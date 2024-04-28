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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 кві, 2024 13:12
gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли
Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...
В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.
Дехто и за третім разом переходить, навіть СЗЧ.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 13:49
gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли
Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...
В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.
На мій погляд самий унікальний випадок був із людиною, яку я зустрів в Анталії в митниці (оформлення авто).
Хлопець уважно слухав всі повідомлення про напад (на скільки я памʼятаю всім повідомляли, що напад буде 16.02.22) і 15 лютого виїхав з Києва на авто в Буковель. Керуючись фразою «Від гріха подалі».
24 лютого 2022 зранку почув про біду, сів в своє авто та з Буковеля виїхав на Румунію. З Румунії попав в Анталію відомим простим маршрутом.
Здається, зараз в Австралії (давно не спілкувався).
Взагалі, якщо обʼєктивно: всіх попереджали.
Дотичні ознаки були за тиждень до початку війни, коли раптом квитки на літаки з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва на Стамбул та Анкару замість звичних 29$ раптом стали продаватися по 290…490$. Що говорило про те, що майже всі квитки були вже викуплені.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:28
Я був 24.02 за 60 км від кордону і нікуди не їхав, а ще півроку возив гуманітарку.
Є у мене товариш, який перетинав туди-сюди з батьком інвалідом. Потім батько помер, а хлопець виїхав просто з його документами. Але чомусь вирішив, що схопив бога за бороду, фартитиме завжди і повернувся. На цьому історія успіху закінчилась. Насправді ні, відкрив фірму по виготовленню дронів і має бронь від мінекономіки) але вже не виїздний.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:58
Я за час війни 4 рази виїжджав, останній раз в серпні минулого року.
Але поки мені тут комфортно, то буду сидіти, принаймні сплю в своєму ліжку, і десь за 2 тижня почну набирати басік.
Хоча бачу, що ситуація стрімко починає погіршуватися.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 16:05
Мы уже пару раз это обговаривали.
1. Война с 2014 года. Было вопросом времени, когда она выйдет на тот уровень, который сейчас. Не скажу, что многие, но много людей уехало от этой опасности до 2022. По разным причинам может, были те, кто понимал, что в условиях даже АТО у Украины не будет возможности полноценно жить, кто-то уехал из-за коррупции, видя как порох со своим "торговым партнером", ахметовым, наладили чудесные схемы с лднрами, кто-то не хотел попасть на фронт (может из сегодняшнего дня АТО и кажется "детским садом", но на самом деле это не так - и в то время гибли наши военные, только в меньших количествах).
Понятно, что раз я упомянул эти факторы, то ими и руководствовался.
Это причины ЭМИГРАЦИИ.
Понятно, что были и заробитчане, которые просто закрепились и на момент начала большой войны просто оказались за границей.
2. Преддверие большой войны.
Надо было очень хотеть себя успокаивать, чтобы не видеть и не слышать. США и другие страны призвали своих граждан покинуть Украину. Эвакуировали посольства.
раша свое посольство эвакуировало. Не готов утверждать категорично, но кажется в международных отношениях это означает объявление войны.
О начале войны упоминалось как крайне вероятное в высказываниях западных политиков. И только пуйло пел, что "да ни в жисть, мышебратья, какая война?"
Кому надо было верить?
Несколько знакомых было вывезено в Турцию и Европу полностью в составе фирм, фирмы не прекращали работать. Сначала были сняты гостинницы, потом квартиры.
3. Начало войны.
уже те, кто не верил, особенно тут на форуме, поняли и начали пытаться выезжать. У кого-то это получилось не с первого раза...мда, со второго. Но выезжали и выезжают. Кто-то может и незаконно, но у многих получается, якобы законно.
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