gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли
Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...
В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.
На мій погляд самий унікальний випадок був із людиною, яку я зустрів в Анталії в митниці (оформлення авто).
Хлопець уважно слухав всі повідомлення про напад (на скільки я памʼятаю всім повідомляли, що напад буде 16.02.22) і 15 лютого виїхав з Києва на авто в Буковель. Керуючись фразою «Від гріха подалі».
24 лютого 2022 зранку почув про біду, сів в своє авто та з Буковеля виїхав на Румунію. З Румунії попав в Анталію відомим простим маршрутом.
Здається, зараз в Австралії (давно не спілкувався).
Взагалі, якщо обʼєктивно: всіх попереджали.
Дотичні ознаки були за тиждень до початку війни, коли раптом квитки на літаки з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва на Стамбул та Анкару замість звичних 29$ раптом стали продаватися по 290…490$. Що говорило про те, що майже всі квитки були вже викуплені.