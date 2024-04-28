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#<1 ... 2097209820992100 Додано: Нед 28 кві, 2024 13:12 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все... Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну. В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.

Дехто и за третім разом переходить, навіть СЗЧ. Дехто и за третім разом переходить, навіть СЗЧ. Bolt Повідомлень: 2875 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 13:49 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все... Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну. В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.

На мій погляд самий унікальний випадок був із людиною, яку я зустрів в Анталії в митниці (оформлення авто).

Хлопець уважно слухав всі повідомлення про напад (на скільки я памʼятаю всім повідомляли, що напад буде 16.02.22) і 15 лютого виїхав з Києва на авто в Буковель. Керуючись фразою «Від гріха подалі».

24 лютого 2022 зранку почув про біду, сів в своє авто та з Буковеля виїхав на Румунію. З Румунії попав в Анталію відомим простим маршрутом.

Здається, зараз в Австралії (давно не спілкувався).



Взагалі, якщо обʼєктивно: всіх попереджали.

Дотичні ознаки були за тиждень до початку війни, коли раптом квитки на літаки з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва на Стамбул та Анкару замість звичних 29$ раптом стали продаватися по 290…490$. Що говорило про те, що майже всі квитки були вже викуплені. На мій погляд самий унікальний випадок був із людиною, яку я зустрів в Анталії в митниці (оформлення авто).Хлопець уважно слухав всі повідомлення про напад (на скільки я памʼятаю всім повідомляли, що напад буде 16.02.22) і 15 лютого виїхав з Києва на авто в Буковель. Керуючись фразою «Від гріха подалі».24 лютого 2022 зранку почув про біду, сів в своє авто та з Буковеля виїхав на Румунію. З Румунії попав в Анталію відомим простим маршрутом.Здається, зараз в Австралії (давно не спілкувався).Взагалі, якщо обʼєктивно: всіх попереджали.Дотичні ознаки були за тиждень до початку війни, коли раптом квитки на літаки з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва на Стамбул та Анкару замість звичних 29$ раптом стали продаватися по 290…490$. Що говорило про те, що майже всі квитки були вже викуплені. akurt

Повідомлень: 9630 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3576 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2097209820992100 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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