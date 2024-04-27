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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:32

  cherchiltank написав:
  flyman написав:Ну ти ж живеш якось без цього всього 10 років )
А якщо серйозно то все буде, сподіваюсь

Шо ты там сподиваешься. Сиди в Броварах передачки своему меру носи на сизо
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 01:18

  Бетон написав:
  cherchiltank написав:
  flyman написав:Ну ти ж живеш якось без цього всього 10 років )
А якщо серйозно то все буде, сподіваюсь

Шо ты там сподиваешься. Сиди в Броварах передачки своему меру носи на сизо

Хуєсос, ти сиди тихо, поки живий)
Ти тут уже на десятку собі набекав, емігрант наш бетонний)
Набекаєш і на кулю в потилицю)
cherchiltank
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