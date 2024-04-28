Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2097209820992100> Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство Познавательно для тех кто боится

rjkz

Повідомлень: 16599 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14 Re: Еміграція, заробітчанство Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Бетон

Повідомлень: 2552 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 кві, 2024 22:15 Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели



Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.

Вам вообще грех на что-то жаловаться.

У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.

Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.

Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.

Кто виноват? Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.Вам вообще грех на что-то жаловаться.У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.Кто виноват? rjkz

Повідомлень: 16599 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 00:30 rjkz написав: Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели



Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.

Вам вообще грех на что-то жаловаться.

У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.

Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.

Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.

Кто виноват? Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.Вам вообще грех на что-то жаловаться.У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.Кто виноват?

Причём тут вообще я?

Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.

Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается. Причём тут вообще я?Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается. Бетон

Повідомлень: 2552 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 05:57 Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав: Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.



Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели



Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.

Вам вообще грех на что-то жаловаться.

У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.

Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.

Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.

Кто виноват? Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.Вам вообще грех на что-то жаловаться.У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.Кто виноват?

Причём тут вообще я?

Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.

Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается. Причём тут вообще я?Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.



Есть объективная реальность, которая есть.

Никто силой не держит харьковчан в городе.

Женщины и дети могли и могут выехать в забугорье.

Мужчины могут выехать из города.

Если они не выезжают, то им мешают субъективные причины.

Акурт их перечислил.

Власть может транслировать свою точку зрения, но следовать ей или нет - каждый решает своей головой.

Говорить-же, что власть не выпускает из Харькова - дичь.

Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.

Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?

Запретный плод манит? Есть объективная реальность, которая есть.Никто силой не держит харьковчан в городе.Женщины и дети могли и могут выехать в забугорье.Мужчины могут выехать из города.Если они не выезжают, то им мешают субъективные причины.Акурт их перечислил.Власть может транслировать свою точку зрения, но следовать ей или нет - каждый решает своей головой.Говорить-же, что власть не выпускает из Харькова - дичь.Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?Запретный плод манит? rjkz

Повідомлень: 16599 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 11:23 Бетон написав: Причём тут вообще я?

Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.

Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается. Причём тут вообще я?Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть подобстрелами в силу географии.Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.

як в одну купу складаються непов'язані речі. обстріли Харкова - це наслідок війни, ніяких вічних обстрілів не буде, війна рано чи пізно зупиниться, може буде щось на кшталт того, як було в АТО до війни.



й що, через обстріли в нас вже ненормальна країна? Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається як в одну купу складаються непов'язані речі. обстріли Харкова - це наслідок війни, ніяких вічних обстрілів не буде, війна рано чи пізно зупиниться, може буде щось на кшталт того, як було в АТО до війни.й що, через обстріли в нас вже ненормальна країна? Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається Shaman

Повідомлень: 5984 З нами з: 29.09.19 Подякував: 580 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 11:25 rjkz написав: ...

Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.

Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?

Запретный плод манит? ...Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?Запретный плод манит?

воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли. воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли. Shaman

Повідомлень: 5984 З нами з: 29.09.19 Подякував: 580 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 12:18 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все... Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2972 З нами з: 29.07.22 Подякував: 532 раз. Подякували: 386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 12:21 Shaman написав: rjkz написав: ...

Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.

Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?

Запретный плод манит? ...Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?Запретный плод манит?

воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли. воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли.

Нельзя было. Пол дня кто из западной выехали.

Все кто стояли в пробках из Киева развернулись обратно или остались там.

Все кого знаю до вечера стояли в киевской области Нельзя было. Пол дня кто из западной выехали.Все кто стояли в пробках из Киева развернулись обратно или остались там.Все кого знаю до вечера стояли в киевской области Бетон

Повідомлень: 2552 З нами з: 17.12.22 Подякував: 86 раз. Подякували: 193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 13:01 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все... Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну. В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну. gonchik74

Повідомлень: 724 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2097209820992100> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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