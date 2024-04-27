Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2097209820992100> Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство Познавательно для тех кто боится

rjkz

Повідомлень: 16597 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14 Re: Еміграція, заробітчанство Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Бетон

Повідомлень: 2553 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 19:25 Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели

Ти до психіатра звернись

Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?) Ти до психіатра звернисьЯк ти евакуюєш мільйонне місто і куди?) cherchiltank

Повідомлень: 1421 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 22:09 cherchiltank написав: Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели

Ти до психіатра звернись

Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?) Ти до психіатра звернисьЯк ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)

А буде мільонник без води, каналізації, світла, електроенергії, то куди і хто і як і чого? А буде мільонник без води, каналізації, світла, електроенергії, то куди і хто і як і чого? flyman

Повідомлень: 34874 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 22:15 Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели



Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.

Вам вообще грех на что-то жаловаться.

У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.

Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.

Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.

Кто виноват? Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.Вам вообще грех на что-то жаловаться.У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.Кто виноват? rjkz

Повідомлень: 16597 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 00:11 [quote="5719082:flyman"]

Ну ти ж живеш якось без цього всього 10 років )

А якщо серйозно то все буде, сподіваюсь cherchiltank

Повідомлень: 1421 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 00:12 rjkz написав: Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели



Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.

Вам вообще грех на что-то жаловаться.

У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.

Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.

Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.

Кто виноват? Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.Вам вообще грех на что-то жаловаться.У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.Кто виноват?

Він істеричка, а винуваті звісно батьки) Він істеричка, а винуваті звісно батьки) cherchiltank

Повідомлень: 1421 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 00:25 flyman написав: cherchiltank написав: Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели

Ти до психіатра звернись

Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?) Ти до психіатра звернисьЯк ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)

А буде мільонник без води, каналізації, світла, електроенергії, то куди і хто і як і чого? А буде мільонник без води, каналізації, світла, електроенергії, то куди і хто і як і чого?

Таксист не думает. Ему лишь бы ляпнуть Таксист не думает. Ему лишь бы ляпнуть Бетон

Повідомлень: 2553 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 00:27 cherchiltank написав: rjkz написав: Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели



Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.

Вам вообще грех на что-то жаловаться.

У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.

Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.

Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.

Кто виноват? Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.Вам вообще грех на что-то жаловаться.У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.Кто виноват?

Він істеричка, а винуваті звісно батьки) Він істеричка, а винуваті звісно батьки)

В каждое моё сообщение может лезть или баба или истеричка.

Ты лезешь как затычка в сральник в каждом сообщение В каждое моё сообщение может лезть или баба или истеричка.Ты лезешь как затычка в сральник в каждом сообщение Бетон

Повідомлень: 2553 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 00:30 rjkz написав: Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели



Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.

Вам вообще грех на что-то жаловаться.

У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.

Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.

Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.

Кто виноват? Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.Вам вообще грех на что-то жаловаться.У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.Кто виноват?

Причём тут вообще я?

Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.

Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается. Причём тут вообще я?Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается. Бетон

Повідомлень: 2553 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2097209820992100> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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