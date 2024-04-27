Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2095209620972098 Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви перебільшуєте кількість російських паспортів. ви перебільшуєте кількість російських паспортів. скільки населення залишилось на окупованих територіях?

Shaman написав: а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. скільки населення залишилось на окупованих територіях?Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.07.22 Подякував: 530 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви перебільшуєте кількість російських паспортів. ви перебільшуєте кількість російських паспортів. скільки населення залишилось на окупованих територіях?

Shaman написав: а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. скільки населення залишилось на окупованих територіях?Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.

на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.



я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків Shaman

Повідомлень: 5980 З нами з: 29.09.19 Подякував: 578 раз. Подякували: 1398 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: чому вони зараз тут. чому вони зараз тут.

Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою... Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.07.22 Подякував: 530 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 14:55 rjkz написав: Бетон написав: в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.

и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.

зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев



Я что-то пропустил?

Есть запрет уезжать из Харькова? Я что-то пропустил?Есть запрет уезжать из Харькова?

Где написано про запрет?

Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.

Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут Где написано про запрет?Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут Бетон

Повідомлень: 2543 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 15:55 Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав: в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.

и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.

зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев

Я что-то пропустил?

Есть запрет уезжать из Харькова? Я что-то пропустил?Есть запрет уезжать из Харькова?

Где написано про запрет?

Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.

Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут Где написано про запрет?Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут

у Харкові живуть не лише чоловіки. але так, дуже багато, більше половини - не їдуть, хоча можуть, за кордон. у Харкові живуть не лише чоловіки. але так, дуже багато, більше половини - не їдуть, хоча можуть, за кордон. Shaman

Повідомлень: 5980 З нами з: 29.09.19 Подякував: 578 раз. Подякували: 1398 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2095209620972098 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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