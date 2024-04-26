Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:34
slonomag написав:
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
В мене вийшло більше ніж 15к в 2023, але бачу польські міністри тугі як ракушки, треба вибирати країну номер 2 про запас.
BIGor
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:36
Gastarbaiter написав:
В 2008 році я як раз купив квартиру. За 45 куо. А через кілька місяців її ціна була вже 25.
Тоді залишається лише золото, закопане під грушею у дворі, як інвестиція.
В абсолютних величинах зараз різниця не така велика, але в 2008 великі гроші.
Золото хороший варіант, якщо вже не будете нікуди мігрувати.
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:50
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇 Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
Чи зберігатиметься така тенденція? І чи вплине на рішення про повернення українців, які виїхали за кордон?
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:10
BIGor написав: slonomag написав:
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
В мене вийшло більше ніж 15к в 2023, але бачу польські міністри тугі як ракушки, треба вибирати країну номер 2 про запас.
Это ведь как наемный сотрудник, там и плюшек больше наверное. Как фоп было бы меньше?
slonomag
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:31
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
В 2008 році я як раз купив квартиру. За 45 куо. А через кілька місяців її ціна була вже 25.
Тоді залишається лише золото, закопане під грушею у дворі, як інвестиція.
В абсолютних величинах зараз різниця не така велика, але в 2008 великі гроші.
Золото хороший варіант, якщо вже не будете нікуди мігрувати.
В мене родичі у 2008 купили в Харкові 2-ку за 80 тис. в кредит. Переїхали туди з кар'єрних міркувань, не так давно розрахувались вже маючи пенсії. Під час війни з рік були на батьківщині Вінниччині, тоді знову в Харків, а там сприятлива кон'юнктура - зарібки і посади ще вверх ніж до війни, бо нарід потікав. Аж поки прильот таки в їх будинок, то виїхали знову на Вінниччину в село.
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 13:40
slonomag написав: BIGor написав: slonomag написав:
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
В мене вийшло більше ніж 15к в 2023, але бачу польські міністри тугі як ракушки, треба вибирати країну номер 2 про запас.
Это ведь как наемный сотрудник, там и плюшек больше наверное. Как фоп было бы меньше?
Для найманого плюшки - карта в спорт клуби, приватна страховка. Ну може якісь ще держ. гарантії по безробіттю, легше взяти іпотеку ітд, але то дрібниці.
BIGor
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:44
Все, можно расслабиться:
Глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що захист для українських біженців у Польщі буде продовжено. Він поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів також будуть підлягати тимчасовому захисту. Джерело:
https://censor.net/ua/n3486459
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:06
slonomag написав:
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
15K -это налоги?
rjkz
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:10
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:46
rjkz написав: slonomag написав:
Закрыл вчера 23й налоговый год. 15к вышло. Поболее чем у среднего испанца, у которого вся зп около 20к. Надеюсь это будет достаточный аргумент против депортации.
15K -это налоги?
Да
slonomag
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