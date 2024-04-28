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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21
Познавательно для тех кто боится
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rjkz
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
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Бетон
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Додано: Суб 27 кві, 2024 22:15
Бетон написав:
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?
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rjkz
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:30
rjkz написав: Бетон написав:
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?
Причём тут вообще я?
Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.
Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.
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Бетон
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Додано: Нед 28 кві, 2024 05:57
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.
Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?
Причём тут вообще я?
Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.
Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.
Есть объективная реальность, которая есть.
Никто силой не держит харьковчан в городе.
Женщины и дети могли и могут выехать в забугорье.
Мужчины могут выехать из города.
Если они не выезжают, то им мешают субъективные причины.
Акурт их перечислил.
Власть может транслировать свою точку зрения, но следовать ей или нет - каждый решает своей головой.
Говорить-же, что власть не выпускает из Харькова - дичь.
Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.
Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?
Запретный плод манит?
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rjkz
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:23
Бетон написав:
Причём тут вообще я?
Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными
обстрелами в силу географии.
Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.
як в одну купу складаються непов'язані речі. обстріли Харкова - це наслідок війни, ніяких вічних обстрілів не буде, війна рано чи пізно зупиниться, може буде щось на кшталт того, як було в АТО до війни.
й що, через обстріли в нас вже ненормальна країна? Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:25
rjkz написав:
...
Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.
Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?
Запретный плод манит?
воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:18
Shaman написав:
воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли
Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:21
Shaman написав: rjkz написав:
...
Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.
Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?
Запретный плод манит?
воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли.
Нельзя было. Пол дня кто из западной выехали.
Все кто стояли в пробках из Киева развернулись обратно или остались там.
Все кого знаю до вечера стояли в киевской области
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Бетон
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