Кацапи всім видавали паспорту) впєрьод і з пєснєй, сцикуни срані
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Додано: Суб 27 кві, 2024 10:41
Кацапи всім видавали паспорту) впєрьод і з пєснєй, сцикуни срані
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румунських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Друг - громадянин Чехії вже більше 5 років, ще влітку 2022 подав на вихід з українського громадянства - тільки гроші і час витратив, досі нічого не вирішилось.
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:16
але ще потрібне й українській. й повірте, ви перебільшуєте кількість російських паспортів. вони переважно в тих, хто вже виїхав до Раші.
а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? може тому, що надто краще жити тут маючи європейський паспорт?
тому треба було питання громадянства вирішувати до війни, а не зараз, коли до прав додалися й обов'язки...
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23
на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.
я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою...
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