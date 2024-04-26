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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2093209420952096>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 07:56

flyman моя основна думка: якщо нема доступу до інсайдів, то трейдинг ні до чого доброго не доведе: час потратиш, а заробиш ще менше, ніж просто тримати ETF
  b3320413 написав:Как происходит ребалансировка?

Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:24

  b3320413 написав:
  flyman написав:напр. не тримати більше 10% в акціях однії галузі (напр. ІТ, чи ГОКи і т.д.),
тримати в акціях, що дають дивіденти не менше 10% і не більше 20% і т.д. і т.п.,
тобто регулятор дає певні рамки, щоб обмежити ризики і зловживання

Вы так и не поняли, что я имею ввиду. Давайте сведем все правила фонда к держанию первых 3 (A, B, C) компании США по капитализации. Купили. Все хорошо. Но тут вдруг 4 (D) компания резко выросла и стала 1, а C резко подешевела. Теоретический индекс просто поменял названия компаний и даже показал рост. Но вот такую же процедуру фонд не может повторить, т.к. продавши подешевевшие акции C и купивши на них акции D, долларовый эквивалент будет меньше, чем до падения котировок C.

a,b,c,d - кількість акцій A,B,C,D
da, db - певна зміна, дельта

Тип: к-сть * ціна -> к-сть * нова ціна
A: a * 100 -> a * 105
B: b * 100 -> b * 105
C: c * 100 -> c * 95 тим часом (D 95 -> 105)
------------
ETF: a * 100 /3 + b * 100/3 + c * 100/3 = 100 -> a * 105/3 + b * 105/3 + c * 95/3 = 101.(6)

перебалансування:
A (a -da) * 105
B (b -db) * 105
D d * 105
-----------
Маючи тепер
101.6 = (a -da) * 105/3 + (b -db) * 105/3 + d * 105/3
Звідки знаходим потрібні значення da, db, d для задоволення рівняння.
Наскільки виріс ринок із врахуванням С та D (102.5% при умові рівних часток A,B,C,D в економіці, тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:10

  Дюрі-бачі написав:А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Завжди постфактум. А конкретний алгоритм в кожного ETF свій.

Да, спасибо, иначе фонд бы перестал быть ETF и стал бы активным (mutual) фондом, как я понимаю

flyman, спасибо за разяснение, все предельно ясно

  flyman написав:тобто хтось міг би теоретично обіграти ETF якщо до перебалансування індексу замість С тримав D, а хтось недобрати тримаючи, напр. лише А та С в портфелі) і наскільки ETF відрізняється від "ринку загалом" залишим задачу для тих, хто має на це час та бажання


Я правильно понимаю, что в вашем примере будет
ETF = 101.(6)

Тогда как новый SP500 (или SP3) на табло будет показывать
a * 105/3 + b * 105/3 + d * 105/3 = 105

Верно?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:35

Чутка потеплело и тут же стартовали массовые заплывы через Тису.
https://m.censor.net/ua/news/3486394/sh ... erezi_tysy
Пы. Сы. Думаю, ещё немного так пойдёт и мы будем брать весь пьедестал на чемпионатах мира по триатлону. 😎
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:46

  b3320413 написав:Да, это именно и есть ключевым моментом подгонки реального SP500 к абстрактному SP500. Но когда и как перебалансировку делать? До (прогноз) или после изменений на рынке?

Есть акции компаний A-100, B-100, C-100 и индекс SP3. Портфель стоит 300. Потом третья обвалилась до 50, C-50, а новая четвертая как раз выросла с D-70 до D-100. Новый SP3 состоит из A-100, B-100, D-100. Цена индекса как и была 300. Но всем ясно, что если продать C-50, то купить D-100 не хватит денег. Это если постфактум балансировать. А если продать C-100 и купить D-70, то можна еще и выручить 30 и сохранить портфель за 300. Но понятно, что наперед предугадать не получится.

На этом и играть. Если видите, что акцию включат в индекс при следующем пересмотре, то покупать, пока фонды не начали перебалансировку. Если видите, что кто-то из индекса падает - продавать.
Для меня тоже было непонятно: почему не покупают привлекательные акции на просадке рынке или почему не продают перекупленное гуано до выхода отчёта. А потом дошло. Так в прошлом году сделал х3. Правда, игрался небольшой суммой, до 1000 евро. И с плечом.
ETF все равно, они свой процент в любом случае поимеют. Ну и для пересичного если даже акции 10 компаний из 500 подешевели, то прибыль с остальных 490 это перекроет и циферки на аккаунте растут.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Правда, игрался небольшой суммой, до 1000 евро. И с плечом.

Люблять же люди грати в москальску рулетку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:07

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:Правда, игрался небольшой суммой, до 1000 евро. И с плечом.

Люблять же люди грати в москальску рулетку...

При чем тут рулетка, ещё и москальская? Просто анализ. В худшем случае обычно закрывался "в 0". Были, конечно, и ошибки. Главное, чтобы ошибок было меньше, чем правильных ставок.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:27

Gastarbaiter не мені Вас вчити. Поки не настав новий 2008, то можете грати...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B0
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:37

  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter не мені Вас вчити. Поки не настав новий 2008, то можете грати...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B0

В 2008 році я як раз купив квартиру. За 45 куо. А через кілька місяців її ціна була вже 25.
Тоді залишається лише золото, закопане під грушею у дворі, як інвестиція.
Gastarbaiter
 
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