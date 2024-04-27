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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19
Shaman написав:
ви перебільшуєте кількість російських паспортів.
скільки населення залишилось на окупованих територіях?
Shaman написав:
а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?
Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви перебільшуєте кількість російських паспортів.
скільки населення залишилось на окупованих територіях?
Shaman написав:
а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?
Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.
на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.
я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27
Shaman написав:
чому вони зараз тут.
Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 27 кві, 2024 14:55
rjkz написав: Бетон написав:
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Я что-то пропустил?
Есть запрет уезжать из Харькова?
Где написано про запрет?
Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.
Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут
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Додано: Суб 27 кві, 2024 15:55
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Я что-то пропустил?
Есть запрет уезжать из Харькова?
Где написано про запрет?
Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.
Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут
у Харкові живуть не лише чоловіки. але так, дуже багато, більше половини - не їдуть, хоча можуть, за кордон.
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Shaman
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