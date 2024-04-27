Шо ты там сподиваешься. Сиди в Броварах передачки своему меру носи на сизо
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:32
Додано: Нед 28 кві, 2024 01:18
Хуєсос, ти сиди тихо, поки живий)
Ти тут уже на десятку собі набекав, емігрант наш бетонний)
Набекаєш і на кулю в потилицю)
Додано: Нед 28 кві, 2024 05:57
Есть объективная реальность, которая есть.
Никто силой не держит харьковчан в городе.
Женщины и дети могли и могут выехать в забугорье.
Мужчины могут выехать из города.
Если они не выезжают, то им мешают субъективные причины.
Акурт их перечислил.
Власть может транслировать свою точку зрения, но следовать ей или нет - каждый решает своей головой.
Говорить-же, что власть не выпускает из Харькова - дичь.
Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.
Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?
Запретный плод манит?
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