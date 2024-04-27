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#<1 ... 2095209620972098 Додано: Суб 27 кві, 2024 10:41 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: cherchiltank написав: Вийди з громадянства і Вийди з громадянства і якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло

зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко. зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Кацапи всім видавали паспорту) впєрьод і з пєснєй, сцикуни срані Кацапи всім видавали паспорту) впєрьод і з пєснєй, сцикуни срані cherchiltank

Повідомлень: 1417 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко. зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румунських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Друг - громадянин Чехії вже більше 5 років, ще влітку 2022 подав на вихід з українського громадянства - тільки гроші і час витратив, досі нічого не вирішилось. Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румунських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Друг - громадянин Чехії вже більше 5 років, ще влітку 2022 подав на вихід з українського громадянства - тільки гроші і час витратив, досі нічого не вирішилось. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2962 З нами з: 29.07.22 Подякував: 530 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:16 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко. зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румуських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румуських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони.

але ще потрібне й українській. й повірте, ви перебільшуєте кількість російських паспортів. вони переважно в тих, хто вже виїхав до Раші.



а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? може тому, що надто краще жити тут маючи європейський паспорт?



тому треба було питання громадянства вирішувати до війни, а не зараз, коли до прав додалися й обов'язки... але ще потрібне й українській. й повірте, ви перебільшуєте кількість російських паспортів. вони переважно в тих, хто вже виїхав до Раші.а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? може тому, що надто краще жити тут маючи європейський паспорт?тому треба було питання громадянства вирішувати до війни, а не зараз, коли до прав додалися й обов'язки... Shaman

Повідомлень: 5965 З нами з: 29.09.19 Подякував: 575 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви перебільшуєте кількість російських паспортів. ви перебільшуєте кількість російських паспортів. скільки населення залишилось на окупованих територіях?

Shaman написав: а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. скільки населення залишилось на окупованих територіях?Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2962 З нами з: 29.07.22 Подякував: 530 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви перебільшуєте кількість російських паспортів. ви перебільшуєте кількість російських паспортів. скільки населення залишилось на окупованих територіях?

Shaman написав: а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. скільки населення залишилось на окупованих територіях?Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.

на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.



я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків Shaman

Повідомлень: 5965 З нами з: 29.09.19 Подякував: 575 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: чому вони зараз тут. чому вони зараз тут.

Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою... Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2962 З нами з: 29.07.22 Подякував: 530 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2095209620972098 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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