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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:35
Ой+ написав:
В мене родичі у 2008 купили в Харкові 2-ку за 80 тис. в кредит. Переїхали туди з кар'єрних міркувань, не так давно розрахувались вже маючи пенсії. Під час війни з рік були на батьківщині Вінниччині, тоді знову в Харків, а там сприятлива кон'юнктура - зарібки і посади ще вверх ніж до війни, бо нарід потікав. Аж поки прильот таки в їх будинок, то виїхали знову на Вінниччину в село.
Це трагедія. Якщо переживуть і не опустять руки - справжні герої.
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:48
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
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Бетон
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Додано: Суб 27 кві, 2024 00:33
Бетон написав:
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Я что-то пропустил?
Есть запрет уезжать из Харькова?
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Додано: Суб 27 кві, 2024 08:08
Бетон написав:
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Ти був хоч раз в Харкові за останні півроку?
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Додано: Суб 27 кві, 2024 09:55
cherchiltank написав:
Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло
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Додано: Суб 27 кві, 2024 09:58
Дюрі-бачі написав: cherchiltank написав:
Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло
Це не складно
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cherchiltank
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Додано: Суб 27 кві, 2024 10:04
cherchiltank написав:
Це не складно
Та ну, Зеленський майже не підписує заяви про вихід з громадянства. Та й Порошенко в кінці свого терміну не дуже підписував, на відміну від початку.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 10:30
Дюрі-бачі написав: cherchiltank написав:
Це не складно
Та ну, Зеленський майже не підписує заяви про вихід з громадянства. Та й Порошенко в кінці свого терміну не дуже підписував, на відміну від початку.
Навіщо ти брешеш, кацап?)
Зеленський видає укази а не підписує заяви
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cherchiltank
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Додано: Суб 27 кві, 2024 10:37
Дюрі-бачі написав: cherchiltank написав:
Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло
зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 10:40
33 роки незалежності, всі хто не хотів бути громадянами могли владнати це питання, смішно спостерігати за інфантилами які зараз згадали що бути громадянином це не тільки мати права але і нести обовʼязки)
Не подобається - валіза, вокзал, рязань)
Сподіваюся після закінчення війни таких манкуртів випруть з країни, багатьох на той світ)
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cherchiltank
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