3. Правда, игрался небольшой суммой, до 1000 евро. И с плечом.
ETF все равно, они свой процент в любом случае поимеют. Ну и для пересичного если даже акции 10 компаний из 500 подешевели, то прибыль с остальных 490 это перекроет и циферки на аккаунте растут.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:07
При чем тут рулетка, ещё и москальская? Просто анализ. В худшем случае обычно закрывался "в 0". Были, конечно, и ошибки. Главное, чтобы ошибок было меньше, чем правильных ставок.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:27
Gastarbaiter не мені Вас вчити. Поки не настав новий 2008, то можете грати...
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:37
В 2008 році я як раз купив квартиру. За 45 куо. А через кілька місяців її ціна була вже 25.
Тоді залишається лише золото, закопане під грушею у дворі, як інвестиція.
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