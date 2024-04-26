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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:35
Ой+ написав:
В мене родичі у 2008 купили в Харкові 2-ку за 80 тис. в кредит. Переїхали туди з кар'єрних міркувань, не так давно розрахувались вже маючи пенсії. Під час війни з рік були на батьківщині Вінниччині, тоді знову в Харків, а там сприятлива кон'юнктура - зарібки і посади ще вверх ніж до війни, бо нарід потікав. Аж поки прильот таки в їх будинок, то виїхали знову на Вінниччину в село.
Це трагедія. Якщо переживуть і не опустять руки - справжні герої.
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