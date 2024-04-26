RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2093209420952096
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:34

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.

В мене вийшло більше ніж 15к в 2023, але бачу польські міністри тугі як ракушки, треба вибирати країну номер 2 про запас.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:36

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter не мені Вас вчити. Поки не настав новий 2008, то можете грати...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B0

В 2008 році я як раз купив квартиру. За 45 куо. А через кілька місяців її ціна була вже 25.
Тоді залишається лише золото, закопане під грушею у дворі, як інвестиція.

В абсолютних величинах зараз різниця не така велика, але в 2008 великі гроші.
Золото хороший варіант, якщо вже не будете нікуди мігрувати.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:50

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)

Чи зберігатиметься така тенденція? І чи вплине на рішення про повернення українців, які виїхали за кордон?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6137
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:10

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.

В мене вийшло більше ніж 15к в 2023, але бачу польські міністри тугі як ракушки, треба вибирати країну номер 2 про запас.

Это ведь как наемный сотрудник, там и плюшек больше наверное. Как фоп было бы меньше?
slonomag
 
Повідомлень: 503
З нами з: 23.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:31

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter не мені Вас вчити. Поки не настав новий 2008, то можете грати...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B0

В 2008 році я як раз купив квартиру. За 45 куо. А через кілька місяців її ціна була вже 25.
Тоді залишається лише золото, закопане під грушею у дворі, як інвестиція.

В абсолютних величинах зараз різниця не така велика, але в 2008 великі гроші.
Золото хороший варіант, якщо вже не будете нікуди мігрувати.

В мене родичі у 2008 купили в Харкові 2-ку за 80 тис. в кредит. Переїхали туди з кар'єрних міркувань, не так давно розрахувались вже маючи пенсії. Під час війни з рік були на батьківщині Вінниччині, тоді знову в Харків, а там сприятлива кон'юнктура - зарібки і посади ще вверх ніж до війни, бо нарід потікав. Аж поки прильот таки в їх будинок, то виїхали знову на Вінниччину в село.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6640
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:40

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  slonomag написав:Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.

В мене вийшло більше ніж 15к в 2023, але бачу польські міністри тугі як ракушки, треба вибирати країну номер 2 про запас.

Это ведь как наемный сотрудник, там и плюшек больше наверное. Как фоп было бы меньше?

Для найманого плюшки - карта в спорт клуби, приватна страховка. Ну може якісь ще держ. гарантії по безробіттю, легше взяти іпотеку ітд, але то дрібниці.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:44

Re: Еміграція, заробітчанство

Все, можно расслабиться:

Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що захист для українських біженців у Польщі буде продовжено. Він поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів також будуть підлягати тимчасовому захисту. Джерело: https://censor.net/ua/n3486459
slonomag
 
Повідомлень: 503
З нами з: 23.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:06

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.


15K -это налоги?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16591
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8341 раз.
Подякували: 5213 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:10

  Дюрі-бачі написав:Gastarbaiter не мені Вас вчити. Поки не настав новий 2008, то можете грати...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BA%D0%B0


1929
:mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16591
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8341 раз.
Подякували: 5213 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:46

  rjkz написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:А от вже поляки починають суттєво лякати емігрантів депортацією. Схоже попереду важкі часи чекають на "ухилянтів" https://www.ft.com/content/dd1d3074-61a ... 530158623e

Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.


15K -это налоги?

Да
slonomag
 
Повідомлень: 503
З нами з: 23.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2093209420952096
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1234)
26.04.2024 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.