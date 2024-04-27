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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21
Познавательно для тех кто боится
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rjkz
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
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Бетон
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:25
Бетон написав:
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Ти до психіатра звернись
Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)
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cherchiltank
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Додано: Суб 27 кві, 2024 22:09
cherchiltank написав: Бетон написав:
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Ти до психіатра звернись
Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)
А буде мільонник без води, каналізації, світла, електроенергії, то куди і хто і як і чого?
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flyman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 22:15
Бетон написав:
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?
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rjkz
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