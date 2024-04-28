RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Познавательно для тех кто боится
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8341 раз.
Подякували: 5214 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 22:15

  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели


Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8341 раз.
Подякували: 5214 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:30

  rjkz написав:
  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели


Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?

Причём тут вообще я?
Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.
Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 05:57

  Бетон написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:Не я говорю, а власть и чаще всего их мер. У нас лена зеленская из сша любит вещать что украинцы в холоде будут жить до последнего и харьковчане под обстрелами из уст терехова. Харьков давно пора эвакуировалть и не строить из себя героев, ещё и внушать что покинуть город это трусость.

Или вам напомнить что случилось в пригородах Киева в окупации, когда власть тоже рассказывала байки про 2-3 недели


Я Вам должен напомнить одно свое утверждение - каждый должен думать своей головой. У власти и индивидуума приоритеты обычно разные.
Вам вообще грех на что-то жаловаться.
У Вас были все возможности как остаться в Польше так и ехать дальше.
Но Вы предпочли вернуться в Киев ради бизнеса.
Это Ваши приоритеты и Вы им следуете.
Кто виноват?

Причём тут вообще я?
Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.
Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.


Есть объективная реальность, которая есть.
Никто силой не держит харьковчан в городе.
Женщины и дети могли и могут выехать в забугорье.
Мужчины могут выехать из города.
Если они не выезжают, то им мешают субъективные причины.
Акурт их перечислил.
Власть может транслировать свою точку зрения, но следовать ей или нет - каждый решает своей головой.
Говорить-же, что власть не выпускает из Харькова - дичь.
Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.
Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?
Запретный плод манит?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8341 раз.
Подякували: 5214 раз.
 
Профіль
5
3
4
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:23

  Бетон написав:Причём тут вообще я?
Каждый день их харькова шлют десятками сообщений, например, как в детскую спальню прилетает осколкок. Харьков обречён быть под вечными обстрелами в силу географии.
Дети обязательно уедут в нормальную страну. Всему своё время, для этого всё делается.

як в одну купу складаються непов'язані речі. обстріли Харкова - це наслідок війни, ніяких вічних обстрілів не буде, війна рано чи пізно зупиниться, може буде щось на кшталт того, як було в АТО до війни.

й що, через обстріли в нас вже ненормальна країна? Ізраіль весь час свого існування під обстрілами. це теж ненормальна країна й звідти треба їхати? більшість громадян залишається
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5984
З нами з: 29.09.19
Подякував: 580 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:25

  rjkz написав:...
Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.
Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?
Запретный плод манит?

воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5984
З нами з: 29.09.19
Подякував: 580 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2972
З нами з: 29.07.22
Подякував: 532 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:21

  Shaman написав:
  rjkz написав:...
Власть не выпускает М18-60 из страны, но так было не всегда.
Почему, пока можно было свободно выехать, и выехало дофига народа, те, кто сейчас хочет, но не может, не выехали, а сейчас резко захотели?
Запретный плод манит?

воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли.

Нельзя было. Пол дня кто из западной выехали.
Все кто стояли в пробках из Киева развернулись обратно или остались там.
Все кого знаю до вечера стояли в киевской области
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:01

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 724
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2097209820992100>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3876)
28.04.2024 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.