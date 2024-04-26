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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2093209420952096
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:34

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.

В мене вийшло більше ніж 15к в 2023, але бачу польські міністри тугі як ракушки, треба вибирати країну номер 2 про запас.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:36

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter не мені Вас вчити. Поки не настав новий 2008, то можете грати...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B0

В 2008 році я як раз купив квартиру. За 45 куо. А через кілька місяців її ціна була вже 25.
Тоді залишається лише золото, закопане під грушею у дворі, як інвестиція.

В абсолютних величинах зараз різниця не така велика, але в 2008 великі гроші.
Золото хороший варіант, якщо вже не будете нікуди мігрувати.
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