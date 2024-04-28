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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2097209820992100
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:12

  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.

Дехто и за третім разом переходить, навіть СЗЧ.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:49

  gonchik74 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.

На мій погляд самий унікальний випадок був із людиною, яку я зустрів в Анталії в митниці (оформлення авто).
Хлопець уважно слухав всі повідомлення про напад (на скільки я памʼятаю всім повідомляли, що напад буде 16.02.22) і 15 лютого виїхав з Києва на авто в Буковель. Керуючись фразою «Від гріха подалі».
24 лютого 2022 зранку почув про біду, сів в своє авто та з Буковеля виїхав на Румунію. З Румунії попав в Анталію відомим простим маршрутом.
Здається, зараз в Австралії (давно не спілкувався).

Взагалі, якщо обʼєктивно: всіх попереджали.
Дотичні ознаки були за тиждень до початку війни, коли раптом квитки на літаки з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва на Стамбул та Анкару замість звичних 29$ раптом стали продаватися по 290…490$. Що говорило про те, що майже всі квитки були вже викуплені.
akurt
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  #<1 ... 2097209820992100
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