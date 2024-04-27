Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2095209620972098 Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви перебільшуєте кількість російських паспортів. ви перебільшуєте кількість російських паспортів. скільки населення залишилось на окупованих територіях?

Shaman написав: а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. скільки населення залишилось на окупованих територіях?Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.07.22 Подякував: 530 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви перебільшуєте кількість російських паспортів. ви перебільшуєте кількість російських паспортів. скільки населення залишилось на окупованих територіях?

Shaman написав: а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. скільки населення залишилось на окупованих територіях?Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.

на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.



я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків Shaman

Повідомлень: 5980 З нами з: 29.09.19 Подякував: 578 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: чому вони зараз тут. чому вони зараз тут.

Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою... Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.07.22 Подякував: 530 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 14:55 rjkz написав: Бетон написав: в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.

и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.

зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев



Я что-то пропустил?

Есть запрет уезжать из Харькова? Я что-то пропустил?Есть запрет уезжать из Харькова?

Где написано про запрет?

Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.

Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут Где написано про запрет?Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут Бетон

Повідомлень: 2543 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 15:55 Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав: в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.

и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.

зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев

Я что-то пропустил?

Есть запрет уезжать из Харькова? Я что-то пропустил?Есть запрет уезжать из Харькова?

Где написано про запрет?

Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.

Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут Где написано про запрет?Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут

у Харкові живуть не лише чоловіки. але так, дуже багато, більше половини - не їдуть, хоча можуть, за кордон. у Харкові живуть не лише чоловіки. але так, дуже багато, більше половини - не їдуть, хоча можуть, за кордон. Shaman

Повідомлень: 5980 З нами з: 29.09.19 Подякував: 578 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 16:57 cherchiltank написав: Дюрі-бачі написав: cherchiltank написав: Вийди з громадянства і Вийди з громадянства і якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло

Це не складно Це не складно



Так, це не складно.

Це - не реально. Так, це не складно.Це - не реально. rjkz

Повідомлень: 16594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5213 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 17:01 Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав: в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.

и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.

зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев



Я что-то пропустил?

Есть запрет уезжать из Харькова? Я что-то пропустил?Есть запрет уезжать из Харькова?

Где написано про запрет?

Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.

Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут Где написано про запрет?Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут



Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".

Кто-то сказал.

Кто сказал?

Почему "нужно"?

Нельзя переехать в Киев или Ужгород? Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".Кто-то сказал.Кто сказал?Почему "нужно"?Нельзя переехать в Киев или Ужгород? rjkz

Повідомлень: 16594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5213 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 17:04 rjkz написав: Так, це не складно.

Це - не реально. Так, це не складно.Це - не реально.

Приятель потрапив у засідку - був на вахтах десь там у Заполяр'ї і отримав зі зрозумілих причин російське громадянство - потім повернувся в рідну Україну - отримав ВНП і почав процес виходу з російського - виходив-виходив багато років з російського громадянства - так і не зміг вийти ...

Роки минули...

Термін дії ВНП в Україні теж закінчився.

Зараз в Азербайджані: і в рашу не можна, і в Україну не виходить...



Ну а так rjkz як завжди - вірно говОрить... Приятель потрапив у засідку - був на вахтах десь там у Заполяр'ї і отримав зі зрозумілих причин російське громадянство - потім повернувся в рідну Україну - отримав ВНП і почав процес виходу з російського - виходив-виходив багато років з російського громадянства - так і не зміг вийти ...Роки минули...Термін дії ВНП в Україні теж закінчився.Зараз в Азербайджані: і в рашу не можна, і в Україну не виходить...Ну а такяк завжди - вірно говОрить... akurt

Повідомлень: 9629 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3576 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 17:20 rjkz написав: Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".

Кто-то сказал.

Кто сказал?

Почему "нужно"?

Нельзя переехать в Киев или Ужгород? Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".Кто-то сказал.Кто сказал?Почему "нужно"?Нельзя переехать в Киев или Ужгород?



Там декілька аспектів.

Аспект 1: сидять та чекають, коли їм на голову одягнуть прапор, який звуть "бесик" (білий-синий-червоний) та принесуть на тарілочці пенсію з Якутська. Повірте, таких більше, ніж можна подумати. Серед моїх приятелів/знайомих БАГАТО таких. Зранку виглядають у вікно та дуже жалкують, що ще немає танка рф. Вдень займаються тим, що розносять по містам інфу про те, як добре прокидатися зранку, обнімаючи чукчу, якута або мешканця Хабаровська. Авторитетно розказують як добре жити на окупованій території: масло вершкове, мед великою ложкою та інші смаколики. То куди ж такі поїдуть? Просто чекають. Ви ж бачите, скільки зрадників та колаборантів з"являються щодня: продають і мати рідну.





Аспект 2. Реально бідні люди, які ніби-то живуть і іншого життя не мають. Куди вони поїдуть, якщо немає грошей... Якось пристосувалися жити в умовах війни, відчувають як літаки ракети та бомби летять над головою та вже і не лякаються. Ім нікукдли їхати, бо гірше вже не буде.

Особливо якщо в родині є М1860. Такі нікуди не поїдуть... Терплять...



Аспект 3. Реально НОРМАЛЬНІ люди з нормальнім бізнесом або роботою, вони реально вірять в перемогу і чекають її. Розуміють, що перемога - то складно.

Вони теж нікуди не їдуть.

Серед них є справжні герої - наприклад, серед моїх приятелів є багато РЕАЛЬНИХ волонтерів: і сітки захисні плетуть (організували бригади), і квадрокоптери закуповують, і навіть один є унікум: щонеділі майже їздить майже на передову - мікроавтобус - возить гуманітарну допомогу (останніми місяцями - в Херсонську область, до цього - в Донецьку) та звідти вивозить інвалідів або дітей. Вже два рази розбивав майже вщент мікроавтобус свій. Відновлював і знову їхав. Десь місяць тому попав в аварію - на трасі в лобову з легковиком - в мікроавтобусі було 9 осіб, 2 почали в реанімацію, ще є зламали навіть носа, але живі... Попадав під обстріли.

Такі теж не поїдуть... Там декілька аспектів.сидять та чекають, коли їм на голову одягнуть прапор, який звуть "" (білий-синий-червоний) та принесуть на тарілочці пенсію з Якутська. Повірте, таких більше, ніж можна подумати. Серед моїх приятелів/знайомих БАГАТО таких. Зранку виглядають у вікно та дуже жалкують, що ще немає танка рф. Вдень займаються тим, що розносять по містам інфу про те, як добре прокидатися зранку, обнімаючи чукчу, якута або мешканця Хабаровська. Авторитетно розказують як добре жити на окупованій території: масло вершкове, мед великою ложкою та інші смаколики. То куди ж такі поїдуть? Просто чекають. Ви ж бачите, скільки зрадників та колаборантів з"являються щодня: продають і мати рідну.Реально бідні люди, які ніби-то живуть і іншого життя не мають. Куди вони поїдуть, якщо немає грошей... Якось пристосувалися жити в умовах війни, відчувають як літаки ракети та бомби летять над головою та вже і не лякаються. Ім нікукдли їхати, бо гірше вже не буде.Особливо якщо в родині є М1860. Такі нікуди не поїдуть... Терплять...Реально НОРМАЛЬНІ люди з нормальнім бізнесом або роботою,Розуміють, що перемога - то складно.Вони теж нікуди не їдуть.Серед них є справжні герої - наприклад, серед моїх приятелів є багато РЕАЛЬНИХ волонтерів: і сітки захисні плетуть (організували бригади), і квадрокоптери закуповують, і навіть один є унікум: щонеділі майже їздить майже на передову - мікроавтобус - возить гуманітарну допомогу (останніми місяцями - в Херсонську область, до цього - в Донецьку) та звідти вивозить інвалідів або дітей. Вже два рази розбивав майже вщент мікроавтобус свій. Відновлював і знову їхав. Десь місяць тому попав в аварію - на трасі в лобову з легковиком - в мікроавтобусі було 9 осіб, 2 почали в реанімацію, ще є зламали навіть носа, але живі... Попадав під обстріли.Такі теж не поїдуть... akurt

Повідомлень: 9629 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3576 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2095209620972098 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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