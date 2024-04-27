скільки населення залишилось на окупованих територіях?
Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23
на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.
я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою...
Додано: Суб 27 кві, 2024 14:55
Где написано про запрет?
Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.
Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут
Додано: Суб 27 кві, 2024 15:55
у Харкові живуть не лише чоловіки. але так, дуже багато, більше половини - не їдуть, хоча можуть, за кордон.
Додано: Суб 27 кві, 2024 16:57
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:01
Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".
Кто-то сказал.
Кто сказал?
Почему "нужно"?
Нельзя переехать в Киев или Ужгород?
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:04
Приятель потрапив у засідку - був на вахтах десь там у Заполяр'ї і отримав зі зрозумілих причин російське громадянство - потім повернувся в рідну Україну - отримав ВНП і почав процес виходу з російського - виходив-виходив багато років з російського громадянства - так і не зміг вийти ...
Роки минули...
Термін дії ВНП в Україні теж закінчився.
Зараз в Азербайджані: і в рашу не можна, і в Україну не виходить...
Ну а так rjkz як завжди - вірно говОрить...
Додано: Суб 27 кві, 2024 17:20
Там декілька аспектів.
Аспект 1: сидять та чекають, коли їм на голову одягнуть прапор, який звуть "бесик" (білий-синий-червоний) та принесуть на тарілочці пенсію з Якутська. Повірте, таких більше, ніж можна подумати. Серед моїх приятелів/знайомих БАГАТО таких. Зранку виглядають у вікно та дуже жалкують, що ще немає танка рф. Вдень займаються тим, що розносять по містам інфу про те, як добре прокидатися зранку, обнімаючи чукчу, якута або мешканця Хабаровська. Авторитетно розказують як добре жити на окупованій території: масло вершкове, мед великою ложкою та інші смаколики. То куди ж такі поїдуть? Просто чекають. Ви ж бачите, скільки зрадників та колаборантів з"являються щодня: продають і мати рідну.
Аспект 2. Реально бідні люди, які ніби-то живуть і іншого життя не мають. Куди вони поїдуть, якщо немає грошей... Якось пристосувалися жити в умовах війни, відчувають як літаки ракети та бомби летять над головою та вже і не лякаються. Ім нікукдли їхати, бо гірше вже не буде.
Особливо якщо в родині є М1860. Такі нікуди не поїдуть... Терплять...
Аспект 3. Реально НОРМАЛЬНІ люди з нормальнім бізнесом або роботою, вони реально вірять в перемогу і чекають її. Розуміють, що перемога - то складно.
Вони теж нікуди не їдуть.
Серед них є справжні герої - наприклад, серед моїх приятелів є багато РЕАЛЬНИХ волонтерів: і сітки захисні плетуть (організували бригади), і квадрокоптери закуповують, і навіть один є унікум: щонеділі майже їздить майже на передову - мікроавтобус - возить гуманітарну допомогу (останніми місяцями - в Херсонську область, до цього - в Донецьку) та звідти вивозить інвалідів або дітей. Вже два рази розбивав майже вщент мікроавтобус свій. Відновлював і знову їхав. Десь місяць тому попав в аварію - на трасі в лобову з легковиком - в мікроавтобусі було 9 осіб, 2 почали в реанімацію, ще є зламали навіть носа, але живі... Попадав під обстріли.
Такі теж не поїдуть...
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