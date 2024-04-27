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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2095209620972098
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 10:41

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  cherchiltank написав:Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло

зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Кацапи всім видавали паспорту) впєрьод і з пєснєй, сцикуни срані
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румунських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Друг - громадянин Чехії вже більше 5 років, ще влітку 2022 подав на вихід з українського громадянства - тільки гроші і час витратив, досі нічого не вирішилось.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румуських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони.

але ще потрібне й українській. й повірте, ви перебільшуєте кількість російських паспортів. вони переважно в тих, хто вже виїхав до Раші.

а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? може тому, що надто краще жити тут маючи європейський паспорт?

тому треба було питання громадянства вирішувати до війни, а не зараз, коли до прав додалися й обов'язки...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:ви перебільшуєте кількість російських паспортів.
скільки населення залишилось на окупованих територіях?
  Shaman написав:а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ви перебільшуєте кількість російських паспортів.
скільки населення залишилось на окупованих територіях?
  Shaman написав:а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.

на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.

я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:чому вони зараз тут.

Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою...
Дюрі-бачі
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