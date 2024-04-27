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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 кві, 2024 11:19
Shaman написав:
ви перебільшуєте кількість російських паспортів.
скільки населення залишилось на окупованих територіях?
Shaman написав:
а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?
Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:23
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви перебільшуєте кількість російських паспортів.
скільки населення залишилось на окупованих територіях?
Shaman написав:
а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?
Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.
на окупованих територіях москальський паспорт - це папірець, який дозволяє існувати, нікому він не потрібен. ще й як квиток на війну, коли в Рашя м'со почне закінчуватися.
я мав на увазі до війни, чому вони зараз тут. зараз звісно, хочуть втекти від обов'язків
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27
Shaman написав:
чому вони зараз тут.
Життя воно різне буває. От моя родичка із сином втекла із Москви, коли там восени 2022 оголосили мобілізацію, і досі в Україні. І москальского паспорта теж не просто тепер позбутись, от мадярський оформили просто, ще й якимось способом москальську пенсію переоформили в мадярську, бо з форинтовою карткою простіше, ніж з рубльовою...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 27 кві, 2024 14:55
rjkz написав: Бетон написав:
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Я что-то пропустил?
Есть запрет уезжать из Харькова?
Где написано про запрет?
Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.
Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут
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Бетон
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Додано: Суб 27 кві, 2024 15:55
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Я что-то пропустил?
Есть запрет уезжать из Харькова?
Где написано про запрет?
Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.
Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут
у Харкові живуть не лише чоловіки. але так, дуже багато, більше половини - не їдуть, хоча можуть, за кордон.
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 16:57
cherchiltank написав: Дюрі-бачі написав: cherchiltank написав:
Вийди з громадянства і
якщо б це було так просто, то вже кілька мільйонів давно б вийшло
Це не складно
Так, це не складно.
Це - не реально.
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rjkz
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Додано: Суб 27 кві, 2024 17:01
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
в сша перед ураганом людей выселяют. во всём мире при малейшей опасности залёта бпла отселяют населённые пункты.
и только у нас при полной угрозе жизни, бомбёжках бомб, власть из бункера рассказывает, что людям нужно сидеть в харькове.
зачем и кому нужно геройство? в сша при угрозе приезжает 5 машин и SWAT и никто не корчит героев
Я что-то пропустил?
Есть запрет уезжать из Харькова?
Где написано про запрет?
Это как с выездом из страны. А вам не нравится? Так уезжайте, это не запрещено.
Или есть особо одарённые про выход из гражданства пишут
Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".
Кто-то сказал.
Кто сказал?
Почему "нужно"?
Нельзя переехать в Киев или Ужгород?
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rjkz
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Додано: Суб 27 кві, 2024 17:04
rjkz написав:
Так, це не складно.
Це - не реально.
Приятель потрапив у засідку - був на вахтах десь там у Заполяр'ї і отримав зі зрозумілих причин російське громадянство - потім повернувся в рідну Україну - отримав ВНП і почав процес виходу з російського - виходив-виходив багато років з російського громадянства - так і не зміг вийти ...
Роки минули...
Термін дії ВНП в Україні теж закінчився.
Зараз в Азербайджані: і в рашу не можна, і в Україну не виходить...
Ну а так rjkz
як завжди - вірно говОрить...
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Додано: Суб 27 кві, 2024 17:20
rjkz написав:
Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".
Кто-то сказал.
Кто сказал?
Почему "нужно"?
Нельзя переехать в Киев или Ужгород?
Там декілька аспектів.Аспект 1:
сидять та чекають, коли їм на голову одягнуть прапор, який звуть "бесик
" (білий-синий-червоний) та принесуть на тарілочці пенсію з Якутська. Повірте, таких більше, ніж можна подумати. Серед моїх приятелів/знайомих БАГАТО таких. Зранку виглядають у вікно та дуже жалкують, що ще немає танка рф. Вдень займаються тим, що розносять по містам інфу про те, як добре прокидатися зранку, обнімаючи чукчу, якута або мешканця Хабаровська. Авторитетно розказують як добре жити на окупованій території: масло вершкове, мед великою ложкою та інші смаколики. То куди ж такі поїдуть? Просто чекають. Ви ж бачите, скільки зрадників та колаборантів з"являються щодня: продають і мати рідну.Аспект 2.
Реально бідні люди, які ніби-то живуть і іншого життя не мають. Куди вони поїдуть, якщо немає грошей... Якось пристосувалися жити в умовах війни, відчувають як літаки ракети та бомби летять над головою та вже і не лякаються. Ім нікукдли їхати, бо гірше вже не буде.
Особливо якщо в родині є М1860. Такі нікуди не поїдуть... Терплять...Аспект 3.
Реально НОРМАЛЬНІ люди з нормальнім бізнесом або роботою, вони реально вірять в перемогу і чекають її.
Розуміють, що перемога - то складно.
Вони теж нікуди не їдуть.
Серед них є справжні герої - наприклад, серед моїх приятелів є багато РЕАЛЬНИХ волонтерів: і сітки захисні плетуть (організували бригади), і квадрокоптери закуповують, і навіть один є унікум: щонеділі майже їздить майже на передову - мікроавтобус - возить гуманітарну допомогу (останніми місяцями - в Херсонську область, до цього - в Донецьку) та звідти вивозить інвалідів або дітей. Вже два рази розбивав майже вщент мікроавтобус свій. Відновлював і знову їхав. Десь місяць тому попав в аварію - на трасі в лобову з легковиком - в мікроавтобусі було 9 осіб, 2 почали в реанімацію, ще є зламали навіть носа, але живі... Попадав під обстріли.
Такі теж не поїдуть...
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akurt
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Додано: Суб 27 кві, 2024 18:19
akurt написав: rjkz написав:
Вы написали, что "нужно сидеть в Харькове".
Кто-то сказал.
Кто сказал?
Почему "нужно"?
Нельзя переехать в Киев или Ужгород?
Там декілька аспектів.Аспект 1:
сидять та чекають, коли їм на голову одягнуть прапор, який звуть "бесик
" (білий-синий-червоний) та принесуть на тарілочці пенсію з Якутська. Повірте, таких більше, ніж можна подумати. Серед моїх приятелів/знайомих БАГАТО таких. Зранку виглядають у вікно та дуже жалкують, що ще немає танка рф. Вдень займаються тим, що розносять по містам інфу про те, як добре прокидатися зранку, обнімаючи чукчу, якута або мешканця Хабаровська. Авторитетно розказують як добре жити на окупованій території: масло вершкове, мед великою ложкою та інші смаколики. То куди ж такі поїдуть? Просто чекають. Ви ж бачите, скільки зрадників та колаборантів з"являються щодня: продають і мати рідну.Аспект 2.
Реально бідні люди, які ніби-то живуть і іншого життя не мають. Куди вони поїдуть, якщо немає грошей... Якось пристосувалися жити в умовах війни, відчувають як літаки ракети та бомби летять над головою та вже і не лякаються. Ім нікукдли їхати, бо гірше вже не буде.
Особливо якщо в родині є М1860. Такі нікуди не поїдуть... Терплять...Аспект 3.
Реально НОРМАЛЬНІ люди з нормальнім бізнесом або роботою, вони реально вірять в перемогу і чекають її.
Розуміють, що перемога - то складно.
Вони теж нікуди не їдуть.
Серед них є справжні герої - наприклад, серед моїх приятелів є багато РЕАЛЬНИХ волонтерів: і сітки захисні плетуть (організували бригади), і квадрокоптери закуповують, і навіть один є унікум: щонеділі майже їздить майже на передову - мікроавтобус - возить гуманітарну допомогу (останніми місяцями - в Херсонську область, до цього - в Донецьку) та звідти вивозить інвалідів або дітей. Вже два рази розбивав майже вщент мікроавтобус свій. Відновлював і знову їхав. Десь місяць тому попав в аварію - на трасі в лобову з легковиком - в мікроавтобусі було 9 осіб, 2 почали в реанімацію, ще є зламали навіть носа, але живі... Попадав під обстріли.
Такі теж не поїдуть...
В посте Вее...тона написано, что кто-то сидя в бункере чуть-ли не насильно не выпускает людей из Харькова.
Это вызвало удивление.
Вы описали ситуации, когда людей ограничивают либо обстоятельствва либо убеждения.
Во всем мире есть люди, которые могут делать то, что хотят и есть люди, которые делают то, что диктуют им обстоятельства. Есть градации между этими двумя состояниями.
Если брать по географии, то в ссср/раше/ севкорее/иране люди вынуждены жить так как им прикажет руководство страны, в США люди ограничены в основном условностями и вполне себе либеральными законами...даже порой слишком либеральными.
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