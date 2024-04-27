Познавательно для тех кто боится
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Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Познавательно для тех кто боится
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:25
Ти до психіатра звернись
Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)
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