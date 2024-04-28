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#<1 ... 2097209820992100 Додано: Нед 28 кві, 2024 13:12 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все... Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну. В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.

Дехто и за третім разом переходить, навіть СЗЧ. Дехто и за третім разом переходить, навіть СЗЧ. Bolt Повідомлень: 2877 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 13:49 gonchik74 написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли воно звісно здалеку вже по-іншому все видно. а коли можна було виїхати? один-два дні? Західна Україна й виїхала, кому треба, а інші просто не могли

Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все... Вже ввечері 24.02.2022 перекрили, нормально пропускали десь до 13.00-14.00, до 17.00-18.00 ще якось через знайомих, а потім заїхали військові і все...

В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну. В перші тижні і за 300-500 їхалось. До півроку і за 2500 були варіанти. Зараз люди втрачають десятку за десяткою і продовжують битись лобом об стіну.

На мій погляд самий унікальний випадок був із людиною, яку я зустрів в Анталії в митниці (оформлення авто).

Хлопець уважно слухав всі повідомлення про напад (на скільки я памʼятаю всім повідомляли, що напад буде 16.02.22) і 15 лютого виїхав з Києва на авто в Буковель. Керуючись фразою «Від гріха подалі».

24 лютого 2022 зранку почув про біду, сів в своє авто та з Буковеля виїхав на Румунію. З Румунії попав в Анталію відомим простим маршрутом.

Здається, зараз в Австралії (давно не спілкувався).



Взагалі, якщо обʼєктивно: всіх попереджали.

Дотичні ознаки були за тиждень до початку війни, коли раптом квитки на літаки з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва на Стамбул та Анкару замість звичних 29$ раптом стали продаватися по 290…490$. Що говорило про те, що майже всі квитки були вже викуплені. На мій погляд самий унікальний випадок був із людиною, яку я зустрів в Анталії в митниці (оформлення авто).Хлопець уважно слухав всі повідомлення про напад (на скільки я памʼятаю всім повідомляли, що напад буде 16.02.22) і 15 лютого виїхав з Києва на авто в Буковель. Керуючись фразою «Від гріха подалі».24 лютого 2022 зранку почув про біду, сів в своє авто та з Буковеля виїхав на Румунію. З Румунії попав в Анталію відомим простим маршрутом.Здається, зараз в Австралії (давно не спілкувався).Взагалі, якщо обʼєктивно: всіх попереджали.Дотичні ознаки були за тиждень до початку війни, коли раптом квитки на літаки з Харкова, Запоріжжя, Львова та Києва на Стамбул та Анкару замість звичних 29$ раптом стали продаватися по 290…490$. Що говорило про те, що майже всі квитки були вже викуплені. akurt

Повідомлень: 9631 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3576 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 14:28 Я був 24.02 за 60 км від кордону і нікуди не їхав, а ще півроку возив гуманітарку.

Є у мене товариш, який перетинав туди-сюди з батьком інвалідом. Потім батько помер, а хлопець виїхав просто з його документами. Але чомусь вирішив, що схопив бога за бороду, фартитиме завжди і повернувся. На цьому історія успіху закінчилась. Насправді ні, відкрив фірму по виготовленню дронів і має бронь від мінекономіки) але вже не виїздний. gonchik74

Повідомлень: 725 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 14:58 Я за час війни 4 рази виїжджав, останній раз в серпні минулого року.

Але поки мені тут комфортно, то буду сидіти, принаймні сплю в своєму ліжку, і десь за 2 тижня почну набирати басік.

Хоча бачу, що ситуація стрімко починає погіршуватися. Bolt Повідомлень: 2877 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 16:05 Re: Еміграція, заробітчанство Мы уже пару раз это обговаривали.

1. Война с 2014 года. Было вопросом времени, когда она выйдет на тот уровень, который сейчас. Не скажу, что многие, но много людей уехало от этой опасности до 2022. По разным причинам может, были те, кто понимал, что в условиях даже АТО у Украины не будет возможности полноценно жить, кто-то уехал из-за коррупции, видя как порох со своим "торговым партнером", ахметовым, наладили чудесные схемы с лднрами, кто-то не хотел попасть на фронт (может из сегодняшнего дня АТО и кажется "детским садом", но на самом деле это не так - и в то время гибли наши военные, только в меньших количествах).

Понятно, что раз я упомянул эти факторы, то ими и руководствовался.

Это причины ЭМИГРАЦИИ.

Понятно, что были и заробитчане, которые просто закрепились и на момент начала большой войны просто оказались за границей.

2. Преддверие большой войны.

Надо было очень хотеть себя успокаивать, чтобы не видеть и не слышать. США и другие страны призвали своих граждан покинуть Украину. Эвакуировали посольства.

раша свое посольство эвакуировало. Не готов утверждать категорично, но кажется в международных отношениях это означает объявление войны.

О начале войны упоминалось как крайне вероятное в высказываниях западных политиков. И только пуйло пел, что "да ни в жисть, мышебратья, какая война?"

Кому надо было верить?

Несколько знакомых было вывезено в Турцию и Европу полностью в составе фирм, фирмы не прекращали работать. Сначала были сняты гостинницы, потом квартиры.

3. Начало войны.

уже те, кто не верил, особенно тут на форуме, поняли и начали пытаться выезжать. У кого-то это получилось не с первого раза...мда, со второго. Но выезжали и выезжают. Кто-то может и незаконно, но у многих получается, якобы законно. rjkz

Повідомлень: 16601 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 16:35 Тому і існує ця гілка з дуже актуальною та цікавою назвою: «Еміграція, заробітчанство», що факт є фактом.

Ніде від цього не подітися.

Ми багато разів тут наводили факти і конкретні випадки, які говорять про те, що і Еміграція, і заробітчанство: НЕ ДЛЯ ВСІХ.

Це незвично і це важко.

Вчора довго говорив з нашим українцем в San Jose (CA). Сказав дуже цікаву фразу:

- США - для молодих, активних, та таких, які хочуть важко та довго працювати. А на пенсію краще. - в Європу!



Я це просте речення почув, і подумав, що правда.

Наприклад, я зараз повернувся із США в Анталію, де мешкаю з серпня 2017 року, та згадую підрахунки, які ми робили під час мого 2-о тижневого перебування відразу в трьох різних штатах США під час бесіди з «нашими».

Треба мати можливість витрачати щомісяця не менше 4500$ на родину з двох осіб , тобто ви повинні заробляти на місяць не менше як 4500$ ЧИСТИМИ. Вище rjkz викладував цифри, що треба заробляти не менше 24$ на годину.

А ось спробуй їх заробити!



З моєї бесіди з нашою родиною українців, які мешкають у Флориді (здавалося б, рай на Землі):

- в Україні ми жили більше, ніж багато: мама мала власну АЗС та мала відношення до ринку. Грошви реально кури не клювали. Чоловік пішов на фронт, воював, отримав поранення та знову рвався у бій.

Реабілітація йшла складно - досить довго - за цей час згадали, що тітка мешкає в США та виїхали за Програмою U4U просто для того, щоби пригальмувати реально гаряче бажання чоловіка повернутися на фронт. Вважали, що він свій чоловічий обовʼязок виконав.

- в США спочатку було весело за гроші мами, а потім наступили будні.

Нічого особливого зять багатої тещі, ніж стрибати у ліжку, не вмів, а в США за це гроші не платять. Подумав, що піде на курси водіїв - далекобійників, кермо крутити ніби то міг: теща не даремно подарувала BMW для нічних перегонів містом.

- курси закінчив, отримав право працювати далекобійником і - о чудо - відразу знайшов замовлення: доставка вантажів із Чикаго на південь в штат Техас.

- жінку з дітьми залишив у Флориді та поїхав в Чикаго. Там вантажівку завантажили чимось та видали маршрутний лист до кордону США та Мексики. Дорога дальня, але приємна: платять за кожну милю. Ідеш, а гроші капають…

- дзвіночок пролунав не по дорозі, а майже в кінцевому пункті: під час ночівлі прийшла двійка -трійка мексиканців і на чистій мексиканській мові повідомили: «Вас тут не стояло. А якщо і якусь годину стояло, то ще ще через годину стояти вже ніколи не буде…»

- я точно не зрозумів, де він дів вантаж, можливо, встиг розвантажитися за адресою, але назад в Чикаго їхав так швидко, як дозволяв двигун, жодної зупинки - рятувала пластикова пляшка, яка виконувала роль туалета. Їсти не хотілося. Зовсім.

- Живим прибув в Чікаго до роботодавця. Там все було чітко: «Запізнення доставки вантажу 7 (сім) хвилин, штраф 100% заробітку. Можеш відпочивати. Вільно!»



Повернувся у Флориду і зараз натякає, що теща могла би якісь гроші та надсилати, не працювати ж зятю…

Та й жінці вже досить сидіти в хаті, могла б і на роботу піти…



P.S. Ех, і де ж воно медом намазано… akurt

Повідомлень: 9631 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3576 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2024 17:14 akurt написав: Тому і існує ця гілка з дуже актуальною та цікавою назвою: «Еміграція, заробітчанство», що факт є фактом.

Ніде від цього не подітися.

Ми багато разів тут наводили факти і конкретні випадки, які говорять про те, що і Еміграція, і заробітчанство: НЕ ДЛЯ ВСІХ.

Це незвично і це важко.

Вчора довго говорив з нашим українцем в San Jose (CA). Сказав дуже цікаву фразу:

- США - для молодих, активних, та таких, які хочуть важко та довго працювати. А на пенсію краще. - в Європу!



Я це просте речення почув, і подумав, що правда.

Наприклад, я зараз повернувся із США в Анталію, де мешкаю з серпня 2017 року, та згадую підрахунки, які ми робили під час мого 2-о тижневого перебування відразу в трьох різних штатах США під час бесіди з «нашими».

Треба мати можливість витрачати щомісяця не менше 4500$ на родину з двох осіб , тобто ви повинні заробляти на місяць не менше як 4500$ ЧИСТИМИ. Вище rjkz викладував цифри, що треба заробляти не менше 24$ на годину.

А ось спробуй їх заробити!



З моєї бесіди з нашою родиною українців, які мешкають у Флориді (здавалося б, рай на Землі):

- в Україні ми жили більше, ніж багато: мама мала власну АЗС та мала відношення до ринку. Грошви реально кури не клювали. Чоловік пішов на фронт, воював, отримав поранення та знову рвався у бій.

Реабілітація йшла складно - досить довго - за цей час згадали, що тітка мешкає в США та виїхали за Програмою U4U просто для того, щоби пригальмувати реально гаряче бажання чоловіка повернутися на фронт. Вважали, що він свій чоловічий обовʼязок виконав.

- в США спочатку було весело за гроші мами, а потім наступили будні.

Нічого особливого зять багатої тещі, ніж стрибати у ліжку, не вмів, а в США за це гроші не платять. Подумав, що піде на курси водіїв - далекобійників, кермо крутити ніби то міг: теща не даремно подарувала BMW для нічних перегонів містом.

- курси закінчив, отримав право працювати далекобійником і - о чудо - відразу знайшов замовлення: доставка вантажів із Чикаго на південь в штат Техас.

- жінку з дітьми залишив у Флориді та поїхав в Чикаго. Там вантажівку завантажили чимось та видали маршрутний лист до кордону США та Мексики. Дорога дальня, але приємна: платять за кожну милю. Ідеш, а гроші капають…

- дзвіночок пролунав не по дорозі, а майже в кінцевому пункті: під час ночівлі прийшла двійка -трійка мексиканців і на чистій мексиканській мові повідомили: «Вас тут не стояло. А якщо і якусь годину стояло, то ще ще через годину стояти вже ніколи не буде…»

- я точно не зрозумів, де він дів вантаж, можливо, встиг розвантажитися за адресою, але назад в Чикаго їхав так швидко, як дозволяв двигун, жодної зупинки - рятувала пластикова пляшка, яка виконувала роль туалета. Їсти не хотілося. Зовсім.

- Живим прибув в Чікаго до роботодавця. Там все було чітко: «Запізнення доставки вантажу 7 (сім) хвилин, штраф 100% заробітку. Можеш відпочивати. Вільно!»



Повернувся у Флориду і зараз натякає, що теща могла би якісь гроші та надсилати, не працювати ж зятю…

Та й жінці вже досить сидіти в хаті, могла б і на роботу піти…



P.S. Ех, і де ж воно медом намазано… Тому і існує ця гілка з дуже актуальною та цікавою назвою: «Еміграція, заробітчанство», що факт є фактом.Ніде від цього не подітися.Ми багато разів тут наводили факти і конкретні випадки, які говорять про те, що і Еміграція, і заробітчанство: НЕ ДЛЯ ВСІХ.Це незвично і це важко.Вчора довго говорив з нашим українцем в San Jose (CA). Сказав дуже цікаву фразу:- США - для молодих, активних, та таких, які хочуть важко та довго працювати. А на пенсію краще. - в Європу!Я це просте речення почув, і подумав, що правда.Наприклад, я зараз повернувся із США в Анталію, де мешкаю з серпня 2017 року, та згадую підрахунки, які ми робили під час мого 2-о тижневого перебування відразу в трьох різних штатах США під час бесіди з «нашими».Треба мати можливість витрачати щомісяця не менше 4500$ на родину з двох осіб , тобто ви повинні заробляти на місяць не менше як 4500$ ЧИСТИМИ. Вище rjkz викладував цифри, що треба заробляти не менше 24$ на годину.А ось спробуй їх заробити!З моєї бесіди з нашою родиною українців, які мешкають у Флориді (здавалося б, рай на Землі):- в Україні ми жили більше, ніж багато: мама мала власну АЗС та мала відношення до ринку. Грошви реально кури не клювали. Чоловік пішов на фронт, воював, отримав поранення та знову рвався у бій.Реабілітація йшла складно - досить довго - за цей час згадали, що тітка мешкає в США та виїхали за Програмою U4U просто для того, щоби пригальмувати реально гаряче бажання чоловіка повернутися на фронт. Вважали, що він свій чоловічий обовʼязок виконав.- в США спочатку було весело за гроші мами, а потім наступили будні.Нічого особливого зять багатої тещі, ніж стрибати у ліжку, не вмів, а в США за це гроші не платять. Подумав, що піде на курси водіїв - далекобійників, кермо крутити ніби то міг: теща не даремно подарувала BMW для нічних перегонів містом.- курси закінчив, отримав право працювати далекобійником і - о чудо - відразу знайшов замовлення: доставка вантажів із Чикаго на південь в штат Техас.- жінку з дітьми залишив у Флориді та поїхав в Чикаго. Там вантажівку завантажили чимось та видали маршрутний лист до кордону США та Мексики. Дорога дальня, але приємна: платять за кожну милю. Ідеш, а гроші капають…- дзвіночок пролунав не по дорозі, а майже в кінцевому пункті: під час ночівлі прийшла двійка -трійка мексиканців і на чистій мексиканській мові повідомили: «Вас тут не стояло. А якщо і якусь годину стояло, то ще ще через годину стояти вже ніколи не буде…»- я точно не зрозумів, де він дів вантаж, можливо, встиг розвантажитися за адресою, але назад в Чикаго їхав так швидко, як дозволяв двигун, жодної зупинки - рятувала пластикова пляшка, яка виконувала роль туалета. Їсти не хотілося. Зовсім.- Живим прибув в Чікаго до роботодавця. Там все було чітко: «Запізнення доставки вантажу 7 (сім) хвилин, штраф 100% заробітку. Можеш відпочивати. Вільно!»Повернувся у Флориду і зараз натякає, що теща могла би якісь гроші та надсилати, не працювати ж зятю…Та й жінці вже досить сидіти в хаті, могла б і на роботу піти…P.S. Ех, і де ж воно медом намазано…



Прям сценарий для очередной серии "The Transporter".

Много сомнительных моментов.

И окончание истории - фантастическое.

Раньше вас эту историю должен был услышать адвокат.

И если чувак работал на 1099, то кидала-работодатель уже должен быть в суде.

Если-же чувак работал на W2, то достаточно подать жалобу в labor committee и они с него шкуру спустят.

Но то, что чувак гнал трак с мексиканской границы до Чикаго и мочился в бутылку, говорит о том, что история, скорей всего выдумана для тещи, чтобы пожалела зятька и не заставляла работать.

Если-же учесть, что по легенде парень отвоевал, был ранен и опять рвался на фронт, то вообще не понятно, как его могли мексы напугать сильней, чем орки, которых он не боялся.

Мое мнение: Работать не хочу, теща, шли бабло, во ФлОриде можно жить как на курорте. Кстати, во Флориде мексов и крокодилов тоже навалом - ему не стращно? Прям сценарий для очередной серии "The Transporter".Много сомнительных моментов.И окончание истории - фантастическое.Раньше вас эту историю должен был услышать адвокат.И если чувак работал на 1099, то кидала-работодатель уже должен быть в суде.Если-же чувак работал на W2, то достаточно подать жалобу в labor committee и они с него шкуру спустят.Но то, что чувак гнал трак с мексиканской границы до Чикаго и мочился в бутылку, говорит о том, что история, скорей всего выдумана для тещи, чтобы пожалела зятька и не заставляла работать.Если-же учесть, что по легенде парень отвоевал, был ранен и опять рвался на фронт, то вообще не понятно, как его могли мексы напугать сильней, чем орки, которых он не боялся.Мое мнение: Работать не хочу, теща, шли бабло, во ФлОриде можно жить как на курорте. Кстати, во Флориде мексов и крокодилов тоже навалом - ему не стращно? rjkz

Повідомлень: 16601 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8341 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 5 3 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2097209820992100 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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