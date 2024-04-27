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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2096209720982099
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Познавательно для тех кто боится
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:19

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:зараз можливо, а раніше - навряд чи. бо окрім вийти треба ще й отримати інше громадянство, а це не так легко.

Я Вас прошу: сотні тисяч мадярських і румунських паспортів вже на руках, а москальських - мільйони. Друг - громадянин Чехії вже більше 5 років, ще влітку 2022 подав на вихід з українського громадянства - тільки гроші і час витратив, досі нічого не вирішилось.

Ну якщо твій друг- тормоз то хто йому лікар)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ви перебільшуєте кількість російських паспортів.
скільки населення залишилось на окупованих територіях?
  Shaman написав:а чому власники румунських та мадярських паспортів досі тут?

Бо не пускають через кордон, а Тису перепливати страшно.

Ну так хай повісяться - мотузка і мило коштують дешево)
cherchiltank
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