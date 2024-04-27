Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2096209720982099 Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство Познавательно для тех кто боится

rjkz

Повідомлень: 16596 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5213 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14 Re: Еміграція, заробітчанство Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Бетон

Повідомлень: 2544 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 19:19 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко. зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румунських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Друг - громадянин Чехії вже більше 5 років, ще влітку 2022 подав на вихід з українського громадянства - тільки гроші і час витратив, досі нічого не вирішилось. Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румунських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Друг - громадянин Чехії вже більше 5 років, ще влітку 2022 подав на вихід з українського громадянства - тільки гроші і час витратив, досі нічого не вирішилось.

Ну якщо твій друг- тормоз то хто йому лікар) Ну якщо твій друг- тормоз то хто йому лікар) cherchiltank

Повідомлень: 1416 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви перебільшуєте кількість російських паспортів. ви перебільшуєте кількість російських паспортів. скільки населення залишилось на окупованих територіях?

Shaman написав: а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут? а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно. скільки населення залишилось на окупованих територіях?Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.

Ну так хай повісяться - мотузка і мило коштують дешево) Ну так хай повісяться - мотузка і мило коштують дешево) cherchiltank

Повідомлень: 1416 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2096209720982099 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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