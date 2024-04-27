Шо ты там сподиваешься. Сиди в Броварах передачки своему меру носи на сизо
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:32
Додано: Нед 28 кві, 2024 01:18
Хуєсос, ти сиди тихо, поки живий)
Ти тут уже на десятку собі набекав, емігрант наш бетонний)
Набекаєш і на кулю в потилицю)
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