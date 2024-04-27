RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Познавательно для тех кто боится
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16597
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8341 раз.
Подякували: 5214 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:25

  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели

Ти до психіатра звернись
Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 22:09

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели

Ти до психіатра звернись
Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)

А буде мільонник без води, каналізації, світла, електроенергії, то куди і хто і як і чого?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34874
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 22:15

  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели


Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16597
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8341 раз.
Подякували: 5214 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:11

[quote="5719082:flyman"]
Ну ти ж живеш якось без цього всього 10 років )
А якщо серйозно то все буде, сподіваюсь
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:12

  rjkz написав:
  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели


Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?

Він істеричка, а винуваті звісно батьки)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:25

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели

Ти до психіатра звернись
Як ти евакуюєш мільйонне місто і куди?)

А буде мільонник без води, каналізації, світла, електроенергії, то куди і хто і як і чого?

Таксист не думает. Ему лишь бы ляпнуть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:27

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели


Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?

Він істеричка, а винуваті звісно батьки)

В каждое моё сообщение может лезть или баба или истеричка.
Ты лезешь как затычка в сральник в каждом сообщение
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:30

  rjkz написав:
  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели


Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?

Причём тут вообще я?
Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.
Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2097209820992100>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11870)
28.04.2024 01:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.