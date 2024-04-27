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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2095209620972098>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:35

  Ой+ написав:В мене родичі у 2008 купили в Харкові 2-ку за 80 тис. в кредит. Переїхали туди з кар'єрних міркувань, не так давно розрахувались вже маючи пенсії. Під час війни з рік були на батьківщині Вінниччині, тоді знову в Харків, а там сприятлива кон'юнктура - зарібки і посади ще вверх ніж до війни, бо нарід потікав. Аж поки прильот таки в їх будинок, то виїхали знову на Вінниччину в село.

Це трагедія. Якщо переживуть і не опустять руки - справжні герої.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:48

Re: Еміграція, заробітчанство

в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 00:33

  Бетон написав:в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев


Я что-то пропустил?
Есть запрет уезжать из Харькова?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 08:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев

Ти був хоч раз в Харкові за останні півроку?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 09:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 09:58

  Дюрі-бачі написав:
  cherchiltank написав:Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло

Це не складно
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:Це не складно

Та ну, Зеленський майже не підписує заяви про вихід з громадянства. Та й Порошенко в кінці свого терміну не дуже підписував, на відміну від початку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  cherchiltank написав:Це не складно

Та ну, Зеленський майже не підписує заяви про вихід з громадянства. Та й Порошенко в кінці свого терміну не дуже підписував, на відміну від початку.

Навіщо ти брешеш, кацап?)
Зеленський видає укази а не підписує заяви
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:37

  Дюрі-бачі написав:
  cherchiltank написав:Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло

зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:40

Re: Еміграція, заробітчанство

33 роки незалежності, всі хто не хотів бути громадянами могли владнати це питання, смішно спостерігати за інфантилами які зараз згадали що бути громадянином це не тільки мати права але і нести обовʼязки)
Не подобається - валіза, вокзал, рязань)
Сподіваюся після закінчення війни таких манкуртів випруть з країни, багатьох на той світ)
cherchiltank
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